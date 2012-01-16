- 2012年01月16日深圳挺浩投资管理公司总经理康浩平表示，现在市场仍然处于震荡阶段，市场信心非常脆弱，很容易受各种消息的影响，出现较大幅度的波动
- 2012年01月16日物价上涨的中长期压力依然存在，物价走势还存在反弹的可能，宏观经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕。
- 2012年01月16日美军第五舰队司令基廷表示：“我们有足够数量的海豚，它们检测水下物体的能力令人吃惊。海豚身上将携带声纳，可检测它身边112米的范围内的最小3英寸(约7厘米)大小的金属物体。它们是绝对的扫雷能手。”
- 2012年01月16日RQII试点规模拟在现有基础上进行扩大，人民币A股ETF产品也将破题。
- 2012年01月16日杨勇说，缴获疑犯枪支时才发现，疑犯的冲锋枪和手枪全都装满了子弹，上了膛，“他随时可以开火射击”
- 2012年01月16日按照新法规，今后餐饮服务单位如违规将废弃油脂出售给非指定回收企业的，城市管理综合执法部门将责令停业整顿，并可处5000元以上5万元以下罚款，以此加强监管和源头控制
- 2012年01月16日重庆市还创建了元旦、春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节六大节日为城乡困难群众送温暖长效机制，2011年全市六大节日累计发放慰问款物约16亿元
- 2012年01月16日报告显示，2009年中国可统计的落马企业家有95位，2010年该数据上升到155位，去年这一数字突破了200位
- 2012年01月16日ST盛达称，预计2011年1-12月份归属于上市公司股东的净利润约为3.1亿元—3.7亿元，较上年大幅增长9490%～11346%。
- 2012年01月16日报道称，在此次命名工作中，日本政府对“属于冲绳县”的钓鱼岛中7座岛屿较为“重视”。因2010年发生中日撞船事件，此后中国渔政船又在该海域“反复出没”，日本政府认为应对这7座岛屿进一步“强化管理”
- 2012年01月16日沪指报2206.19点，跌38.39点，跌幅1.71%，成交428亿元，深成指报8827.47点，跌203.12点，跌幅2.25%，成交384亿元。
- 2012年01月16日双方拟按37.5:62.5比例合资成立延布阿美中石化炼油有限公司，预计2014年下半年投入运营
- 2012年01月16日该平台由中国钢铁工业协会（下称中钢协）、中国五矿化工进出口商会、北京国际矿业权交易所共同发起设立，目前包括宝钢、鞍钢、武钢、首钢、河北钢铁及五矿、中钢在内的钢厂和贸易商已参与其中
- 2012年01月16日经调查了解，该商船未受到损害，船员情绪稳定。参加联合巡逻执法的老挝人民军指挥官表示，目前老方正在组织力量对犯罪嫌疑人进行追捕
- 2012年01月16日投资既要考虑近两年来市场分化所形成的“估值差”，但更需要思考长期来看国家经济方向并由此反观不同行业体现的“市值差”
- 2012年01月16日陕西省周末宣布，启动电煤价格临时干预措施，将电煤合同价格涨幅限制在5%以内
- 2012年01月16日中金公司在本周A股策略周报中表示，从基本面、资金面和市场三方面来看，当前市场反弹的基础并不牢固
- 2012年01月16日在任何情况下都要尊重和保护农民以土地为核心的财产权利。
- 2012年01月16日小开发商直接关门，大公司一种是以年终考核方式直接裁减，另一种是以架构重组方式，把一些没有项目，暂缓拓展的地区公司直接撤销。
- 2012年01月16日中国证监会副主席姚刚周一表示，中国证监会将修改监管法规，为中小企业和非国有企业赴港上市创造条件。
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