伊朗确认收到美国有关霍尔木兹海峡的信函 2012年01月16日 美国《纽约时报》13日刊文称，奥巴马政府正通过秘密沟通渠道警告伊朗最高领袖哈梅内伊不要关闭霍尔木兹海峡，否则美国将采取行动。文章说，奥巴马政府官员拒绝提供这一沟通渠道的细节

叙利亚总统宣布大赦参与动乱在押人员 2012年01月16日 予以赦免的人员包括和平示威者、曾在示威期间非法持有枪支弹药但承诺将在1月底上缴的人员