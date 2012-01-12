- 2012年01月12日瑞典中央统计局公布的数据显示，瑞典去年11月工业产值环比下降1.9%，订单量环比下降4.8%。其中，汽车业、医药业和电子产品业是产值滑坡最大的产业
- 2012年01月12日数据显示，2011年俄罗斯出口石油2.42亿吨，比上年减少2%；不过，天然气出口量同比增长7%，达1968.62亿立方米
- 2012年01月12日汇丰认为今年的货币政策会有一个宽松的大势，未来六个月，央行至少还有三次存准率的下调，降息要等到今年年中，如果CPI降到3%之下可能有一次降息的机会
- 2012年01月12日证监会网站披露5家公司申请上市被否原因
- 2012年01月12日对于2012年的信贷规模，多位专家预计，2012年新增人民币贷款规模将在8万亿元左右，M2增速在14%左右。
- 2012年01月12日深圳某私募基金经理认为，此次朗玛信息中止发行，反映出投资者对市场信心不足。由于临近春节，机构投资者报价积极性相对不高。企业与投资者沟通不充分也是原因之一。
- 2012年01月12日未来5年，我国年均实际吸收外资1200亿美元左右
- 2012年01月12日“因为网络的特点，可能有一些话比较重，有一些话比较刺耳，有一些话不那么准确，我们就要有海纳百川的气度。”
- 2012年01月12日货物进出口年均增长10%左右，2015年达到4.8万亿美元，服务贸易年均增长11%以上，2015年达到6000亿美元。
- 2012年01月12日至收盘，圣元国际股价为4.73美元，跌8.86%。此前有媒体报道称，江西一对龙凤胎婴儿疑因食用圣元奶粉发病，结果1名婴儿死亡另1名病情一度危急
- 2012年01月12日对于北京的居住证是否会按照居民拥有住宅为指标确定申领范围，刘敬民表示，具体的申领办法，还需要根据调研结果确定，因为居住证申领范围的问题比较复杂
- 2012年01月12日如果单看个人账户，空账的确存在且数额不低，目前正在逐步做实的过程中。但是，整个社会保险基金、包括养老保险基金是有结余的。
- 2012年01月12日目前，外交部主要官员为14人，除部长杨洁篪外，还有张志军、李金章、崔天凯、傅莹、宋涛、翟隽、程国平等7位副部长以及吴海龙、刘振民、张昆生、乐玉成、马朝旭、张明6位部长助理
- 2012年01月12日西安市十四届人大常委会第三十五次会议于昨日闭幕。会议表决通过了市人大常委会关于接受陈宝根辞去西安市政府市长职务请求的决定；表决通过了市人大常委会主任会议提请决定任命董军为西安市政府副市长、代市长的议案
- 2012年01月12日2012年1月6日9时40分许，南京市下关区和燕路10号-1农业银行东门街分理处门口发生一起枪击案。经公安机关工作认定此案与湘渝系列枪击案系同一人所为
- 2012年01月12日此前，工信部公布的四项新国标分别针对中小学生和幼儿园儿童制定了两种标准。昨日，肖寒称，与会各方已经基本达成了一致，这两种标准很可能会合成一个标准
- 2012年01月12日道琼斯工业平均指数下跌13.02点，收于12,449.45点，跌幅为0.10%；纳斯达克综合指数上涨8.26点，收于2,710.76点，涨幅为0.31%；标准普尔500指数上涨0.40点，收于1,292.48点，涨幅为0.03%。
- 2012年01月12日公安部发言人办公室有关负责人表示，衷心感谢社会各界和广大网友对公安工作的关心支持，网友们的肯定和好评，既是鼓励，更是鞭策，全国公安机关和全体公安民警将进一步振奋精神，拼搏奉献，以人民期盼为念，为人民利益而战
- 2012年01月12日今年北京的房地产调控政策不会变化。“政府正在密切关注房价变化。现在北京住房的交易量虽然有所下降，但是还有一些地区的住房价格尚未达到预期目标。房价稳中有降的总目标还将继续坚持。
- 2012年01月12日2011年，全国因灾造成的死亡（含失踪）人口、紧急转移安置人口、倒塌房屋数量超过80%分布于“老、少、边、穷”地区。汛期全国130余个县级以上城市进水受淹
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