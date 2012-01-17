- 2012年01月17日2011年末，中国大陆城镇人口比重达51.27%，数量首次超过农村人口。
- 2012年01月17日2011年我国城乡居民人均收入扣除价格因素分别实际增长8.4%和11.4%。
- 2012年01月17日未来债券牛市行情依然可以期待，建议信用债投资以AAA级和AA+级品种配置为主
- 2012年01月17日2011年我国规模以上工业增加值比上年增长13.9%，其中12月份增长12.8%。
- 2012年01月17日2011年我国全社会固定资产投资比上年增长23.8%，其中房地产开发投资增长27.9%。
- 2012年01月17日近期，27家拟定向增发的上市公司披露了分红情况说明。数据显示，这些公司2008年至2010年累计分红52.06亿元，而未来计划募资总额529.19亿元。业内人士认为，统计数据反映出投资者获得的现金分红较少，部分上市公司分红意愿
- 2012年01月17日
- 2012年01月17日2011年我国社会消费品零售总额比上年增长17.1%，其中12月份增长18.1%。
- 2012年01月17日到2015年,中国非化石能源占一次能源比例,将从2010年的8.3%提高到11.4%
- 2012年01月17日2012年1月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3250元，1欧元对人民币8.0217元，100日元对人民币8.2330元，1港元对人民币0.81426元。
- 2012年01月17日中国证券监督管理委员会（证监会）昨日公布的统计数据显示，2011年日均股票成交金额为1728.07亿元，全年累计交易印花税为421.67亿元
- 2012年01月17日招商、保利、中海等行业龙头开始在土地市场抢占“先机”，几家龙头房企近日拿地总金额超过100亿元。
- 2012年01月17日证监会昨日发布2011年12月份市场统计数据，数据显示2011年境内市场筹资6780.47亿元，较2010年大幅缩减，其中A股IPO筹资规模同比缩减近半，但仍处于历史高位，为A股历史上第三大筹资年份
- 2012年01月17日东科斯塔游轮公司否认该游轮存在安全问题，称该游轮船长斯凯蒂诺对紧急情况的处理未遵照公司程序，其错误的判断是造成事故严重后果的原因
- 2012年01月17日今日，大摩华鑫基金第二次发布澄清公告称，公司针对媒体报道中涉及的事项进行了进一步深入、细致的内部调查，调查结果再次表明，不存在媒体报道所涉及的内幕交易、利益输送和操纵股价等违法违规行为
- 2012年01月17日新闻媒体的报道，除了正面宣传外，也应该实事求是地将政府机关内存在的问题，将反腐倡廉工作的艰巨性，原原本本告诉群众。
- 2012年01月17日上海房地产市场的住宅价格仍过高，因此，2012年上海房地产市场调控政策不变。
- 2012年01月17日近年来，快速增长的外汇储备一直是困扰中国政府经济政策的问题，政府也一直在寻求好的管理办法及投资渠道。近期外汇储备减少，并非严重问题，只是表明资金流向开始走向正常而已。
- 2012年01月17日公司对媒体报道中提及的三特索道、中青旅和南京中商的投资依据、投资指令、交易委托及交易结果进行了逐笔分析，未发现上述股票的投资存在操纵股价行为
- 2012年01月17日知情人士称，建设银行此次在巴西寻求收购机会有助于该行进军拉美市场，另外，受欧元区主权债务危机的影响，全球市场的股票估值都受到了影响。
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