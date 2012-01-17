欧洲议会3名议员正式宣布参选议长 2012年01月17日 欧洲议会议员的任期为5年，而议长、副议长、各专门委员会主席等领导层任期为两年半。本届议会的736名议员是2009年6月7日由欧盟成员国选民直接选举产生的，如今5年任期已经历时过半

范龙佩说欧元区财政联盟谈判将于1月底前完成 2012年01月17日 范龙佩说，欧盟同时将致力于促进经济增长，实现“对增长有利的财政整固”与“对就业有利的增长”的统一