- 2012年01月16日王洪章曾在工行任职多年，1996年他调任央行，先后任稽核监督局副局长、内审司司长及央行成都分行行长，2003年成为央行党委委员、纪委书记，目前为央行排名第一的副职。
- 2012年01月16日今年北京社会保障体系建设的主要预期目标是：城镇职工养老、医疗、失业、工伤和生育保险参保率分别达到97.4%、97%、97%、94.85%和95.6%；力争将稳定就业的150万农民工纳入社会保险覆盖范围
- 2012年01月16日上周8成城市成交量同比下跌
- 2012年01月16日春节前夕公开市场到期资金匮乏，资金利率节节攀高
- 2012年01月16日欧洲多国无奈“被降级”也给中国一个提醒，只有掌握话语权才有主动权。中国人民银行行长周小川近日表示，要加强大型金融机构的自主判断，大型金融机构应降低对外部评级的依赖性
- 2012年01月16日标普一口气将七个欧元区国家国债评级下调，加深了市场悲观预期，引发市场紧缩加剧，德法等欧元区政治家对此不但不忧，反而化压力为动力之感言，考虑到希腊退出欧元区概率大增的情势，欧盟本月底峰会可能会有确定性成果。
- 2012年01月16日又有至少200位中国企业家的财富故事在2011年戛然而止。
- 2012年01月16日马锋在非法占有土地进行房地产开发过程中，永济市国土局、住建局、人防办、地震局等多个单位的国家工作人员存在违规审批、监管不力等违规违纪问题；永济市公安局多名干警在办理马锋犯罪团伙刑事案件中存在严重渎职等违纪违法问题
- 2012年01月16日109家证券公司全年累计实现净利润393.77亿元，90家公司实现盈利，占证券公司总数的83%。
- 2012年01月16日上海的共有产权房标准将从现在的人均家庭可支配收入的3300元，准备提高到5000元。
- 2012年01月16日中方已多次表明，同许多其他国家一样，中国和伊朗保持着正常、透明的经贸和能源合作，这并不违反安理会有关决议，同伊核问题没有关系。我们反对将一国国内法凌驾于国际法之上，强迫别国接受
- 2012年01月16日上海今年一季度将制定新的普通商品房标准，内环线以内低于330万元/套。
- 2012年01月16日邀请单位原规定年度营业额须达新台币1亿元以上，修正放宽为5000万元；另受邀人原规定须为大陆地区年度营业额达新台币500亿元以上企业的负责人或经理人，放宽为100亿元以上企业负责人或经理人
- 2012年01月16日双汇发展表示，受2011年原辅材料成本大幅上升及“3·15事件”的影响，公司产品产销量及毛利率水平较上年同期出现不同程度的下降，对公司2011年度经营业绩产生较大影响
- 2012年01月16日韩正称，国际板推出目前并没有时间表。
- 2012年01月16日中共中央党校网站1月16日发布来源为铁道部党组的消息：经铁道部党组研究并报中央组织部备案，盛光祖同志兼任铁道部党校校长、校务委员会主任
- 2012年01月16日韩正说，沪港两地不是竞争关系，是“兄弟加朋友”，香港的很多经验值得上海学习。
- 2012年01月16日针对节后旅客特别是农民工居住地分散、离车站和代售点较远的情况，为方便电话订票后的取票，从1月20日订票日起，武汉、成都、南昌、上海、广铁集团、呼和浩特、昆明和乌鲁木齐铁路局将延长电话订票的取票时间
- 2012年01月16日美联社在平壤开设代理分社后，将向世界许多读者介绍朝鲜的政治、经济、文化等方面的信息，他希望平壤代理分社的记者们提供的有关平壤的优秀报道和照片可以让人们正确地理解朝鲜
- 2012年01月16日夏宝龙，男，汉族，天津市人，1952年12月生，1969年8月参加工作，1973年11月加入中国共产党。北京大学经济学院政治经济学专业毕业，在职研究生学历、经济学博士
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