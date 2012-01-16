- 2012年01月16日该行第四财季实现利润37.3亿美元，合每股收益90美分；上年同期利润为48.3亿美元，合每股收益1.12美元。当季收入下降17%，至222亿美元。
- 2012年01月16日港交所日前刊发有关上市公司定期财务报告的审阅报告，认为上市公司应该在财务报告内容中列出更多数据资料，以便让投资者可以更容易理解重大事件的影响
- 2012年01月16日据一位政府高官1月13日称，希腊可能会在本周重启与私营部门债权人的谈判，谈判双方正设法尽快敲定希腊债务重组计划的细节。
- 2012年01月16日中石化集团和沙特国家石油公司上周末在沙特签署了合资在沙特建炼油厂的协议，总投资接近100亿美元
- 2012年01月16日美国《纽约时报》13日刊文称，奥巴马政府正通过秘密沟通渠道警告伊朗最高领袖哈梅内伊不要关闭霍尔木兹海峡，否则美国将采取行动。文章说，奥巴马政府官员拒绝提供这一沟通渠道的细节
- 2012年01月16日综合来看，债券市场对社会融资规模的直接影响和间接影响合计高达36％。
- 2012年01月16日土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等，是法律赋予农民的财产权利，无论他们是否还需要以此来作基本保障，也无论他们是留在农村还是进入城镇，任何人都无权剥夺。
- 2012年01月16日据统计，自2011年7月至12月底，梁稳根的财富从510.91亿元滑落至348.58亿元，短短半年之中，已然蒸发超过160亿元。这也使其高居于“2011年中国富人资产缩水榜”首位。而三一重工其他诸位富豪的财富也纷纷受损
- 2012年01月16日更多居民减持外汇资产，减少结汇和购汇金额；六成居民希望进一步放松个人外汇管理政策。
- 2012年01月16日就目前新股发行制度问题，有关各方高度重视，在广泛征求市场参与方意见后，改良式荷兰拍卖制等有关政策改革有望在春节后推出，相关政策导向也逐渐清晰
- 2012年01月16日予以赦免的人员包括和平示威者、曾在示威期间非法持有枪支弹药但承诺将在1月底上缴的人员
- 2012年01月16日在当前国际金融危机深层次影响不断扩大的背景下，中国愿与海合会加强沟通、协调，携手应对挑战，更好地维护共同利益
- 2012年01月16日此举标志着国际上被广泛遵循的赤道原则在中国得到更广泛的认同，也表明中国企业从被动遵循赤道原则向主动寻求以赤道原则管理风险的转变，可持续金融在中国的实践得到进一步深化。
- 2012年01月16日双方强调应防止各类大规模杀伤性武器的扩散，双方表示支持根据有关国际决议，在中东地区建立无核武器及其他大规模杀伤性武器区
- 2012年01月16日政府出台限购甲物禁令，可以“平稳”甲物之价。但货币资产还在，市场货币购买力还在，人家就转向购乙物。移来推去，货币购买力在市场里“漫游”，物价上涨此起彼落，一道道的禁购令有可能成为物价总水平上涨的积极推手。
- 2012年01月16日双方强调应防止各类大规模杀伤性武器的扩散，双方表示支持根据有关国际决议，在中东地区建立无核武器及其他大规模杀伤性武器区。致力于加强在国际法框架内的政治合作，和平解决国际上尤其是中东地区存在的冲突，促进中东地区的和平
- 2012年01月16日今日，市场迎来本周最大规模的解禁股农业银行51.14亿股上市。这也是农行上市以来的第三批限售股解禁，按上周五该股收盘价算，解禁股总市值约为135.52亿元
- 2012年01月16日2012年数量工具应适时适度预调微调；并实施结构性减税政策，促进实体经济发展；推进能源价格改革，促进经济结构调整；顺势推动中国经济转型。
- 2012年01月16日中国与伊斯兰合作组织在维护西亚北非地区和平与稳定方面有着共同利益，中方呼吁停止一切针对平民的暴力行为，希望并相信地区国家的政府和人民有能力解决自己的问题
- 2012年01月16日这3名伊朗士兵承认无意中越境。有报道说，遭枪击的两名巴籍男子涉嫌走私
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