- 2012年01月12日两战告捷的罗姆尼似乎已经势不可挡，但事实上，共和党总统候选人提名究竟花落谁家还远未可知。这场战争既可能以罗姆尼的压倒性胜出而速战速决，也可能演变成一场旷日持久的拉锯战
- 2012年01月12日伊朗最高领袖哈梅内伊9日说，伊朗不会屈服于西方就核问题对伊施加的制裁压力。与此同时，伊朗军方宣布，计划在2月份再度举行军演
- 2012年01月12日陆娟提交的起诉书显示，她与赵丙贤1988年结婚，双方育有一个女儿和一个儿子。1992年两人分别从部队转业到地方，并共同开办了第一个公司，此后发展从小到大，控股、参股了几家上市公司，创造并积累了可观的财富
- 2012年01月12日网络订票系统春运期间频繁瘫痪，再次预示垄断系统的荒谬。现有体制下能实解决这一问题的实际方案，也只有分拆铁道部系统为无数国有铁路公司，引入最起码的竞争
- 2012年01月12日沪指报2272.63点，跌3.42点，跌幅0.15%，成交359亿元；深成指报9219.82点，跌19.39点，跌幅0.21%，成交337亿元。
- 2012年01月12日依据历史经验，应将我国2012年的货币供应量增速大致稳定在14％～15％之间。
- 2012年01月12日重启传闻早有耳闻，目前还没有接到具体通知，但表示2012年重启新一轮资产证券化的可能性非常大
- 2012年01月12日汇丰持有的是“谨慎乐观”态度，预计市场波动依然很大，但总体趋势向上。
- 2012年01月12日12月份食用农产品价格小幅上涨，但由于近期非食品价格总体处于回落过程，同时考虑到12月份CPI翘尾因素消失，12月份CPI同比上涨4.1%
- 2012年01月12日2011-2013年实施并完善煤电(气电)联动机制；发电上网实行两部制电价；研究制定实施细则，开展独立的输配电价改革试点；继续开展大用户直供试点；推进分时电价和阶梯电价；提高电价水平。
- 2012年01月12日未来雀巢的茶饮料生产仍然会找代工企业完成
- 2012年01月12日截至去年11月末，25只具有内地背景的中国对冲基金全年平均亏损13.85%，大幅跑输同期全球对冲基金指数。获得正收益的基金数量只有2只，占比为8%
- 2012年01月12日去年新建普通住房价格下降11﹒3％，居民首购比重接近90％，投机投资性购房得到有效遏制。
- 2012年01月12日12月份CPI为4.1%基本符合预期，她预计，今年的通胀率将在3.5%至4%左右。
- 2012年01月12日2011年广州商铺租金年增长7．7％，零售商扩充势头有所减缓；预计2012年广州商业地产市场有所调整，但出现急挫的可能性不大。
- 2012年01月12日2011年广州豪宅市场成交量萎缩，一些发展商主动降低开发速度，将部分大型项目推迟面市，预计2012年广州豪宅成交量以及土地市场将持续低迷。
- 2012年01月12日本周以来，分级股基进取份额借市场反弹连续上涨。据WIND数据统计，9只杠杆基金在近三个交易日内涨幅超过8%，其中3只涨幅超过15%
- 2012年01月12日当前所谓调控，实际是转型。转型没有退路，因此对于某些开发商来说这个冬天没有止境。
- 2012年01月12日目前来看，在已经实行公司债审批“绿色通道”制度的基础上，已具备条件进一步放松公司债发行方面的行政审批，选择部分优质公司进行公司债发行注册制试点，这方面的工作今年可以开始尝试
- 2012年01月12日12日人民币对美元汇率中间价报6.3230，与上一交易日（6.3155）相比降75个基点。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富