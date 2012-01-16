- 2012年01月17日这名嫌犯被发现时已经自缢身亡，警方随后对自缢者的身份进行了辨认，确认他是两周前涉嫌抢劫并枪杀了两位华人的凶手之一
- 2012年01月17日拉里贾尼指责以色列与这起暗杀事件有关联，并称伊朗不会对这次暗杀事件保持沉默，会以适当方式对以色列作出回应
- 2012年01月17日伊拉克外长兹巴里表示感谢和赞赏，并强调双方已经就如何执行免债达成执行机制
- 2012年01月17日欧洲金融稳定工具不能完全得到AAA评级的担保人或相同评级的流动性证券的担保
- 2012年01月17日梅赫曼帕拉斯特还说，伊朗目前正在研究信件内容，将在必要时给予回复
- 2012年01月17日到目前为止，EFSF仍被另外两大评级机构穆迪和惠誉评为最高信用级别，而且这两家评级机构均表示近期不会修改对EFSF的评级
- 2012年01月17日德拉吉在欧洲议会经济及货币事务委员会的听证会上说，“从很大程度上来说，市场早已经预料到标准普尔会下调9个欧元区国家的主权信用评级，而且投资者早先已经据此预测调整了相应资产的价格”。
- 2012年01月17日上海计划进一步放宽普通商品房每套总价门槛，内环以内调整到每套330万元以下，内外环间每套200万元以下，外环外每套160万元以下。
- 2012年01月17日2000年，该客票系统获得国家科技进步一等奖、“九五”国家科技攻关计划重大科技成果，同年在美国获得COMPUTERWORLD SMITHSONIAN国际信息技术奖，2006年，获中国计算机学会王选奖二等奖
- 2012年01月17日2011年前三季度GDP增速分别为9.7%、9.5%、9.1%，其中，第三季度9.1%的GDP增速触及了近两年来的阶段性低点
- 2012年01月17日受到国际货币体系、过度投机、垄断经营、地缘政治等因素的影响，大宗能源产品价格很大程度上脱离了实体经济的供求关系，其暴涨暴跌，加剧了世界经济的非正常波动。这种不合理状况，必须从根本上加以改变
- 2012年01月16日继标准普尔公司13日晚间宣布下调法国等欧洲9个国家主权信用评级后，穆迪投资者服务公司今日决定维持法国3A主权信用评级不变。
- 2012年01月16日台湾宜兰地区今日傍晚17点55分发生规模4.1级地震，震中位于宜兰县近海、宜兰县政府南偏东方向35.8公里处，深度9.4公里
- 2012年01月16日年仅4岁的小华(化名)，只因不会写数字“8”，被脾气暴躁的父亲抽打。之后，经CT检查，小华左侧顶叶蛛网膜下腔出血，左侧脑水肿，经医院抢救无效死亡。
- 2012年01月16日紫鑫药业董事长郭春生辞去董事长及总经理职务
- 2012年01月16日国务院法制办表示多数意见赞成征求意见稿关于校车通行优先权的规定，认为这是条例的“亮点”，对于保障未成年学生集体乘车的交通安全很有必要
- 2012年01月16日在当天举行的一个仪式上，该法庭秘书长赫拉德·迈耶说，日益复杂的金融议题纠纷案件频频发生，普通法官已很难作出适当裁决，因此很有必要建立一个独立的经济纠纷司法机构
- 2012年01月16日蒋超良1996年从农行调任央行，于2002年从央行行长助理任上调赴湖北，任副省长。2008年，蒋超良在国开行商业化改革前夕，从交行董事长任上调赴国开行任行长至今。
- 2012年01月16日在日前召开的国际海运（中国）年会上，近80%的航运人士判断，全球航运业的寒冬将一直延续到2013年到2014年
- 2012年01月16日长安集团提出的撤销昌铃公司及变更汽车企业生产资质的意见，未与地方政府进行沟通协商，未经企业职代会讨论通过，国家发改委不予发文
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