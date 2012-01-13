- 2012年01月13日长、珠三角核心城及卫星城占据70% 的TOP20席位，丽水以黑马姿态进入全国前十。三四线城市占据涨幅排行榜前二十位中75%。
- 2012年01月13日北京、上海市长定调，“合理降价”成为两市2012年楼市调控目标。同时北京实施微调，放宽居住证和人才标准，“保”刚性需求。
- 2012年01月13日将推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策，鼓励长期投资；并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐。
- 2012年01月13日两年前执意撤出内地市场的互联网巨头谷歌，目前正招聘大批工程师、销售和产品经理，并拟将安卓市场引入中国。
- 2012年01月13日截止收盘，沪指报2244.58点，跌30.43点，跌幅1.34%，成交量640亿元；深成指报9030.97，跌170.34点，跌幅1.85%，成交578亿元。
- 2012年01月13日今年上半年，中国消费者价格指数(CPI)升幅可能迅速降至4%或更低，全年升幅可能在3.5%-4%。但受食品价格推动，1月份CPI升幅可能会温和反弹。
- 2012年01月13日东方国信2011年年报预约披露时间为1月20日，公司今日预披露的2011年度利润分配预案显示，公司将以截至2011年12月31日公司总股本4050万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时进行资本公积金转增股本
- 2012年01月13日截至去年12月底，中国外汇储备3.181万亿美元，较三季度末3.202万亿美元有所下降。这是1998年以来中国外汇储备首次较上季度下降，意义十分重大。
- 2012年01月13日2011年12月份中国金融机构外汇占款余额下降1003.3亿元人民币，为连续第三个月下降。
- 2012年01月13日认为德国是欧债主权危机最大受益者的说法罔顾事实，实际上，德国将是欧债危机的主要受损者。
- 2012年01月13日希腊方面形势仍不容乐观，政府与私人投资者之间有关债务减记和参与救助的谈判一直未能达成协议。希腊再次成为欧债危机引爆点的风险仍未排除
- 2012年01月13日受欧债危机等海外经济不利因素影响，韩国经济出现了下滑迹象，但与此同时，韩国去年12月份消费者物价同比上涨4.2%，居高不下的通胀压力影响到民众生活
- 2012年01月13日美商务部的数据显示，截至去年第三季度，按美元现价计算的美国国内生产总值接近15.18万亿美元，目前美国联邦政府的公共债务占国内生产总值的比例约为100%
- 2012年01月13日美国国务院发言人维多利亚·纽兰12日在华盛顿说，美国关注重点在于以巴开始直接会谈，双方过去几天在约旦首都安曼举行的直接对话“令人鼓舞”，美方希望推动对话，使之更加“深入和牢固”
- 2012年01月13日多家视频网站11日转载了一段视频，显示4名身穿美国海军陆战队军服的人员侮辱阿富汗塔利班武装人员尸体。目前尚不清楚谁拍摄了这段视频并将其上传到互联网上，也不清楚视频拍摄的时间和地点
- 2012年01月13日曼恩在接受新华社记者电话采访时说：“这些（报道）没有丝毫可信性，纯属无稽之谈。”目前许多媒体都在炒作欧盟对伊朗石油制裁的新闻，但欧盟对此尚无定论，“不可能推迟一件还没有决定的事情”
- 2012年01月13日苹果公司声明称，暂时不在北京和上海的零售店进行销售iPhone
- 2012年01月13日名单显示，新内阁更换了17名内阁成员中的5名，其中包括防卫大臣和国家公安委员长，以及华裔出身的行政改革大臣莲舫
- 2012年01月13日国务院国资委已委托相关科研单位就央企发展战略性新兴产业进行调研，初步形成了央企发展战略性新兴产业专项报告，并在国资委层面进行了一轮讨论和交流，预计时机成熟后，或将在央企内部发布。
- 2012年01月13日沪指报2234.81点，跌40.20点，跌幅1.77%，成交量362.6亿元；深成指报9006.97，跌193.96点，跌幅2.11%，成交334亿元。
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