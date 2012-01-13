- 2012年01月13日今年10月份将有35.16亿股限售股解禁，占全年解禁总股数的一半还多，这35.16亿股中有33.58亿股来自首批创业板上市公司，这意味着首批创业板上市公司的解禁股占了全年解禁股的将近一半。
- 2012年01月13日2011年我国海关税收净入库16142.1亿元，同比增长29%。在海关税收中，征收关税2559.1亿元，增长26.2%
- 2012年01月13日相关工作人员表示，教育局对此高度重视，并立即与市公安局取得联系，积极展开调查，如经查实确因学校管理不善导致信息泄漏，将依法依规严肃处理
- 2012年01月13日中国五矿集团公司2011年税前利润较上年同期增长98.47%，至人民币127.65亿元
- 2012年01月13日上海发展必须敞开大门，延揽优秀人才。但如何吸引人才并留住人才，难度很大。上海各项要素成本很高，特别是住房。
- 2012年01月13日郭金龙表示，今年北京将加强对PM2.5和臭氧等重点污染物的防治，抓紧建立完善监测网络，实时发布监测信息，以更大决心、更有力措施、更高标准，实现空气质量继续改善
- 2012年01月13日其余24人分别被判缓刑直至死缓
- 2012年01月13日通知指出，幼儿园(含学前班)要坚持以游戏为基本活动，严禁幼儿园提前教授小学教育内容。幼儿园不得以举办兴趣班、特长班和实验班为名进行各种提前学习和强化训练活动，不得给幼儿布置家庭作业
- 2012年01月13日2011年12月21日凌晨，香港食物及卫生局对媒体公布，香港渔农自然护理署在其日常禽流感监测工作中，在长沙湾临时家禽批发市场的垃圾桶里发现一只鸡尸体，经检测后发现含有H5N1高致病性禽流感病毒
- 2012年01月13日条例提出，在海南经济特区居住的已满18周岁不满60周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、宗教信仰，均可以参加无偿献血
- 2012年01月13日多只基金的年跌幅仍处50%以上的高位。多数受访的基金分析师表示，分级基金并不适合做长期投资，而适合炒短线
- 2012年01月13日考虑到新规难以一蹴而就，省物价局给予了一年过渡期，2013年元旦前重点在大中型商场、连锁企业全面实施
- 2012年01月13日前十大公司中有两家表示目前已不参与询价 四家表示将减少参与询价
- 2012年01月13日受累于其全资附属子公司太平再保险经营全球再保险业务，2010年度业绩预计将亏损约9400万港元。这是太平再保险自1980年成立以来首次亏损
- 2012年01月13日据了解，网上所说的这个项目名称为“胃癌高发区人群根除幽门螺杆菌感染预防胃癌项目”，2010年由北京大学临床肿瘤学院、国际消化道肿瘤联盟与临朐县卫生局共同合作开展
- 2012年01月13日而北方以晴冷为主，华北、黄淮等地多大雾天气。预计13日至14日和16日，京津、河北、山东、河南等地的部分地区有大雾
- 2012年01月13日中国证监会基金监管部主任王林表示，目前基金行业也存在一些不容忽视的问题，如公司准入管制过多；公司治理有待完善；首募基金规模萎缩；市场处于弱势情况下，投资者亏损比较严重，需要从制度监管等方面加大对基金持有人保护力度。
- 2012年01月13日目前进一步推进利率市场化的条件基本具备。
- 2012年01月13日这一庭审中的“插曲”直接导致休庭40分钟。迟夙生被送往医院紧急救治，说话吃力，眼含泪水，经救治后仍身体虚弱，至昨晚仍有手脚麻木症状
- 2012年01月13日正当年报编制的紧要当口，一些上市公司突然临阵更换财务总监，令投资者揪心不已。
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