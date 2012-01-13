欧元区显现积极信号 希腊危机仍悬而未决 2012年01月13日 希腊方面形势仍不容乐观，政府与私人投资者之间有关债务减记和参与救助的谈判一直未能达成协议。希腊再次成为欧债危机引爆点的风险仍未排除

韩国央行连续7个月维持基准利率不变 2012年01月13日 受欧债危机等海外经济不利因素影响，韩国经济出现了下滑迹象，但与此同时，韩国去年12月份消费者物价同比上涨4.2%，居高不下的通胀压力影响到民众生活

国际新闻早报 2012年01月13日 美国国务院发言人维多利亚·纽兰12日在华盛顿说，美国关注重点在于以巴开始直接会谈，双方过去几天在约旦首都安曼举行的直接对话“令人鼓舞”，美方希望推动对话，使之更加“深入和牢固”

美国防部长谴责美军侮辱塔利班士兵尸体事件 2012年01月13日 多家视频网站11日转载了一段视频，显示4名身穿美国海军陆战队军服的人员侮辱阿富汗塔利班武装人员尸体。目前尚不清楚谁拍摄了这段视频并将其上传到互联网上，也不清楚视频拍摄的时间和地点