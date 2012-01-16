- 2012年01月16日监测数据显示，11月中旬以来，全国菜价整体呈季节性上涨走势，部分品种价格涨势较为明显。与2011年11月14日相比，2012年1月15日，监测的21种蔬菜平均价格上涨38．1％
- 2012年01月16日参与对今年中国经济走势进行预测的5位知名经济学者都否认今年经济可能“硬着陆”，但其中3位表示出对经济增长的担忧，还有1位认为今年物价走势仍将比较复杂。
- 2012年01月16日重庆啤酒揭盲数据公告已经一个多月的时间，一直沉默的唐颖终于当面做出了回应：“把医院提供的数据拿给任何一家规范的CRO（生物医药研发外包）公司再去重复一遍，结果都会是这样
- 2012年01月16日国家发改委日前宣布，同意北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市开展碳排放权交易试点。
- 2012年01月16日王叶敏说，林祖恋具备胜任村党总支书记的基本条件，能站稳群众立场，组织能力较强，多数党员群众认可。虽然在乌坎“9·21事件”中面临复杂形势，但他能够保持理性平和行为，坚持反对搞打砸抢，对工作组进村开展工作予以支持配合
- 2012年01月16日2012年预计房地产信托到期规模2234亿元，总还款额约2500亿元；2013年预计到期规模2816亿元，总还款额约3100亿元。
- 2012年01月16日三位银行业消息人士表示,央行要求各地法人金融机构做好信贷投放计划,防止年初冲规模。业内表示，“目前市场有消息称1月新增贷款已过万亿,看来监管层还是想收一收”
- 2012年01月16日上海铁路局已下发通知，要求杭州站及其他站车单位加强对车站通道、进站口等关键部位的把控。铁路公安部门也将采取切实有效措施，加强保安队伍管理，维护良好的治安秩序，确保春运高峰安全平稳有序
- 2012年01月16日巴塔利班对该报道予以否认
- 2012年01月16日2011年第四季度全国主要监测城市地价总体水平环比、同比增速分别为0.29%、5.94%，增速持续回调；全国住宅平均地价环比增速为零，同比增速6.58%。
- 2012年01月16日截至昨日，649家中小板公司中，已有624家公司公布了年度业绩预告，初步统计，预亏预降公司共有118家，占已公布业绩预告中小板公司的比例近两成
- 2012年01月16日中国最大的服装类垂直电子商务公司，2011年急剧扩张，管理层决策失误导致库存过多
- 2012年01月16日从基金仓位操作来看，市场的强劲反弹也带动了基金的脚步，上周基金主动增持与被动仓位上升使得基金仓位增加显著；但也有部分基金仍对反弹抱着不参与的冷静态度
- 2012年01月16日现有通过补贴来增加农村消费的方式虽然有效，但只是短期措施，与城市化进程的历史趋势也相悖。与其补贴农民在农村建房，不如补贴进城农民工在城市租房。
- 2012年01月16日全国妇联、人社部等国家有关部委正在研究弹性退休制，也就是在一定年龄段内，人们自主选择退休年龄。全国妇联妇女研究所所长谭琳表示，目前，弹性退休制仍处于调研和政策分析阶段，何时能出台还没有具体的时间表。
- 2012年01月16日朱洪波服务农行达28年，历任办公室副主任、主任，海南、江苏、北京分行行长，纪委书记、副行长等职务。有媒体早前曾报道，朱洪波将调任中国建设银行，接替现年63岁的纪委书记辛树森。
- 2012年01月16日如果伊朗南部周边国家用它们的石油代替伊朗石油，它们将被认为是西方的帮凶，伊朗认为向西方开这样的“绿灯”是不友好姿态
- 2012年01月16日中国应借鉴印度等国引进外资投资国内股票市场的经验，逐步扩大合格境外机构投资者（QFII）的投资额度，直到淡化和取消数额控制，最后只对全体和单个境外投资机构、投资人投资国内单个上市公司的比例作出规定，并在交易中自动执行
- 2012年01月16日吕秀莲、陈菊、民进党“立法院”总召柯建铭等人已经公开慰留蔡英文担任党主席到今年5月任期届满。吕秀莲在1月14日当晚更直奔英嘉竞选总部当面慰留，并对蔡英文多所肯定
- 2012年01月16日全国社会保障基金理事会理事长戴相龙上周六称，中国应择机启动香港股票投资“直通车”
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富