- 2012年01月13日为保护2012年台湾地区正、副领导人候选人，台特勤中心全部出动进行内卫保护，中卫由宪兵负责，外围则由警方掌控。有扫街队伍经过的辖区警方，也须先勘察行经地形，并以制服警员“三步一岗、五步一哨”方式保护车队扫街
- 2012年01月13日报道称，2011年12月19日，朝鲜曾于金正日逝世消息公布后试射2枚导弹，日本政府认为，朝鲜此次试射的3枚导弹曾因金正日逝世而延期，因此选择在本月11日进行发射
- 2012年01月13日一方面，李超通过非法途径弄到一套假户籍手续，将年龄改小5岁后在黑龙江省克山县落户，并将户口迁移到北京，之后又从北京迁移到青岛，顺利地漂白了自己的身份；另一方面，他拼命读书，准备考研
- 2012年01月13日吴晓求认为，政策调整的核心内容是，增加进入市场的增量资金，改善市场运行的政策环境，适当调整相应的政策，特别是货币政策，并适时放缓市场供给增长速度。
- 2012年01月13日俄共领导人久加诺夫称，普京想搞一场不公平的大选。“他不仅应该从总理职位上休假，更该正式同意参加公开的政治辩论。”
- 2012年01月13日一段上传至社交网站上的视频显示，4名穿着美军野战服的男子朝着3名塔利班士兵的遗体小便。其中一人笑称：“老兄，祝你有愉快的一天。”其他人猥亵地笑说是给他们淋浴。媒体称，很显然，他们不知道已被偷拍
- 2012年01月13日劳尔·卡斯特罗在辞别到访的伊朗总统艾哈迈迪-内贾德后对在场记者说：“改革计划将得到全面实施”，但要“有耐心，不能操之过急，以免犯新的错误”
- 2012年01月13日据官方的叙利亚通讯社报道，专门委员会将由一名法官、两名武器专家和一名来自法国电视二台的代表组成
- 2012年01月13日普京指出，俄罗斯已重新成为世界强国，俄罗斯不断上升的威望需要它更加积极地参与国际事务。俄罗斯将强化与其他国家的合作，以增强其在世界上的经济和文化影响力
- 2012年01月13日如果出现危机的话，那么就是中小企业大批倒闭
- 2012年01月13日，碧生源在港交所发布的2011年度《盈利警告》预计，与2010年相比，2011年度该公司营业额将小幅下降，同期净利润将大幅下降或转为小幅净亏损。
- 2012年01月13日事发后，满记甜品全国所有门店已经停售芒果布丁，第二批芒果布丁产品已经送交北京质监局做复检
- 2012年01月13日中国想要维持8%的增长率是很容易的，今年也许还能达到9%到9.5%。
- 2012年01月13日哈梅内伊称，这是一种“懦夫般的谋杀行为”，是那些“不敢承认他们的可耻罪行，承担责任的人所犯下的”，他们“是在美国中情局和摩萨德这样的情报机构支持和策划下，犯下这样的罪行的”
- 2012年01月13日美国海军官员同时证实，“亚伯拉罕-林肯”号航母战斗群结束对泰国港口访问后，如今正位于印度洋海域并前去与“卡尔-文森”号会合
- 2012年01月13日汇丰银行下调了2012年和2013年金价预期，但表示仍看好黄金，原因是全球经济前景黯淡以及主权债务问题刺激了对黄金的保值需求
- 2012年01月13日公开资料显示，11家公司被机构热炒的情况各异
- 2012年01月13日1月13日人民币对美元汇率中间价报6.3201，较前一交易日小幅回升。前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.3230。
- 2012年01月13日从其发布的公告中发现，荣安地产的造纸厂项目或许只是其本次投资的表面现象，其真正的目的很可能是为获取当地丰富的煤炭资源。
- 2012年01月13日1月11日，万科集团总裁郁亮在深圳两会分组讨论上表示，建议原特区外区域在房价上涨结束后，可以适当放宽限购标准。
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