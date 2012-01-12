- 2012年01月13日通iPhone4S此次备货较为充足，iPhone 4S 16GB/32GB/64GB黑白两色共六款机型均有销售
- 2012年01月13日“现在不可能去发掘乾陵，近几年，陕西一直在做着‘唐陵大遗址保护项目’工作，陆续对唐代18座帝陵展开考古调查，目前已经完成了包括乾陵在内的7座帝陵的调查。”
- 2012年01月13日道琼斯工业平均指数上涨21.57点，收于12,471.02点，涨幅为0.17%；纳斯达克(微博)综合指数上涨13.94点，收于2,724.70点，涨幅为0.51%
- 2012年01月13日中国老百姓已经持续22个月负利率——也即一年期定存利率连续22个月低于同期CPI涨幅。
- 2012年01月13日该园园长郑雨一脸无奈地向记者解释说：“‘学位费’其实就是为了预定教材，提前收取的下学期的部分保教费。”
- 2012年01月13日12日晚上，淮滨县交通局作出处理决定：给予淮滨县联合治超执法中队带班领导、公路局副局长王淮诫勉谈话的处理决定；给予打人者侯玉涛行政记大过并停职处分；给予队长孙伟行政警告并停职处分
- 2012年01月13日自去年8月以来，重庆警方组织反扒能手等精干力量，采取便衣侦查在全市开展集约打击绺窃、“两抢”犯罪专项行动
- 2012年01月13日为规范公务员考录，提高其公信力，人社部、国家公务员局将加紧出台公务员考录面试规则。将查找体检程序中可能存在的漏洞，并加以改进，加强对体检工作人员的培训
- 2012年01月13日圣元国际董事长兼CEO张亮周四就奶粉安全发表声明称，圣元奶粉奉行严格的安全标准，确保能符合婴儿的营养需要，圣元国际不会召回任何产品。圣元国际周四收盘暴跌10.36% 报每股4.24美元
- 2012年01月13日广告中有一幕画着苏贞昌的俄罗斯娃娃套不住画着谢长廷的俄罗斯娃娃，暗讽两人谁也不让谁，更让网友笑翻天
- 2012年01月13日1月9日，公安部在南京召开“1·6”案件协调会，将苏湘渝系列持枪抢劫杀人案列为“第一号案”；并要求苏湘渝三省公安机关加大侦查力度，其他省市公安机关做好犯罪嫌疑人可能藏身所辖省市的准备，全力开展防控工作
- 2012年01月12日刚刚过去的2011年是不平凡的一年。在复杂严峻的国际形势下，中国经济继续保持平稳较快发展，物价较快上涨势头得到控制，改革开放迈出新的步伐，人民生活水平进一步提高
- 2012年01月12日此次事件的直接责任人违反公司认证审核流程，未严格查证“高悦儿”的认证资料，其与直接领导各罚没半个月工资。
- 2012年01月12日易方达固定收益部基金经理王晓晨表示,该基金今年上半年基本不会投资股票,而是全部投资于债券.在债券方面,约80%会投资信用产品,20%投资利率产品.
- 2012年01月12日新的特征具体为：男性，年龄40岁左右，身高1.7米左右，中等身材，皮肤较黑，走路外八字，手甩动时幅度比较大，平时站立时腰板挺直，喜欢背手、抖腿，大四川口音
- 2012年01月12日“高悦儿”微博中所有与炫富有关的内容已经被删除，并将自己的微博改名，取消加V认证
- 2012年01月12日据彭博社报道，做空嘉汉林业(TRE)的浑水研究机构创始人卡森-布洛克(Carson Block)昨夜在接受彭博电视采访时表示，正考虑买进在美国上市的中国概念股
- 2012年01月12日济铁自动语音电话订票系统95105105曾是一个信息台号码，被选用为订票电话后，济南铁路局和通信运营商达成协议，市民拨打该号码不再收取信息费
- 2012年01月12日张新枫表示，相关涉案地公安机关要全力以赴开展案件侦查、巡逻盘查、重点场所查控、社会面宣传发动等工作，特别是要深入发动群众，紧紧依靠群众提供各类破案线索。
- 2012年01月12日香港廉政公署(ICAC)1月12日发布公告称，德意志银行在香港的一名董事总经理因受贿2480万港元(约合320万美元)被起诉
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