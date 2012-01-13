- 2012年01月13日谷歌承认再无法承受缺席中国这个全球最大互联网市场的代价，近来正重新扩张内地业务，试图收复失地
- 2012年01月13日现在中国要求在购买石油时，伊朗会给予额外的折扣和更好的条件。
- 2012年01月13日针对因与伊朗能源领域有业务往来而被美国国务院列入黑名单遭受制裁一事，中国珠海振戎公司13日上午表示，美方的指控完全是无中生有
- 2012年01月13日美国国务院12日表示，由于中国、新加坡和阿联酋三家公司与伊朗能源领域有“业务来往”，美国已对这三家公司实施制裁。美国国务院称，在上述三家受到制裁的公司中，有一家是中国的珠海振戎公司。该公司是伊朗最大的成品油供应商
- 2012年01月13日另有消息人士透露，为免出现2009年裁员时较激烈的矛盾，按步骤初期仅裁员10%。
- 2012年01月13日李宁近日以3亿港元的价格出售了位于香港的超级豪宅，接盘者疑为赌王何鸿燊的女儿何超琼及有关人士
- 2012年01月13日据日本媒体报道，留任内阁官房长官的藤村修将于13日中午宣布新内阁名单。在当天下午皇宫举行内阁大臣认证仪式后，新内阁将正式成立
- 2012年01月13日去年8月和11月，法国政府先后出台两轮紧缩计划，目标是在经济增长放缓的情况下实现减赤目标。法国政府曾多次强调，2011年将把实现财政赤字占国内生产总值的比例降至5.7%，2012年降至4.5%，2013年降至欧盟规定的3%上限
- 2012年01月13日德国执政联盟资深议员迈克尔·富克斯说，希腊只有通过货币贬值才能恢复竞争力，希腊应离开欧元区
- 2012年01月13日财政部希望通过这次国债发售筹集50亿欧元资金，但市场对本轮债券发售的反应超出预期，总需求量达187亿欧元，最终以超过近一倍的金额完成了目标
- 2012年01月13日美财政部发表报告说，从2011年10月开始的2012财年的前三个月，美国联邦政府的财政赤字共计约3217亿美元，低于上一财年同期的约3689亿美元
- 2012年01月13日北京保障房有望实行“封闭运营”，经适房等只能出售给政府，再由政府重新出售给轮候家庭。
- 2012年01月13日欧洲央行行长德拉吉在会议后的新闻发布会上说，事实证明欧洲央行此前的预测是准确的，未来几个月通胀率将保持在2%以上的水平，之后就会降至2%区间以内，央行认为中期物价发展趋势“大致均衡”
- 2012年01月13日俄罗斯总统梅德韦杰夫当天在其官邸召集的主要银行行长会议上说，去年俄罗斯经济表现卓越，在世界经济面临诸多困难的情况下，俄罗斯应该采取各种必要措施确保经济持续增长
- 2012年01月13日托宁-施密特在记者会上说：“我们一致同意，经济和债务危机是丹麦担任欧盟轮值主席期间最重要的议题。我们将尽一切努力使欧洲走出经济危机。”
- 2012年01月13日标致雪铁龙品牌负责人表示，集团将继续加快实施全球化和品牌高端化战略，目标是欧洲以外地区销量在2015年占其全球销量50%，2020年占三分之二
- 2012年01月13日威德默-施伦普夫当天在日内瓦记者俱乐部举行的记者会上说，瑞士要保证瑞士的银行不成为外国逃税者的“天堂”。她重申，瑞士不会接受向外国政府自动提供税收信息的要求，称“这与瑞士传统不符”
- 2012年01月13日这次裁员主要集中在苏格兰皇家银行投资部门，其市场部和国际银行部的规模将大幅压缩，其中今年将宣布裁减2000名雇员
- 2012年01月13日汇丰集团全球首席经济学家简世勋１２日对新华社记者表示，除了各方普遍认同的扩大内需外，中国也应关注面向其他新兴市场的出口，也就是所谓的南南贸易。他预测，未来２０到３０年，全球南南贸易会增加１０倍之多。
- 2012年01月13日现在不是比谁价格稳，而是比谁能够卖得动。
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