- 2012年01月13日1月11日，万科集团总裁郁亮在深圳两会分组讨论上表示，建议原特区外区域在房价上涨结束后，可以适当放宽限购标准。
- 2012年01月13日截至2011年底，深圳银行业总资产达38536亿元，比年初增长10.56%；本外币存款余额25096亿元，比年初增长14.83%；本外币贷款余额19245亿元，比年初增长15.09%；2011年实现税后利润515亿元，同比增长25.15%
- 2012年01月13日2011年发行的人民币理财产品当中，实际年化收益率排名靠前的银行以中小银行居多，包括兴业银行、北京银行、民生银行、哈尔滨银行等。兴业银行有多款理财产品的到期年化收益率达15%
- 2012年01月13日野田佳彦12日在政府及民主党高层会议上宣布，将于13日小幅改组内阁并调整民主党的领导层人事。改组规模预计仅限数人
- 2012年01月13日交通银行金融研究中心12日发布研究报告认为，2012年物价涨幅将比2011年明显回落。
- 2012年01月13日除了各方普遍认同的扩大内需外，中国也应关注面向其他新兴市场的出口，也就是所谓的南南贸易。
- 2012年01月13日本周公开市场730亿元到期资金，悉数进入了商业银行体系。同时，央行此前宣称将适时进行的逆回购注资操作，本周亦暂未现身
- 2012年01月13日在标的交易物走势波动幅度加大的情况下，做市商制度一般认为会比撮合交易更能平滑投资者的交易风险，至少不用担心买卖无法达成
- 2012年01月13日在被采访的100位知名经济学家中有79%认为2012中国G D P将保持8%至9%左右增幅，超过9%的可能性不大。69.9%的经济学家认为，2012年国内房价将“下行”。
- 2012年01月13日重庆啤酒出现放量后的最近5个交易日情况发现，重庆啤酒同期累计下跌24.15%，换手率达到62.71%，成交金额高达81.79亿元。从同期上交所收盘后公布的交易数据来看，较为鲜明的特点就是，机构席位持续出逃，游资营业部换了一茬又一茬。
- 2012年01月13日要适当加快审批合格境外投资者的步伐，逐步优化机构投资者外部环境
- 2012年01月13日目前，沪深两市处于破净状态的股票共有41只。与往年相同的是，钢铁、交通运输依然是破净“大户”，股票数量分别为13只、10只，分列前两名
- 2012年01月13日在全国130个城市平均地价下跌17%的大背景下，一些房企似乎看到抄底机会。
- 2012年01月13日“1月31日会做出最终决定。”一位内部人士说，RBS投行资产的最终买家应该是中银国际
- 2012年01月13日美国国债如今高达15.23万亿美元，已经超过单年经济产出。
- 2012年01月13日这次评定是在中国市场，参与评定的是中国的富豪代表，金融危机以后对奢侈品的需求主要都集中在中国茅台的入选，也是中国色彩非常浓厚的一个特征；
- 2012年01月13日财经评论员侯宁在做客《投资论道》栏目中称，目前股市基本上跌到了一个价值区域，自己很早之前就坚定看多
- 2012年01月13日陵县编制办办公室主任、人事局局长赵永超，也被党内严重警告、行政记过
- 2012年01月13日2011年11月，中国内地经由香港进口和转口的黄金量由10月的约8.6万公斤涨至10.3万公斤，环比增长20%，同比上年的1.8万公斤涨幅达4.8倍。
- 2012年01月13日2011年以来，共有80款信托产品投向矿产资源领域，募集资金超过322亿元，业内不少人士担忧其中存在的风险
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