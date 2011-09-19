英国警方逮捕七名恐怖活动嫌疑人 2011年09月19日 西米德兰兹警方发表声明说，6名男子涉嫌在英国煽动、准备和从事恐怖活动，警员在他们家中或住所附近将他们逮捕。

香港2家银行突然加息 楼市交易急降 2011年09月19日 汇丰银行及中国银行上周五突然宣布加按息，使香港楼市交易急剧萎缩。