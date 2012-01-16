近一个月21种监测蔬菜平均价格上涨近四成 2012年01月16日 监测数据显示，11月中旬以来，全国菜价整体呈季节性上涨走势，部分品种价格涨势较为明显。与2011年11月14日相比，2012年1月15日，监测的21种蔬菜平均价格上涨38．1％

杭州火车南站私带无票旅客保安被行政拘留 2012年01月16日 上海铁路局已下发通知，要求杭州站及其他站车单位加强对车站通道、进站口等关键部位的把控。铁路公安部门也将采取切实有效措施，加强保安队伍管理，维护良好的治安秩序，确保春运高峰安全平稳有序

巴基斯坦媒体称巴塔领导人马哈苏德已死于美军空袭 2012年01月16日 巴塔利班对该报道予以否认

放开户籍促消费 2012年01月16日 陆铭 现有通过补贴来增加农村消费的方式虽然有效，但只是短期措施，与城市化进程的历史趋势也相悖。与其补贴农民在农村建房，不如补贴进城农民工在城市租房。