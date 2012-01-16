- 2012年01月16日2009年10月30日创业板开板，第一批28家公司的限售股将于今年10月30日到期，这使得创业板在11月将面临解禁重压。
- 2012年01月16日在上海的国有企业必须实行“双挂钩”，即企业收入和企业经济效益挂钩，企业领导人收入要和职工收入增长挂钩。
- 2012年01月16日有一个事实我们应当承认，就是上海的房地产市场的住宅价格太高了，高房价不仅影响了人民群众和广大消费者的利益，也背离了房地产市场可持续发展的原则，也背离我们提出的“以居住为主”的原则
- 2012年01月16日中信建投认为，香港航空股集体下跌或为短期行为，和2012年一季度，市场对宏观经济形势预期不乐观、欧美经济低迷等原因不无关系
- 2012年01月16日截至去年12月底止，拥有土地储备1﹒37亿平方米，现金余额为272.1亿元
- 2012年01月16日阿联酋全国人口826万，其中外籍人占88.5%，主要来自印度、巴基斯坦、埃及、叙利亚和巴勒斯坦等国。居民大多信奉伊斯兰教，多数属于逊尼派。官方语言为阿拉伯语，英语为通用语
- 2012年01月16日要加大结构性减税力度，加大收入分配调整力度，增加对农民及城镇低收入者补贴，进一步改善民生。在保持货币信贷总量合理增长的基础上，优化融资结构，要切实体现有保有压、区别对待的原则，实施差别化的信贷政策。
- 2012年01月16日在众多的发行股权质押信托中，洋河股份股权收益权投资集合资金信托计划颇受争议。该信托在跌跌撞撞中得以成立，之后争议也未间断。
- 2012年01月16日报告预测，今年美国经济增长率将稳定在1.6%的水平，日本经济增长率将反弹至1.8%。全球将避免2008至2009年国际金融危机爆发时三大经济区同时陷入衰退的局面
- 2012年01月16日民族证券在近日首次给予重庆啤酒罕见的“卖出”评级，表示乙肝疫苗研发的失败，使得重啤回归啤酒类估值水平，按照行业平均值，公司每股价值10-15元。
- 2012年01月16日数据显示，英国股市去年的整体跌幅为4.4%，而其他欧洲国家股市的平均跌幅达17.3%，这使得华尔街分析机构纷纷看好英国股市的未来表现
- 2012年01月16日1月16日，国家能源局公布2011年全社会用电量累计达46928亿千瓦时，同比增长11.7%。
- 2012年01月16日日本央行行长白川方明表示，欧洲主权债务危机仍然是日本经济复苏的最大风险。
- 2012年01月16日按照舍夫勒的说法，法、奥等国遭降级后，若想维持欧洲金融稳定工具的3Ａ评级，德国可能需要承担更多，而这“久而久之会给德国自身的评级造成压力”
- 2012年01月16日经长治市委研究，决定给予赵波、吉新瑞、贾志红、韩玉梅4人开除党籍处分，并因涉罪移送司法机关依法处理。对其余6名涉案人员分别给予党纪政纪处分，其中4人涉嫌犯罪问题移送司法机关处理
- 2012年01月16日苹果的供应商报告可能会令中国当局不悦。长期以来，因为中国政府一直在寻求遏制批评的声音，限制对国内商业行为的披露。对苹果来说，中国市场正变得越来越重要
- 2012年01月16日产业资本受二级市场估值吸引连续三周增持，积极增持有利于提振股市信心
- 2012年01月16日大会补选杨泰波为湖南省第十一届人民代表大会常务委员会副主任，朱新民、李小平、宋甲武、林武、钟实为湖南省第十一届人民代表大会常务委员会委员；补选盛茂林为湖南省人民政府副省长；通过了关于湖南省政府工作报告的决议
- 2012年01月16日根据标普主权信用评级准则，决定一国主权信用评级有以下五个主要因素：政治制度的有效性与政治风险；经济结构与增长前景；外部流动性与国际投资者头寸；财政表现和灵活性以及债务负担；货币灵活性
- 2012年01月16日标普说，此次降级主要是因为欧洲领导人近期采取的政策措施不足以全面应对欧元区内部存在的系统性压力。此外，上个月欧盟峰会所达成的协议也未能取得足够突破，无法解决欧元区的金融难题
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