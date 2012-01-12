国际财经简讯 2012年01月12日 瑞典中央统计局公布的数据显示，瑞典去年11月工业产值环比下降1.9%，订单量环比下降4.8%。其中，汽车业、医药业和电子产品业是产值滑坡最大的产业

俄罗斯2011年石油天然气开采双双增长 2012年01月12日 数据显示，2011年俄罗斯出口石油2.42亿吨，比上年减少2%；不过，天然气出口量同比增长7%，达1968.62亿立方米