疑似美军侮辱塔利班士兵尸体视频曝光 朝尸体小便 2012年01月13日 一段上传至社交网站上的视频显示，4名穿着美军野战服的男子朝着3名塔利班士兵的遗体小便。其中一人笑称：“老兄，祝你有愉快的一天。”其他人猥亵地笑说是给他们淋浴。媒体称，很显然，他们不知道已被偷拍