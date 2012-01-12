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2012年01月12日
截止收盘，沪指报2275.01点，跌1.04点，跌幅0.05%，成交639.5亿元；深成指报9204.99点，跌38.28点，跌幅0.41%，成交572.3亿元
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2012年01月12日
对中国国民党荣誉主席连战呼吁集中选票支持总统马英九，宋楚瑜说，连战提到的不是弃谁保谁的问题，而是要保台湾的安定，民进党总统候选人蔡英文的政策会带来两岸和平的障碍
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2012年01月12日
1月12日，大盘低开高走，多晶硅板块走势抢眼，其中超日太阳（002506.SZ）开盘即涨停，亿晶光电（600537.SH）也在短短几分钟后迅速拉至涨停，其他如中环股份（002129.SZ）、东方日升（300118.SZ）、乐山电力（600644.SH）等相关个股也
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2012年01月12日
马英九四年任期已经快结束，但蒋经国纪念馆连影子都没有，从任期开始就在筹划，到现在都还没开工，民间都捐好钱，没有效率的团队让人民觉得无奈
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2012年01月12日
日方还希望，作为日本减少伊朗石油进口量的回报，参与伊朗石油贸易相关结算业务的日本金融机构能免于美方制裁
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2012年01月12日
1月12日，乐视网信息技术(北京)股份有限公司（300104.SZ，下称乐视网）发布与央视国际的战略合作。受利好消息刺激，公司股价于上午9：40冲高至一周来的最高点32.1元
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2012年01月12日
1月11日，全国铁路发送旅客551.6万人次，同比增加23.8万人次，增长4.5%。当天，铁路部门加开旅客列车570列，全路运输秩序基本正常
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2012年01月12日
在智能手机领域，包括微软、诺基亚、联想在内的众多电子巨头纷纷推出基于不同操作系统的所谓“创新”产品，意在挑战苹果ｉＰｈｏｎｅ的优势地位，但均难逃苹果对运营商和用户的影响
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2012年01月12日
在一系列利好经济数据公布之后，美国总统奥巴马近日表示，过去一年中美国私营部门新增就业岗位比2005年以来的任何一年都要多，美国经济正朝着正确的方向前进
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2012年01月12日
俄罗斯媒体此前报道说，普京决定在全俄人民阵线基础上组建竞选总部，此举意味着他将在总统选举中与统俄党保持距离。沃罗比耶夫对此表示，普京是统俄党推举的总统候选人，该党将继续投入到普京的总统竞选造势活动中
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2012年01月12日
巴罗佐警告，欧元区存在分裂的风险，但他希望欧盟所有成员国能团结起来积极应对危机，而丹麦在担任主席国期间能在欧元区和非欧元区国家间建立桥梁，巩固这个组织
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2012年01月12日
阿尔及利亚外交部长穆拉德·迈德勒西在发言中说，阿尔及利亚在担任主席期间将致力于推进77国集团业已存在的良好发展势头，为该组织在政策层面和采取联合行动方面更加密切协调做出贡献
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2012年01月12日
关键是12月环比为0.3，物价增速回落趋势明显。他认为，宏观调控空间扩大，政策可以更为自如。
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2012年01月12日
希拉里·克林顿当日在同来访的卡塔尔首相兼外交大臣哈马德举行的联合记者招待会上说：“我要直截了当地否认美国参与了伊朗国内的暴力行为。”
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2012年01月12日
2012年北京将坚定不移地抓好房地产调控，继续严格实施抑制投机投资性需求的政策措施，促进房价合理回归。
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2012年01月12日
浙江设立10亿元省级财政中小企业再担保资金，引导金融机构加强对小微企业支持，落实差异化信贷政策措施。努力减轻企业负担，清理取消31项涉企行政事业性收费，减免符合转型升级要求的小微困难企业相关税费。
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2012年01月12日
欧盟统计局数据显示，匈牙利从2004年加入欧盟到2010年间，财政赤字占其国内生产总值的比重始终处在欧盟设定的3%的警戒线以上。虽然2011年该国的财政赤字率降到3%以下，但欧盟认为匈牙利政府并未从根本上解决问题
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2012年01月12日
伊朗最高领袖哈梅内伊和军方将领9日说，伊朗不惧制裁，将反击所有军事威胁。伊朗原子能组织主席达瓦尼7日宣布，位于伊朗宗教圣城库姆附近的福尔多铀浓缩厂近期将投入运行，工厂将能够生产纯度为3.5%、4%和20%的浓缩铀
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2012年01月12日
根据五角大楼去年9月的估计，美军在欧洲有近8.1万名现役军人。此间安全专家认为，虽然欧洲在美国全球战略中的重要性下降，但从欧洲全部撤军对美国来说并不可能
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2012年01月12日
中国农工民主党上海市委参政议政部部长严燕韵说：“目前，上海作为灰霾监测试点的城市，已经有一些点位开展ＰＭ2.5的监测和研究工作，经过努力，应该具备被列为国家首批发布ＰＭ2.5城市的条件。”