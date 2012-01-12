- 2012年01月12日CPI同比增速呈现出逐步下滑的态势，通货膨胀将得到进一步缓解，他预计楼市调控政策继续呈现出“外紧内松”的市场特征。
- 2012年01月12日分类数据显示，利率债券品种发行规模下滑是主因，特别是央票，从去年的4.2万亿下滑到今年的1.4万亿，央行去年上半年6次上调存款准备金率，下半年货币政策又进行微调，央行利用央票工具回笼流动性频率明显下降
- 2012年01月12日CPI在12月的相对稳定并不能持久，"今年春节后，2月份CPI将再度下行。"
- 2012年01月12日宁东铁路本就是管理人早已选定的重组方，但曾因投资者不看好而被否决
- 2012年01月12日Wind数据显示，梅花集团1月12日停牌前的20日均价为7.90元/股，较此前14.66元/股的发行底价缩水了46.12%
- 2012年01月12日北京市场上部分蔬菜品种价格上升明显，尖椒更是比去年同期上涨230%。报道说，“以前吃尖椒炒鸡蛋，现在得反过来，变成鸡蛋炒尖椒了。”
- 2012年01月12日2011年全年，两市上市公司已有近120份“发放委托贷款”的公告，涉及近70家上市公司，累计贷款额度约140亿元
- 2012年01月12日绿大地公司在上市后，其初始信息披露存在虚假陈述，该行为始于2007年首次公告的招股说明书，即2007年12月6日为初始信息披露虚假陈述行为实施日
- 2012年01月12日继800余名股票投资者作为原告，要求华闻传媒投资集团股份有限公司(华闻传媒，000793)赔偿上亿元的诉讼请求被驳回。
- 2012年01月12日患上资金饥渴症的海伦钢琴此次IPO计划拟募集资金规模超过前次近40%
- 2012年01月12日肉禽及其制品价格上涨16.6%，影响价格总水平上涨约1.12个百分点，其中猪肉价格上涨21.3%，影响价格总水平上涨约0.64个百分点。
- 2012年01月12日2011年实现营业收入597.58亿元，较上年同期增长37.51%，实现归属于母公司股东的净利润为255.10亿元，较上年同期增长37.74%
- 2012年01月12日2011年，全国居民消费价格总水平比上年上涨5.4%。
- 2012年01月12日存款保险制度实际上是一种投资者保护机制，可以被看做金融机构放开市场准入以及放开利率管制的基础之一
- 2012年01月12日2011年12月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨1.7%，环比下降0.3%。工业生产者购进价格同比上涨3.5%，环比下降0.4%。2011年，工业生产者出厂价格比上年上涨6.0%，工业生产者购进价格比上年上涨9.1%。
- 2012年01月12日2011年，信托行业高歌猛进，其所在的信托公司员工平均薪酬超过50万元，部分信托公司员工的年终奖甚至接近千万。他还表示，相比于银行业金融机构，非银机构由于人数少，人均利润相对较高
- 2012年01月12日2011年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨4.1%。 2011年，全国居民消费价格总水平比上年上涨5.4%。
- 2012年01月12日五粮液去年营业总收入首破200亿大关，高达202亿元，而净利润和每股收益等关键指标均获四成以上的增长。
- 2012年01月12日银监会和各地银监局陆续电话通知各家信托公司，从即日起全部暂停票据信托业务
- 2012年01月12日五粮液2011年超额完成生产和销售任务，总销量增长超过20%
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