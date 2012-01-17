- 2012年01月17日美方本月早些时候发表声明，宣布驱逐委驻迈阿密总领事利维亚·阿科斯塔·诺格拉，并称她为“不受欢迎的人”。声明没有说明驱逐的原因，但她曾被指参与伊朗对美国敏感设施发动网络攻击的图谋
- 2012年01月17日2011年投资对中国经济增长的贡献率是54.2%，消费贡献率是51.6%，净出口贡献率为-5.8%。
- 2012年01月17日2011年我国农村居民基尼系数为0.3897，城镇居民基尼系数没有发布。
- 2012年01月17日据市公安局调查证实，贴“廉政调研”标识的保时捷卡宴车为私家车，车主为济南人
- 2012年01月17日北京日前已公开表示争取加入视点范围，并将率先在现代服务业开展营业税改征增值税试点工作；目前正在申请的地区还包括深圳、江苏等省市。
- 2012年01月17日几十年来不断有各种分析认为中国处在崩溃的边缘，还有人认为中国不断增长的中产阶级将带来中国版的“阿拉伯之春”运动，但我迄今为止并没有发现支持这些观点的证据
- 2012年01月17日截至午间收盘，沪指涨20.47点报2226.67点，涨幅0.93%，成交253.2亿元；深成指涨119.30点报8946.78点，涨幅1.35%，成交211.4亿元
- 2012年01月17日2011年全年外出农民工月均收入2049元，比上年增长21.2%。
- 2012年01月17日赖清德从政过程没有瑕疵，当选台南市长后就把夫人请调到高雄市任职，这是非常了不起的事，赖清德夫人就算走在路上，也没有多少人认得出来
- 2012年01月17日马建堂说，2012年将是极其复杂、极具挑战性的一年，要增强忧患意识
- 2012年01月17日马锋在非法占有土地进行房地产开发过程中，永济市国土局、住建局、人防办、地震局等多个单位的国家工作人员存在违规审批、监管不力等违规违纪问题
- 2012年01月17日今年小贷公司利润普遍在15%-18%左右。部分小贷公司董事长称，目前暂时没有增资计划，2012全年运作模式要等春节后再做决定。
- 2012年01月17日在人民群众民主意识、权利意识和参与意识不断增强的今天，为人民谋利益应当更富科学性、更有针对性
- 2012年01月17日全年金融机构人民币各项贷款余额54.8万亿元，新增人民币各项贷款7.5万亿元，比上年少增3901亿元。12月末，广义货币（M2）85.2万亿元，比上年末增长13.6%，增速比上年末回落6.1个百分点。
- 2012年01月17日全年进出口总额36421亿美元，比上年增长22.5%；出口18986亿美元，增长20.3%；进口17435亿美元，增长24.9%。进出口相抵，顺差1551亿美元，比上年减少264亿美元。贸易方式继续改善。
- 2012年01月17日政府将继续执行目前的相对紧缩的财政政策，争取将通货膨胀水平严格控制在6%-7%的水平以下
- 2012年01月17日年全国房地产开发投资61740亿元，比上年增长27.9%，增速比前三季度回落4.1个百分点，比上年回落5.3个百分点；其中住宅投资增长30.2%，分别回落5.0和2.6个百分点。
- 2012年01月17日包括北京银行、民生银行在内的多家上市银行纷纷表示，再融资方案仍在等待监管层的审批，再融资计划没有改变
- 2012年01月17日业内人士表示，在投资方面，RQFII比QFII更加灵活，更有优势。除可投资企业债外，RQFII也可进入银行间债市。
- 2012年01月17日全年全国粮食总产量达到57121万吨，比上年增产2473万吨，增长4.5%，连续八年增产。
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