- 2012年01月12日按照政治学理论来讲，应该是请在国会多数党来组联合政府，但当时陈水扁不愿意组联合政府，所以才会抛出“全民政府”来当挡箭牌，“结果大家都知道了嘛，很清楚”
- 2012年01月12日两岸关系发展正处于承前启后的关键时刻，要和平不要对抗，要稳定不要动荡，要发展不要倒退，这是两岸关系发展的大势，也是两岸同胞的共同期盼
- 2012年01月12日没有“九二共识”，即使真的有，“长期看来并不是强而有力的基础，足以长久维持”。
- 2012年01月12日剩下的就是送审、报批、发布等流程，至于说什么时候能够开始实施还需要相关管理部门根据具体情况制定时间表。
- 2012年01月12日收购资产的价值评估增值并不显著，但是跟宝钢股份目前在二级市场的水平比起来，这次的收购价格就显得不便宜了
- 2012年01月12日2011年全国发现违法用地行为7万件，涉及土地面积75.1万亩（其中耕地26.4万亩），同比分别上升5.8%、11.0%（下降2.4%）。
- 2012年01月12日北京市2012年新建收购各类保障房16万套，其中9万套用于公开配租配售，公租房则为6万套，占到六成以上。
- 2012年01月12日中证万融投资集团有限公司董事长赵丙贤，因以股票起家又主做投资银行业务，被业界称为“中国巴菲特”。其妻子陆娟向法院提起离婚诉讼，并要求分割夫妻共同财产，孩子归自己抚养
- 2012年01月12日证监会基金部主任王林12日表示，轮新股发行询价过程中，基金公司报价是比较理性，没有发现基金公司参与帮忙报价，而证券类、保险类机构则存在抬高发行价可能
- 2012年01月12日随着1月10日*st金果顺利披露年报，2011年沪深两市上市公司年报披露正式拉开帷幕。
- 2012年01月12日麦当劳预计2012年在华投资总额将比去年增长50%，投资主要用于开设新餐厅，计划在2012年开设225-250家新餐厅
- 2012年01月12日中登公司昨日披露的2011年最后一份周报显示，节前最后一周两市新增股票账户数为16.31万户，其中新增A股账户数为16.28万户，新增B股账户数为277户
- 2012年01月12日在昨日公布的“2012胡润全球十大最值钱的奢侈品牌”中，茅台和五粮液跻身全球十大最值钱的奢侈品牌之列。其中，茅台以120亿美金的品牌价值成为全球第四大最值钱的奢侈品牌，品牌价值比奔驰和香奈儿还高
- 2012年01月12日超过八成的哈尔滨城市居民拥有自有住房，房屋建筑面积以40平方米至80平方米为主。
- 2012年01月12日人社部部长尹蔚民说公务员热有三个原因，一是就业压力大；二是公务员考录公开公平公正，是“玻璃房子”里的竞争；三是公务员工作特点是职业较为稳定，职业声望较好，福利待遇相对也比较好
- 2012年01月12日从2005年开始持续的人民币单边升值的故事已终结，人民币将出现更多的弹性，小幅升值3%
- 2012年01月12日重庆啤酒 (600132)1月12日低开高走，截至收盘，该股报23.81元，下跌2.4点，跌幅9.16%，换手率达12.88%，成交额为15.1亿元
- 2012年01月12日
- 2012年01月12日德龙最后表示，在持续一年宏观调控和经济增速下滑的双重作用下，我国经济的通胀压力已经明显减弱，通胀回落已经是大势所趋，政策已没有进一步紧缩的必要
- 2012年01月12日香港连续第18年处于全球最自由经济体系榜首。新加坡、澳洲及新西兰分别居第二、三及第四位。
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