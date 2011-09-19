- 2011年09月19日重点排查公路长途客运，特别是卧铺客车。我们要求，严格执行客车的国家标准，对不符合安全条件的，及时修改有关标准，严禁擅自改装卧铺客车。
- 2011年09月19日西米德兰兹警方发表声明说，6名男子涉嫌在英国煽动、准备和从事恐怖活动，警员在他们家中或住所附近将他们逮捕。
- 2011年09月19日根据我国现阶段的经济社会发展水平，收费公路政策仍然是今后一个时期筹集公路交通建设资金的重要渠道，需要继续坚持下去。
- 2011年09月19日在回答有关利比亚问题时，洪磊表示，我们希望利比亚过渡政府早日成立，利人民尽快过上正常生活。
- 2011年09月19日就有关对台军售问题，洪磊称中方坚决反对美售台武器，有关立场是一贯和明确的。
- 2011年09月19日就有关南沙群岛问题，洪磊称，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中国在南海的主张有充分的历史和法理依据。任何国家或公司未经中国政府允许在中国管辖海域从事油气勘探开发活动，都侵犯了中国的主权和权益，是非法、无
- 2011年09月19日9月18日，印度锡金发生里氏6.8级地震。此次地震波及中国，已造成西藏自治区日喀则地区亚东县7人死亡。
- 2011年09月19日截至目前，西安市灞桥区山体滑坡灾害现场已经挖出16具遇难者的遗体。为严防次生灾害发生，消防部门已派出监测哨，对山体变化情况进行严密监察。
- 2011年09月19日8月18日开始，和顺县全境及周边左权、昔阳等县出现一次降雪过程。据初步统计，和顺23万亩土地全部受灾，成灾面积20.1万亩。
- 2011年09月19日，中秋节过后，全国鸡蛋价格稳中有降，与9月12日相比，9月19日，全国鸡蛋日均价下降0.5%。目前，全国鸡蛋价格仍明显高于去年同期，9月19日同比上
- 2011年09月19日近日，文化部文化市场司选取了13家单位作为我国首批网络演出试点单位，并进行了授牌。
- 2011年09月19日大连电瓷董事长刘桂雪几年前仅仅300万元买了8家国有企业，其中7家还是0对价。这些被评估出来的国有资产不仅莫名被核销了近10倍，价值近千万的国有资产被调整为负资产，几年后，300万元取得的股权竟然获得了2.64亿土地补偿款
- 2011年09月19日货币政策难有放松，月末长假以及大型IPO将使资金利率重新上升
- 2011年09月19日有色金属、能源化工、农产品等全线下跌，黄金继续闪耀避险资产的光辉
- 2011年09月19日欧洲和美国主权债务问题升级，引发全球经济增长可能停滞的忧虑，对冲基金五周来首次减持大宗商品看涨仓位
- 2011年09月19日节能补贴门槛提高，利空小排量汽车，同时利好中高端乘用车；四季度难有刺激政策，车市或将进入“裸奔期”，市场对于全年销量的预期进一步下降
- 2011年09月19日汇丰银行及中国银行上周五突然宣布加按息，使香港楼市交易急剧萎缩。
- 2011年09月19日在三个地方的战事目前都陷入胶着状态，但利比亚执政当局对战事的进展还是相当乐观。
- 2011年09月19日因涉嫌走私普通货物，原北京首都国际机场餐饮发展有限公司运行管理部主管关福国被提起公诉。
- 2011年09月19日切尼最近在一个公开场合盛赞现在担任国务卿的希拉里，是奥巴马政府里最有能力的人。切尼说，希拉里要是当总统，美国可能就不是现在这种光景
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