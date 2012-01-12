国际财经早报 2012年01月12日 欧盟委员会说，如果匈牙利再不采取切实措施削减财政赤字，欧盟有可能暂停向其发放援助资金

民营企业出口显著增加 去年前11个月占全国出口三分之一 2012年01月12日 2011年民营企业出口显著增加，前11个月全国民营企业出口总额超过5700亿美元，同比增长33．3％，占全国出口总额的三分之一

美联储称美国经济出现改善迹象 2012年01月12日 同时，美联储指出，美国的房地产市场疲软，尽管有部分地区的商业地产市场出现改善迹象，但总体而言，美国的商业地产市场依旧疲弱

乌克兰今年将大幅削减俄罗斯天然气进口 2012年01月12日 博伊科说，乌克兰2011年的煤炭产量超过8000万吨，创下10年来的最高纪录。他表示，在能源使用方面，乌克兰将逐步朝“以煤代气”的方向过渡

德国政府财政赤字大幅回落 近三年首次低于警戒线 2012年01月12日 德国联邦统计局认为，德国财政赤字大幅度减少主要得益于2011年德国经济的强劲表现，在2009年德国经济下滑5.1%后，于2010年和2011年连续两年分别保持了3.7%和3%的强劲增长势头，而去年德国通货膨胀率也维持在2%略微出头的水平

福特在美召回逾45万辆汽车 2012年01月12日 据悉，召回车辆的制动主缸储液罐盖存在泄漏隐患，制动液可能泄漏至刹车防抱死系统的线束连接器并导致其腐蚀，从而引发熔化、烟雾或是起火现象