- 2012年01月16日掌舵江淮汽车20多年的左延安退休。业界分析力推江淮汽车与曾经的汽车界风云人物仰融的合作是他提前离开江淮的导火索。换帅下的江淮汽车正伴随一轮惯性业绩下滑
- 2012年01月16日艰难推进的商用车国四排放标准，在雾霾笼罩的天空下变得更加步履沉重。由国三标准升级国四标准过程中的高额成本，让炼油企业放慢了脚步，车企则在升级的十字路口徘徊
- 2012年01月16日关于削减额度，刚上任的副首相冈田克表示“将超过8%”
- 2012年01月16日
- 2012年01月16日中国央行行长周小川表示，目前一定程度的资本流出，与中国国际收支平衡的目标并不矛盾。
- 2012年01月16日截至1月12日，14家上市房企已公布12月累计销售业绩，2011年累计销售金额达到6240亿元，比上一年上涨近17%。
- 2012年01月16日
- 2012年01月16日安信证券高级固定收益分析师景晓达在发给记者的邮件中表示，短期来看近期美元供应的紧张可能是外汇占款下降、资本流出的主要诱因；而人民币升值过程或许还未结束，而是接近尾声
- 2012年01月16日目前，南航在飞的A380主要用于北京、上海和广州的航线。南航内部人士透露，“A380有经济舱300多个座位，一个航班常出现只卖出80多个座位的情况，亏损比较严重。”
- 2012年01月16日除了浦发银行等少数银行仍然执行首套房贷利率上浮外，大多数银行在进入2012年后将首套房贷利率进一步下调至基准利率。
- 2012年01月16日鉴于热钱大幅流出仍在继续，并且逆回购操作量恐难满足需要，节前降准的可能性仍然存在。
- 2012年01月16日但两嫌犯的特征确有相似之处：都约为40岁出头、中等身材、四川口音、行为沉着老练、有军人素养等
- 2012年01月16日2012年1月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3306元，1欧元对人民币8.0104元，100日元对人民币8.2381元，1港元对人民币0.81497元。
- 2012年01月16日国家统计局17日将公布2011年主要宏观经济数据。分析人士认为，2011年GDP增速可能回落至9.2%左右。其中，四季度GDP增速可能创近两年新低，2012年一季度可能进一步下滑，从而促使宏观调控政策更加明显地松动。
- 2012年01月16日工作人员表示，“于所反映问题时间较长，情况较为复杂，目前调查正在进行中。
- 2012年01月16日大唐集团斥资14.1亿入股富滇银行，成为富滇银行并列第一大股东。富滇银行已于2011年12月29日完成工商执照变更，这是近年来最大的一笔城商行定向增发。
- 2012年01月16日2011年全年销售20614台，销售量和占有率均为行业第一
- 2012年01月16日报告显示，2010年到2011年，市场总体处于震荡下跌态势，其间沪深两市合计上市新股628只，新股发行密度创近年来新高，但新股发行的“三高”和破发现象也格外引人关注。数据显示，“新股不败”的神话被彻底打破
- 2012年01月16日1月15日，因重大资产重组一直停牌的广州药业（600332.SH/00874.HK）、白云山A（000522.SZ）双双发布重组事项最新进展称，公司控股股东广州医药集团有限公司（下称广药集团）已取得广东省国资委关于本次重大资产重组事项的预核准
- 2012年01月16日根据广州市政府党组会议研究决定，市长陈建华将主持市政府全面工作，同时分管监察、审计工作
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