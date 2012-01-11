- 2012年01月11日去年德国经济增长的动力主要来自国内需求增加，私人消费同比增长1．5％。另外，投资强劲增长6．5％，对经济发展同样起到促进作用，其中设备投资同比增长8．3％，建筑投资增长5．4％
- 2012年01月11日江西省气象和水文部门统计，2011年以来，江西省降雨偏少。去年全年，江西省平均降雨量比同期多年均值少20％以上。尤其是去年11月中旬以来，江西全省平均降雨量比多年同期均值少40％以上
- 2012年01月11日英特尔公司10日宣布同联想集团和摩托罗拉移动公司开展合作，将推出基于英特尔凌动处理器的智能手机K800
- 2012年01月11日产业化的延展需要长远考虑，如果低端产业迁移到周边地区，看似北京杜绝了污染，但是它们在周边产生的污染物，仍然会倒灌回这个城市
- 2012年01月11日深圳市住宅租赁管理服务中心现有各类员工共65名，而该中心全年人员工资1913万元，人均年薪近30万，年薪最高的68万，最低的也有25万。这还不包括其他发放的实物以及现金等
- 2012年01月11日未来10年，全球发展的最大风险是长期财政失衡和严重收入差距。在全球面临金融动荡和潜在粮食与水资源危机的背景下，这两大风险很可能触发民族主义、民粹主义和保护主义抬头，威胁全球经济增长
- 2012年01月11日除发布各监测子站二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）的小时实时浓度数据外，网站还会提供多种空气质量信息和科普知识，逐步建设成为北京市包括空气质量在内的环境质量信息发布平台
- 2012年01月11日完善企业质量档案和产品质量信用信息记录，建立质量失信“黑名单”并向社会公开
- 2012年01月11日中国证监会1月11日晚间公告，经证监会发审委今日召开的2012年第12次会议审核，第一拖拉机股份有限公司首发申请获通过
- 2012年01月11日安信信托 (600816)1月11日晚间公告称，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司重大资产出售及发行股份购买资产事宜。根据相关规定，经公司申请，公司股票自1月11日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌
- 2012年01月11日德国6月期国债拍出负0.01%的利率，令德国金融局职员大感意外。他们起初以为出现技术错误，把负号抹掉，后来才发布更正恢复负号
- 2012年01月11日花旗私人银行部门称,预期中国较明显的货币政策放松将稍晚出现,而未来6-9个月主要以财政手段刺激经济.
- 2012年01月11日记者从全国工商联11日在京发布的2011年度《中国民营经济发展形势分析报告》了解到，2011年4月，我国的民营上市公司数量首次突破1000家，达到1003家，延续了近两年来民营公司上市的强劲势头
- 2012年01月11日港股连续三日维持升势，11日早盘高开67点，午前呈窄幅波动。午后升幅持续扩大，以接近全日最高点报收。收市报19152点，升148点，升幅0﹒78%；全日总成交533亿港元
- 2012年01月11日
- 2012年01月11日央行逆回购的推出,令机构对能否下调存款准备金率分歧尽显,一味地做多、做空风险都较大.预计短期内IRS市场将持续胶着,难现大幅度波动.
- 2012年01月11日中国农业发展银行（简称“农发行”）11日在香港宣布，该行在香港发行的30亿元人民币债券于10日结束认购，债券发行获圆满成功
- 2012年01月11日2011年1月国家统计局公布了初步测算数据，GDP现价总量为397983亿元，其中第三产业占43.0%；2011年9月公布初步核算数据，现价总量增加了3219亿元，第三产业占比提高至43.1%；2012年1月公布最终核实数据，GDP现价总量增加311亿元。
- 2012年01月11日从矿体分析，该处金刚石矿内杂质量少，品位较高。据估算，这处矿藏的价值在数十亿元人民币以上。
- 2012年01月11日在昨日尾盘打开跌停后，重庆啤酒11日（600132.SH）以下跌3.74%小幅低开后，出现一波拉升，盘中涨幅一度超过2%。随后，随着大盘的回落，重庆啤酒全天宽幅震荡，至收盘，报26.21元，涨0.11%，换手率高达15.9%
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