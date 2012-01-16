150万农民工有望纳入北京社保 2012年01月16日 今年北京社会保障体系建设的主要预期目标是：城镇职工养老、医疗、失业、工伤和生育保险参保率分别达到97.4%、97%、97%、94.85%和95.6%；力争将稳定就业的150万农民工纳入社会保险覆盖范围