深圳警方在东莞执行任务遇袭案12名涉案人员到案 2012年01月11日 9日晚深圳警方在东莞市长安镇对一宗涉黑案件重要犯罪嫌疑人实施抓捕时，遭到当地一夜总会雇佣人员持刀追砍，造成深圳市公安局6名治安员受伤。警方鸣枪示警无效后开枪自卫。期间，一名候客出租车司机被误伤，经送往医院抢救无效死亡

伊朗核专家遇袭事件死亡人数升至2人 2012年01月11日 当天上午，在德黑兰北部卡塔比广场附近，有人乘摩托车将磁性炸弹吸附到一辆汽车上并逃离现场。汽车随即爆炸，车内三人一死两伤。死者为与伊朗核计划有关的化学专家穆斯塔法·艾哈迈迪－罗尚。两名伤者被送往医院救治后，一人不治身亡