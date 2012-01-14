伊朗海军否认军演意在显示其有能力封锁霍尔木兹海峡 2012年01月16日 萨亚里当天呼吁各方保持警惕，以挫败“以色列和一些傲慢国家在波斯湾地区制造紧张氛围的企图”。他强调说，伊朗一直完全控制着霍尔木兹海峡。

牛羊猪肉价格上涨 约九成省区市鸡蛋价格下降 2012年01月14日 约九成省区市的鸡蛋价格下降，山东、北京、河南的降幅居前，分别为3．3％、2．8％、2．7％。目前，全国鸡蛋价格低于2011年同期，2012年1月14日价格同比下降2．4％