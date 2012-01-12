- 2012年01月12日香港廉政公署(ICAC)1月12日发布公告称，德意志银行在香港的一名董事总经理因受贿2480万港元(约合320万美元)被起诉
- 2012年01月12日首日，广东检验检疫局辖区共有活鸡9000只、活鸽2500只顺利输出香港。这些活禽于当天早晨上市，供香港市民选购
- 2012年01月12日
- 2012年01月12日
- 2012年01月12日根据中国证监会处罚书，没收领先集团违法所得37.09万元，并处以37.09万元罚款；同时对李建新、刘建钢给予警告，并分别处以30万元罚款；对范春明给予警告，并处以20万元罚款
- 2012年01月12日联席会议办公室设在证监会，承担日常工作，落实联席会议的有关决定。联席会议联络员由成员单位有关司局负责人担任
- 2012年01月12日希望各媒体一如既往关注湖北，为湖北提供强大精神动力和舆论支持。
- 2012年01月12日2012年北京将加强和改进人口服务管理，深化“以业控人、以房管人、以证管人”模式，制定促进产业业态调整的专项行动计划，总结推广新居民互助站等经验，做好实行居住证制度的相关工作，推进实有人口服务管理全覆盖系统建设
- 2012年01月12日银行的理由是，这张存款单的办理违反了有关规定，一是利息太高不符合央行规定。二是国家规定的存期最长为5年，没有20年。
- 2012年01月12日房地产市场调控目前在按照既定方向走，但需要弄清楚调控的最终目标，如果调控放松导致反弹，那前期的工作相当于白做。因此关于房产问题，体制机制要重新设计，目前也只是刚刚提上议事日程。
- 2012年01月12日把一部分钱从国库存款拿出来变成商业银行存款。大家想这个变化非常大，别看一次600亿，从去年9月份就搞了3次是1800亿，钱就从国库移出来了，移到商业银行。那边基础货币减了，这边是直接增加了银行的存款来源
- 2012年01月12日69.9%的经济学家认为，2012年国内房价是下行趋势，还有11.7%的认为2012年国内房价会大幅下跌，仅有1%的认为2012年国内房价会上行。认为房价跌幅20%以内是主流。
- 2012年01月12日富士康在声明中表示，导致该事件发生的运营变动，完全符合相关法律和规章。
- 2012年01月12日目前的国际环境已经通过贸易的渠道已经直接影响了中国的经济增长，中国经济增长速度下降的趋势应当说是比较明显的，一些数据的预测都显示出中国经济在下走
- 2012年01月12日上交所1月12日晚间发布公告称，今日有极个别信息商未按照公司提供的Level-2实时行情数据对盘前参考数据进行校验并采取正确数据，导致其Level-2行情出现短暂异常
- 2012年01月12日2011年12月份以来，全国菜椒、尖椒价格持续上涨，与2011年12月1日相比，2012年1月12日，菜椒、尖椒日均价分别上涨78.9%、80.2%。
- 2012年01月12日如果未来私人信贷市场不能产生一些信心和偿付能力，则经济有出现通缩的潜力。
- 2012年01月12日全聚德(002186)周四盘后发布业绩快报，2011年度公司盈利1.29亿元，同比增长28.17%，每股收益0.908元
- 2012年01月12日中国财政政策调控的空间是有的，如果最不利的情况出现，无非是要给扩张政策加码，这方面存在着现实的潜力。
- 2012年01月12日下一步将按照中央会议精神继续积极推进
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