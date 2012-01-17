- 2012年01月17日根据意见，上海市金融办将履行对上海股权托管交易市场的统一、集中监督管理职能，具体包括制定和修改股权托管交易市场管理办法，监督和管理股权托管交易市场的相关业务活动，查处股权托管交易市场的违规行为等
- 2012年01月17日据第一财经日报称，国信证券2011年下半年债券自营的确出现了较大亏损，原债券业务负责人已经离职。国信证券方面称，债券自营存在浮亏，但不可能有传言中的6亿元那么多
- 2012年01月17日中国央行顾问李稻葵表示，中国的利率市场化可选择在某个区域先行试点，而不仅限于某一银行。他还表示，在北京进行利率市场化试点并不合适，因为北京金融是全国性金融，资金从全国而来又奔向全国各地。
- 2012年01月17日推动中美关系持续健康稳定发展，既是双方的共同责任，也是国际社会的共同期待。中方希望美方正确判断中国战略意图与发展道路，深化彼此战略互信。
- 2012年01月17日在目前已公布业绩的20家上市房企中，有六成没有完成当初制定的年度目标。这些公司合计在2011年销售业绩为7017.2亿元，同比虽然上涨了15%，但是距离目标依然有5.7%的差距
- 2012年01月17日“现在堵车堵得急死，喝水水污染，臭死，空气也不好，呛死。你说美国多发达，但是他们的统计说，跟上世纪40年代比总量大多了，但幸福指数在下降，所以不是总量大了财富多了人民就幸福。”
- 2012年01月17日国经济很可能正在经历由高速增长向中速增长的转换期，由过去30多年的10%，逐步减少至6%、7%的增长率。
- 2012年01月17日以五粮液名义生产的“自园春酒（特酿）”上周末出现在广东省工商局公布的节前食品——酒类商品质量监测结果质量黑榜上。对此，五粮液新闻发言人、副总经理彭智辅昨日表示，这批问题酒很有可能并非公司出产，公司正在进行具体调查
- 2012年01月17日傅建华年龄和任职期限已到，浦发董事会早该知晓，按道理早该有所准备，为何迟迟没有接班人选浮出水面？
- 2012年01月17日司机易卜拉欣在站外等了两个小时仍未加到油。他说“油荒”早在一周之前就露过苗头，近期有传言说政府要提高汽油价格，所以才有这么多车等候加油
- 2012年01月17日正在接受证监会调查的紫鑫药业昨晚公告称，其实际控制人、41岁董事长郭春生提交的书面辞职报告。公告称，郭春生因长期以来一直有较重的心脏病，近日突然加重入院，可能需要较长时间治疗和休养
- 2012年01月17日我们要以更加长远的战略眼光来审视和处理中美关系的未来，始终从两国人民的根本利益出发，尊重彼此核心和重要利益，妥善处理分歧，牢牢把握中美关系的正确方向
- 2012年01月17日《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》提出，要进一步加大对贵州的信贷支持力度，对当地法人金融机构实施较低的存款准备金率。
- 2012年01月17日20家一线房企披露2011年销售数据。保利、金地、绿城、富力等12家房企未完成去年年度销售目标。绿城中国2011年实现销售353亿元，同比下降37.90%，仅完成去年年度销售目标的64.2%。
- 2012年01月17日法国政府成功拍卖国债，投资人对上周标准普尔调低欧元区9国主权信用评级的担忧减弱，欧洲股市周一收盘上扬。截至收盘，衡量欧洲股市整体表现的泛欧斯托克600指数上涨1.94点，收于251.12点，涨幅为0.78%
- 2012年01月17日数据显示，2011年12月，证监会共核准14家QFII资格，是历史上核准家数最多的一个月。
- 2012年01月17日酝酿已久的地方养老金入市获得重大突破，南方某省已经获准将1000亿元基本养老基金转交全国社保基金理事会运营，一季度将开始投资。分析人士认为，新增资金将提振股市和债市。
- 2012年01月17日欧洲议会议员的任期为5年，而议长、副议长、各专门委员会主席等领导层任期为两年半。本届议会的736名议员是2009年6月7日由欧盟成员国选民直接选举产生的，如今5年任期已经历时过半
- 2012年01月17日范龙佩说，欧盟同时将致力于促进经济增长，实现“对增长有利的财政整固”与“对就业有利的增长”的统一
- 2012年01月17日当地一名省级安全官员告诉记者说，数百名“基地”武装分子突袭了拉达镇中心监狱，打死数名监狱安保人员，释放了约250名囚犯
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