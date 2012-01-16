美投资者调整资产配置向英国倾斜 2012年01月16日 数据显示，英国股市去年的整体跌幅为4.4%，而其他欧洲国家股市的平均跌幅达17.3%，这使得华尔街分析机构纷纷看好英国股市的未来表现

法奥主权信用被标普降级 德国着急 2012年01月16日 按照舍夫勒的说法，法、奥等国遭降级后，若想维持欧洲金融稳定工具的3Ａ评级，德国可能需要承担更多，而这“久而久之会给德国自身的评级造成压力”