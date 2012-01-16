埃及军方称6月中旬举行总统选举 2012年01月16日 凡加里表示，詹祖里总理领导的现任过渡政府命运将由选出的新总统和议会来决定。他没有透露更多关于总统选举程序的细节

北京今年将开展社保基金进入保障房项目试点 2012年01月16日 今年北京将大力推进各类保障房建设，发挥市保障性住房建设投资中心作用，引导社会资金投入保障房建设，开展社保基金进入保障房项目试点。确保新建收购16万套、竣工7万套保障房。