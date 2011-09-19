- 2011年09月19日若交易额果真达到2000亿元，淘宝商城可极大拉升阿里巴巴集团的估值
- 2011年09月19日自治区纪委认为，马彦生的行为已构成严重违纪。根据《中国共产党纪律处分条例》有关规定，经自治区纪委研究并报自治区党委批准：给予马彦生开除党籍处分；建议撤销其自治区高级人民法院副院长职务；建议给予其开除公职处分；收缴其违
- 2011年09月19日地方政府发债试点计划对评级有利，因为这将增强地方政府的财政纪律以及债务管理方面的透明度，更重要的是，将拓宽地方政府的融资渠道
- 2011年09月19日1-8月，国有企业累计实现营业总收入237240亿元，同比增长24.4%，8月比7月环比增长0.2%。
- 2011年09月19日1-8月份，全国工业用电量23,067亿千瓦时，同比增长11.7%；其中，轻、重工业用电量同比分別增长9.6%和12.1%。
- 2011年09月19日中诚信公告称，决定将云投集团的AA+、云南省电力投资有限公司(云投集团控股公司)AA-的主体信用评级，以及“10云投债”AA+、“11云南铁投债”AA+的债项等级，撤出信用评级观察名单
- 2011年09月19日就短期（3-9个月）而言，申银万国认为，四季度经济增长问题不大，风险或在明年。另外，从目前来看通胀回落但仍处于高位，预计要到明年4月份左右CPI涨幅才能回落到4%左右。
- 2011年09月19日反对派对这些录音感到愤怒，特别是塔兰蒂尼和应召女郎竟能乘坐政府的飞机，却要纳税人埋单
- 2011年09月19日尽管夏威夷素来享有“热带天堂”的美誉，但其流浪者所占人口比重位居全美第三，仅次于俄勒冈州和内华达州。在美国失业阴影的笼罩下，这些人的经济状况短期内很难得以好转。
- 2011年09月19日访问该网站的人首先可以浏览色情内容，以及善待动物组织用裸女吸引眼球的宣传活动照片和广告。随后访问者还可以看到一些关于虐待动物的图片和视频。
- 2011年09月19日实体经济短期内难有明显改善，商品市场难言乐观
- 2011年09月19日M2增速一定程度上夸大了货币条件的紧缩程度，从M2+的增速来看，目前货币政策并无“超调”
- 2011年09月19日信贷紧缩背景下融资需求上升，令未来A股资金面压力巨大
- 2011年09月19日袁隆平指导的“Y两优2号”百亩超级杂交稻试验田平均亩产926.6公斤，创我国大面积水稻亩产最高纪录
- 2011年09月19日埃森哲董事长Bill Green在访谈中表示，欧美仅部分银行出问题，但新的商机在不断诞生，全球银行业的创新会带来机会。
- 2011年09月19日今日早盘A股市场出现了低开低走的走势，热点匮乏，人心涣散。10点过后，指数跌至今日低点，之后市场点位在低位徘徊。午后两市持续低位震荡，市场现普跌格局，交投清淡，空方占据市场优势，盘面上，近九成个股飘绿
- 2011年09月19日如果该模式被禁止，中国的潜在外国投资者规模将大幅缩减
- 2011年09月19日以惯用的price/AUM指标看，西南证券此次接盘银华20%的股权这一指标达到8.07%，创大型基金公司股权转让新高
- 2011年09月19日一度疯狂扩张的国内团购网站，此次真的进入“寒冬”，开始了大洗牌，可谓是刚刚进入“黑暗”
- 2011年09月19日数据显示，目前韩国家庭负债额超过了993兆韩元(约合人民币6.057万亿元)。韩国家庭负债正在以一种可怕的速度增加。
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