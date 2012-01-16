一名涉嫌在罗马劫杀华人的凶手被发现身亡 2012年01月17日 这名嫌犯被发现时已经自缢身亡，警方随后对自缢者的身份进行了辨认，确认他是两周前涉嫌抢劫并枪杀了两位华人的凶手之一

伊朗议长称已逮捕数名涉嫌暗杀伊核专家嫌疑人 2012年01月17日 拉里贾尼指责以色列与这起暗杀事件有关联，并称伊朗不会对这次暗杀事件保持沉默，会以适当方式对以色列作出回应

阿联酋宣布免除伊拉克58亿美元债务 2012年01月17日 伊拉克外长兹巴里表示感谢和赞赏，并强调双方已经就如何执行免债达成执行机制

标普下调欧洲金融稳定工具评级 2012年01月17日 欧洲金融稳定工具不能完全得到AAA评级的担保人或相同评级的流动性证券的担保

伊朗最高领袖顾问称美致伊信函无新意 2012年01月17日 梅赫曼帕拉斯特还说，伊朗目前正在研究信件内容，将在必要时给予回复

欧元集团主席说欧洲金融稳定工具放贷能力不受降级影响 2012年01月17日 到目前为止，EFSF仍被另外两大评级机构穆迪和惠誉评为最高信用级别，而且这两家评级机构均表示近期不会修改对EFSF的评级

欧洲央行行长呼吁降低对评级机构的依赖 2012年01月17日 德拉吉在欧洲议会经济及货币事务委员会的听证会上说，“从很大程度上来说，市场早已经预料到标准普尔会下调9个欧元区国家的主权信用评级，而且投资者早先已经据此预测调整了相应资产的价格”。