内地活禽恢复供应香港 2012年01月12日 首日，广东检验检疫局辖区共有活鸡9000只、活鸽2500只顺利输出香港。这些活禽于当天早晨上市，供香港市民选购

央行称进一步推进利率市场化的条件已基本具备 2012年01月12日 《财经》综合报道 下一步将按照中央会议精神继续积极推进