日本内阁总辞职为改组铺路 2012年01月13日 据日本媒体报道，留任内阁官房长官的藤村修将于13日中午宣布新内阁名单。在当天下午皇宫举行内阁大臣认证仪式后，新内阁将正式成立

国际财经早报 2012年01月13日 德国执政联盟资深议员迈克尔·富克斯说，希腊只有通过货币贬值才能恢复竞争力，希腊应离开欧元区

美国去年12月联邦财政赤字达860亿美元 2012年01月13日 美财政部发表报告说，从2011年10月开始的2012财年的前三个月，美国联邦政府的财政赤字共计约3217亿美元，低于上一财年同期的约3689亿美元

欧洲央行维持主导利率不变 2012年01月13日 欧洲央行行长德拉吉在会议后的新闻发布会上说，事实证明欧洲央行此前的预测是准确的，未来几个月通胀率将保持在2%以上的水平，之后就会降至2%区间以内，央行认为中期物价发展趋势“大致均衡”

巴罗佐强调欧盟需要财政纪律和经济增长 2012年01月13日 托宁-施密特在记者会上说：“我们一致同意，经济和债务危机是丹麦担任欧盟轮值主席期间最重要的议题。我们将尽一切努力使欧洲走出经济危机。”

瑞士将坚持银行业保密传统 2012年01月13日 威德默-施伦普夫当天在日内瓦记者俱乐部举行的记者会上说，瑞士要保证瑞士的银行不成为外国逃税者的“天堂”。她重申，瑞士不会接受向外国政府自动提供税收信息的要求，称“这与瑞士传统不符”