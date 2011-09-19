- 2011年09月19日中煤集团“9.16”透水事故波及，中煤能源股价一路下跌，H股于上午盘中停盘，停盘前跌幅为16.82%
- 2011年09月19日经济学家韩志国在其微博上发表评论称，中国社科院已完全失去存在价值，应当取缔。
- 2011年09月19日示威运动倡导者早就在其网站上将他们的抗议与“中东革命”相比：跟我们在埃及、希腊、西班牙和冰岛的兄弟姐妹一样，我们计划使用阿拉伯之春的群众占领这一革命战术，恢复美国的民主。
- 2011年09月19日截至19日午盘，比亚迪A股股价收报20.06元，跌3.51%，逼近18元的发行价；自7月以来，H股已累计下跌44.41%
- 2011年09月19日此时正是国内电厂开始补充煤炭库存准备过冬之际，电煤需求正在增加，中煤集团矿难导致山西矿井停产，使得电煤价格上涨
- 2011年09月19日韩国高层人士称：朝鲜以登陆舰、汽艇和普通战斗舰为主的海军装备和空军战斗机、陆军特种部队以及4个军团的兵力，参与了此次演习。
- 2011年09月19日华丽家族大股东通过不易被察觉的资本运作方案，在“翻手为云覆手为雨”的过程中成功套取了12亿元现金，而且还给未来埋伏了一个包赚不赔的“期权”，手段之高明令人叹为观止。
- 2011年09月19日以单位净值计算，9月16日有405只偏股基金的单位净值不足1元面值，占比达到66.6%。业内人士表示，偏股基金大面积跌破面值，主要是受基础市场震荡下跌影响，若市场继续震荡，跌破面值的基金数量还将继续增加。
- 2011年09月19日8只债基净值两月下跌超10%，甚至有杠杆债基单日净值大跌逾13%
- 2011年09月19日“华盛顿现在完全掌控在这些大财团手中，”莫雷插话说，“华尔街的大银行一手制造了金融危机，却不需要付出任何代价。人们辛勤地工作，却发现自己的生活越来越困难”
- 2011年09月19日张维迎强调，不要打着改革的旗号，干着反改革的勾当。发改委权力太大了，建议恢复体改委。
- 2011年09月19日第2季的贫穷线定义仍和以往一样，因此低于贫穷线的户数创新高，反映出低收入家庭确有增加趋势，而这和全球化下，人力派遣、临时工作等非典型就业愈来愈多密切相关
- 2011年09月19日菲特史东表示，英国在保护同性恋权利上是世界领先，但这还不够，必须做的更多，明年3月起将询求社会大众的意见，希望在2015年5月大选前能顺利完成立法
- 2011年09月19日2009年4月18日，警方破获全国“打拐”专项行动挂牌督办“2009.4.13”案件，摧毁了以陆某、陈某等人为首的跨国跨省拐卖儿童、妇女犯罪集团
- 2011年09月19日47名被告人中，有3名一审被判处死刑缓期二年执行，另44名被告人分别被判处20年至1年零8个月有期徒刑或拘役、缓刑、单处罚金等
- 2011年09月19日投票结束后公布的出口民调显示，柏林现任的同志市长沃维雷特将顺利踏上第三个任期。沃维雷特所属最大在野党社民党，可望获得29.5%选票，与得票18%的绿党或得票11.5%的左翼党共同执政
- 2011年09月19日奥巴马将提出一揽子建议，包括大修免税代码，此举可提高1.5万亿美元财政收入。主要内容是终结富人此前所享有的减税政策，封堵一些法人漏洞
- 2011年09月19日巴基斯坦外交部长哈尔明确表示，巴基斯坦也强烈谴责这此袭击事件，称类似的恐怖主义对巴基斯坦同样构成威胁，而此刻正是对其开展行动的时机。她说，“我们十分肯定对哈卡尼组织采取行动的必要性”
- 2011年09月19日鉴于独生子女因意外伤害死亡给其亲属所造成的更大伤害，以及增加独生子女死亡赔偿金更有利于计划生育国策的实施等考虑，故提出1元钱“独生子女死亡赔偿金的”诉讼请求。
- 2011年09月19日经过金融危机之后，外资银行已经独霸股票类理财产品，中资银行逐渐被淘汰出这个领域，此种局面令人担忧
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