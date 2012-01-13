- 2012年01月14日原因在于，2010年重庆主城区新建商品住房成交建筑面积均价为5762元／平方米，2011年新建商品住房成交建筑面积均价为6390元／平方米，两年均价的2倍为12152元／平方米
- 2012年01月14日
- 2012年01月14日中国国民党正副总统候选人马英九与吴敦义、民主进步党正副总统候选人蔡英文与苏嘉全、亲民党正副总统候选人宋楚瑜与林瑞雄，都在上午完成投票
- 2012年01月14日台湾安全部门指结果公布后，候选人若发表谈话或谢票时，将适时建议穿上防弹背心，并使用防弹玻璃讲台与维安人墙等设备及措施
- 2012年01月14日蔡英文承诺当选后会改善永和当地的公共设施
- 2012年01月14日
- 2012年01月14日台湾“中选会”主委张博雅预估投票率约8成，台湾法律规定，年满20周岁才有选举权。根据统计，这次台湾地区领导人选举的总人数为1808万6455人。
- 2012年01月13日虽然人民网过会成功，但网友仍不断地质疑并戏称：“ ‘《人民网是个好网站》’，1、四年不用交企业所得税，仅去年税收优惠2千万元；2、四大门户没的记者证，它有121张；3、大股东全是垄断企业；4、第一大客户财政部
- 2012年01月13日证监会13日晚间发布公告称，人民网股份有限公司（首发）获通过
- 2012年01月13日港股13日重拾升势，高开高走。早盘高开137点后，升势未能持续，受内地Ａ股拖累升幅收窄
- 2012年01月13日政府靠卖土地来保证财政收入是对自身不负责，且不可持续，北京将把保障房建设作为重点工作来推进。
- 2012年01月13日中国证监会主席助理吴利军表示，对中小散户投资者来说，投资新股可能面临更大风险
- 2012年01月13日重庆啤酒今日止跌，今日开盘报23.31元，低开2%，开盘后放量上行，截止收盘，重庆啤酒报23.88元，上涨0.29%。全天换手9.74%
- 2012年01月13日2012年开年，IPO上会骤显“潮涌”之势。本周(9-13日)，16家公司首发将申请上会审核。而短短半个月来，已有27家拟IPO公司密集上会，证监会审核节奏大大快于往年同期
- 2012年01月13日老板电器 (002508)1月13日晚间公告，公司近日收到杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局下发的关于下达上市成功奖励资金的通知，根据相关文件精神，公司获得奖励合计608.23万元
- 2012年01月13日中国证监会有关部门负责人表示，已经与有关部门达成一致意见，正在研究论证进一步扩大RQFII试点规模
- 2012年01月13日中金预计，未来外汇占款的流出现象或会有改善，但是年度数据来看，今年全年的外汇占款新增量将比2011年大幅缩减，预计今年全年也就1.5万亿美元。
- 2012年01月13日约谈会上，江西省明确要求，相关县（市、区）要严格按照省政府时间节点要求，倒排时间，加快保障房建设进度，保证不再拖全省的后腿。
- 2012年01月13日2012年中国经济增长率将为8.6%，略低于2011年的8.9%。中国经济衰退的风险不大。房地产调整应尽量避免对经济产生危害。
- 2012年01月13日周五表示，由于本币和黄金储备升值，该行去年实现约130亿瑞士法郎(约合138亿美元)的初步帐面利润
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