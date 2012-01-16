- 2012年01月16日萨科齐表示，既不要低估也不要夸大危机带来的考验，应该展现出勇气和冷静，应该进行战斗。他还为自己的政策辩护说，法国人民接受了退休制度等艰难的改革，如果未实施这些必要的改革则今天的局面将要受到审视
- 2012年01月16日黑格认为，制裁措施意在使伊朗改变路线而与西方进行谈判，其德国和法国盟友也持相同的看法。黑格称，伊朗政权一直在从事核武器的研发，因此制裁还应针对伊朗央行
- 2012年01月16日该程序并不是自动发布用户“遗言”的。用户需要从其脸谱网的好友中指定3名受托人，当该用户去世之后，这3名受托人会立即知晓他(她)的死讯。而只有在这3个人都证实了死讯之后，该用户的“遗言”才能被发布
- 2012年01月16日国际市场的跌势迅速传导到了中国市场。不少地区的拉菲售价出现了8年来的首次下调。来自经销商的信息显示，拉菲的平均降幅在千元左右
- 2012年01月16日奥斯本将与香港金管局总裁陈德霖就一些技术性措施达成协议，这些措施将帮助伦敦在提升人民币主要国际货币地位的过程中扮演关键角色
- 2012年01月16日2012年1月上半月北京全市住宅（新房和二手房）网签总量约为5400套，与去年同期相比大幅下跌了63.6%。1月上半月北京新房和二手房网签量均创近4年来历史新低。
- 2012年01月16日2012年中国经济真正的压力既不在速度也不在物价，真正的挑战在于调结构能不能迈出实质性步伐。
- 2012年01月16日要让农民有财产性收入，产权要落实到户
- 2012年01月16日凡加里表示，詹祖里总理领导的现任过渡政府命运将由选出的新总统和议会来决定。他没有透露更多关于总统选举程序的细节
- 2012年01月16日截止中午收盘，沪指跌12.59点报2231.99点，跌幅0.56%，成交221.1亿元；深成指跌57.93点报8972.65点，跌幅0.64%，成交197.5亿元
- 2012年01月16日赫赫有名的百年锅炉巨头数易其手，最终被中国老板收购。复杂的交易背后，一桩桩资金谜案再度上演，主角纷纷现身，潜规则也渐次曝光。
- 2012年01月16日一线城市的城区位置甚至占到了土地出让价格的70%-80%，导致部分地方政府宁愿暂停土地出让，也不肯降低出让底价，这与之前人们普遍认为的地方政府大发土地横财的印象大相径庭。
- 2012年01月16日马英九第二个任期的未来四年，两岸房地产行业的交流和互动会更加频繁和密切，合作会更加深入和紧密，这对两岸房地产行业的发展都是大有裨益的。
- 2012年01月16日一帮聪明绝顶的投资人，隐身在国有平台背后，拿下了盐湖钾肥大笔股权。当一夜暴富的神话上演之后，双方剑拔弩张。庭审揭开了这场财富游戏。张克强案不是资本神话的终结。
- 2012年01月16日宝钢股份上周六表示，该公司2011年未经审计的净利润下降43%，至人民币73亿元
- 2012年01月16日韩寒说，“我的每一个字都是我亲手写下的。”对于传闻中涉及的路金波，韩寒表示，路金波负责代理其很多图书版权
- 2012年01月16日2011年，雅戈尔“三驾马车”里被套住了两驾。一直被券商认为资产被低估的雅戈尔在这种背景下，或许并未被低估
- 2012年01月16日今年北京将大力推进各类保障房建设，发挥市保障性住房建设投资中心作用，引导社会资金投入保障房建设，开展社保基金进入保障房项目试点。确保新建收购16万套、竣工7万套保障房。
- 2012年01月16日天士力明星产品复方丹参滴丸中药保护期已满，只能通过专利手段来保护该药不被同类药给取代。不过，中药的专利保护并不容易。而复方丹参滴丸占天士力年销售收入的70%，若该药销售因此而下滑，天士力的业绩恐怕也将受影响
- 2012年01月16日如果2012年还是像2011年这样一套路数的话，那么有可能保障房开工量还是比去年要加大，降也会比2011年会大一些，我不这样认为会到20%，可能大概10%左右。
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