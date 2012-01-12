- 2012年01月12日2012年1月上旬，北京楼市成交量继续在低位徘徊。其中新建住宅签约2335套，同比下滑43.8%，二手房住宅签约951套，同比下滑81.3%。总成交仅3286套，同比下滑达到了64.4%，成交量创出最近4年来同期的最低值。
- 2012年01月12日对今年房地产市场并不看好，万达已经将投资计划进行调整，以谨慎为前提。
- 2012年01月12日蹊跷之处在于，高管早在去年12月30日已将增持意向告知公司，但紫鑫药业为何非要等到股价异动后才披露该事项？
- 2012年01月12日欧盟委员会说，如果匈牙利再不采取切实措施削减财政赤字，欧盟有可能暂停向其发放援助资金
- 2012年01月12日在上月召开的欧盟峰会上，欧盟国家为了解决债务危机、重建市场信心，曾试图通过修改欧盟条约来加强各成员国财政纪律。然而，由于英国拒绝修约，欧盟其他26国只能另立新约
- 2012年01月12日法国南部庇里牛斯山脉下一个200人小村庄比加哈什(Bugarach)，去年初就有2万名旅客涌入，一些游客相信该处有神秘磁场，能让他们幸免于末日浩劫
- 2012年01月12日这只狒狒被称为“弗里德”，兽医在尸检时发现，它在头部与身体布满子弹的情况下，仍能从居民的房子与汽车内盗取食物
- 2012年01月12日2011年民营企业出口显著增加，前11个月全国民营企业出口总额超过5700亿美元，同比增长33．3％，占全国出口总额的三分之一
- 2012年01月12日机场警卫是在停车场监视器拍不到的地方发现这个无主行李箱的。拆弹专家和警犬确认里面没有毒品和爆炸物后，才打开行李箱，发现箱内有一具女尸
- 2012年01月12日今年上海将继续贯彻落实中央关于加强房地产市场调控的政策措施，加大普通商品房供应，调整普通商品住房标准，完善个人住房房产税改革试点，促进房地产市场平稳健康发展，实现全年新建住房价格稳中有降。
- 2012年01月12日同时，美联储指出，美国的房地产市场疲软，尽管有部分地区的商业地产市场出现改善迹象，但总体而言，美国的商业地产市场依旧疲弱
- 2012年01月12日巴基斯坦文人政府近来与军方的关系日益紧张。巴基斯坦媒体揣测巴基斯坦政府与军方存在分歧的缘由起于去年5月，美军在巴基斯坦消灭本·拉登一事。巴基斯坦军方称，事先未被告知袭击事件
- 2012年01月12日接近监管层人士表示，现在关于做市商制度，出现了不同的声音。此前，由中国证券业协会牵头制定的方案中，从借鉴纳斯达克经验的角度出发，推出做市商制度已然明确。
- 2012年01月12日博伊科说，乌克兰2011年的煤炭产量超过8000万吨，创下10年来的最高纪录。他表示，在能源使用方面，乌克兰将逐步朝“以煤代气”的方向过渡
- 2012年01月12日在回答俄罗斯与日本记者提问时，马特维延科指出，这个问题经常出现，但是她认为：“大家都应该改变自己的理解，改变自己的思维方式，抛弃陈规旧念。”
- 2012年01月12日近日有新书指美国第一夫人米歇尔“后宫干政”，并因意见不合与奥巴马多位幕僚发生冲突。对此，米歇尔11日在一次访谈中首次作出公开回应，否认了上述说法
- 2012年01月12日通常国际经验认为，房价和居民家庭收入之比3-5倍之间是一个可承受的房价。而若以中国去年数据来看，这一比例远远不止10倍，这背后的原因是一部分高收入居民有大量的隐性收入。
- 2012年01月12日德国联邦统计局认为，德国财政赤字大幅度减少主要得益于2011年德国经济的强劲表现，在2009年德国经济下滑5.1%后，于2010年和2011年连续两年分别保持了3.7%和3%的强劲增长势头，而去年德国通货膨胀率也维持在2%略微出头的水平
- 2012年01月12日据悉，召回车辆的制动主缸储液罐盖存在泄漏隐患，制动液可能泄漏至刹车防抱死系统的线束连接器并导致其腐蚀，从而引发熔化、烟雾或是起火现象
- 2012年01月12日蒙蒂说，意大利公众对政府财政紧缩方案的反应克制，这应该得到欧洲的尊重。欧盟应该相信，意大利人将履行他们在重建欧洲稳定上的承诺
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