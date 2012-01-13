重庆主城区个人住房房产税征收门槛提高至每平12152元 2012年01月14日 原因在于，2010年重庆主城区新建商品住房成交建筑面积均价为5762元／平方米，2011年新建商品住房成交建筑面积均价为6390元／平方米，两年均价的2倍为12152元／平方米

老板电器获上市成功奖励资金608万 2012年01月13日 《财经》综合报道 老板电器 (002508)1月13日晚间公告，公司近日收到杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局下发的关于下达上市成功奖励资金的通知，根据相关文件精神，公司获得奖励合计608.23万元