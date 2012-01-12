12日全国铁路计划加开旅客列车601列 2012年01月12日 1月11日，全国铁路发送旅客551.6万人次，同比增加23.8万人次，增长4.5%。当天，铁路部门加开旅客列车570列，全路运输秩序基本正常

美国经济加速复苏但挑战犹存 2012年01月12日 在一系列利好经济数据公布之后，美国总统奥巴马近日表示，过去一年中美国私营部门新增就业岗位比2005年以来的任何一年都要多，美国经济正朝着正确的方向前进

统一俄罗斯党领导人说该党将追随普京 2012年01月12日 俄罗斯媒体此前报道说，普京决定在全俄人民阵线基础上组建竞选总部，此举意味着他将在总统选举中与统俄党保持距离。沃罗比耶夫对此表示，普京是统俄党推举的总统候选人，该党将继续投入到普京的总统竞选造势活动中

丹麦举行仪式接任欧盟轮值主席国 2012年01月12日 巴罗佐警告，欧元区存在分裂的风险，但他希望欧盟所有成员国能团结起来积极应对危机，而丹麦在担任主席国期间能在欧元区和非欧元区国家间建立桥梁，巩固这个组织

美国国务卿否认美参与暗杀伊朗核专家 2012年01月12日 希拉里·克林顿当日在同来访的卡塔尔首相兼外交大臣哈马德举行的联合记者招待会上说：“我要直截了当地否认美国参与了伊朗国内的暴力行为。”

欧盟施压匈牙利切实削减财政赤字 2012年01月12日 欧盟统计局数据显示，匈牙利从2004年加入欧盟到2010年间，财政赤字占其国内生产总值的比重始终处在欧盟设定的3%的警戒线以上。虽然2011年该国的财政赤字率降到3%以下，但欧盟认为匈牙利政府并未从根本上解决问题