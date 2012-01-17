委内瑞拉决定召回驻美国迈阿密领事馆工作人员 2012年01月17日 美方本月早些时候发表声明，宣布驱逐委驻迈阿密总领事利维亚·阿科斯塔·诺格拉，并称她为“不受欢迎的人”。声明没有说明驱逐的原因，但她曾被指参与伊朗对美国敏感设施发动网络攻击的图谋