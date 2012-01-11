- 2012年01月12日她建议，对人流量多的公共场所的厕所进行改造，改造成男女通用的厕所。例如蹲厕一砖到顶，解决隔音问题，既解决了女性公共场所的如厕难，又提高了公共资源的利用率
- 2012年01月12日薄熙来说，重庆还比较穷，财政并不宽裕，但我们下决心走共同富裕的路子，这绝不是盲目的，是建立在科学思考的基础上。社会要发展进步，就要让大多数的百姓看着公平、合理，比较满足，这样才能调动最广大人民群众的积极性
- 2012年01月12日北京铁路客户服务中心投诉组负责人郭旭接受采访时指出，旅客在12306网站网上购票时，通过中国工商银行、中国农业银行、中国银行、招商银行的储蓄卡支付速度更快，因为上述银行的网银系统已经与铁路网络购票系统对接
- 2012年01月12日近阶段，国际收支平衡表、外汇占款、银行代客结售汇等多个数据的陆续公布，印证了境外资金流入正持续下降，资本项下的资金流入压力明显弱于去年上半年。
- 2012年01月12日据台媒了解，不包括过去以新闻画面剪辑制作的广告，今天推出的这支广告是周美青首度与马英九同台合作拍摄，影片中马英九、周美青与许多民众手持蜡烛，一同将烛光排成台湾的形状，并在天灯上写下对平安生活的期待
- 2012年01月12日薄熙来说，有些人不喜欢“红歌”，其实，中华民族喜欢红色是有由来的，因为它象征着事业的“红火”与吉庆，这已成为中国人千百年来的共识。比如，天安门是红色的，这并不是共产党执政后才染红的
- 2012年01月12日除法国籍记者外，其余死者身份暂未被确认。但报道称，另一名身受重伤的记者已被送往当地医院抢救
- 2012年01月12日陈刚说，“一到北京就买一套房，对于外来人口本身也是压力。还是鼓励他们通过公租房来过渡。”他透露，今年北京计划建设的保障房中，公租房占面向社会公开配租配售保障房的比例将超过60%，比去年的比例高
- 2012年01月12日国家统计局将于本月17日发布2011年的国民经济运行情况。市场普遍预计GDP增速将超9%。
- 2012年01月12日该发言人表示，美国主张粮援问题属于人道主义援助，不会跟政治问题挂钩。但以去年7月举行的朝美高层对话为契机，美方开始将朝鲜暂停铀浓缩计划与停止对朝制裁和提供粮援挂钩
- 2012年01月12日报道说，金正恩当天视察了由军人负责建设的平壤民俗公园、英雄街肉店等施工现场
- 2012年01月12日“我要强调，责难中国解决不了美国的问题，抹黑中国也换不来选票。负责任的美国政治家应该认识到中美两国的合作符合美国自身利益，应该有眼光、有意愿、有能力维护和促进平等互利的中美关系。”
- 2012年01月12日中国是一个发展中大国，有着合理的能源需求。我们多次表示，同许多其他国家一样，中国同伊朗保持着正常、公开、透明的能源和经贸合作，这与伊核问题没有关系，不违反联合国安理会决议，不应受到影响
- 2012年01月12日旅客凭二代身份证直接进出车站服务，仅仅是有条件的高铁车站。一般城市火车站旅客仍需要掏车票及身份证一起接受检查和验证
- 2012年01月12日在购票进入支付程序后，有“中国银联”的标识，点击即可跳转至中国银联在线支付页面。银联在线支付提供多种支付方式，其中“认证支付”、“快捷支付”以及“小额支付”无需使用网银
- 2012年01月12日全面推行公开招聘制度，尽快实现公开招聘全覆盖。会同有关部门开展事业单位公开招聘检查，遏制和防范进人上的不正之风，规范用人行为
- 2012年01月12日我们必以开诚布公的胸怀，尊重民权，扩大参与，以法治的精神，坚持廉能，反对贪腐，增进民众的向心力
- 2012年01月11日当前中美两国均处于转变发展方式、调整经济结构的关键时期，双边经济合作正面临新的发展机遇
- 2012年01月11日9日晚深圳警方在东莞市长安镇对一宗涉黑案件重要犯罪嫌疑人实施抓捕时，遭到当地一夜总会雇佣人员持刀追砍，造成深圳市公安局6名治安员受伤。警方鸣枪示警无效后开枪自卫。期间，一名候客出租车司机被误伤，经送往医院抢救无效死亡
- 2012年01月11日当天上午，在德黑兰北部卡塔比广场附近，有人乘摩托车将磁性炸弹吸附到一辆汽车上并逃离现场。汽车随即爆炸，车内三人一死两伤。死者为与伊朗核计划有关的化学专家穆斯塔法·艾哈迈迪－罗尚。两名伤者被送往医院救治后，一人不治身亡
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