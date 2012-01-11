鄱阳湖及赣江中下游现严重低枯水位 上百万生活用水受影响 2012年01月11日 江西省气象和水文部门统计，2011年以来，江西省降雨偏少。去年全年，江西省平均降雨量比同期多年均值少20％以上。尤其是去年11月中旬以来，江西全省平均降雨量比多年同期均值少40％以上

英特尔牵手联想进军智能手机市场 2012年01月11日 英特尔公司10日宣布同联想集团和摩托罗拉移动公司开展合作，将推出基于英特尔凌动处理器的智能手机K800

世界经济论坛认为全球化面临经济冲击和社会动荡威胁 2012年01月11日 未来10年，全球发展的最大风险是长期财政失衡和严重收入差距。在全球面临金融动荡和潜在粮食与水资源危机的背景下，这两大风险很可能触发民族主义、民粹主义和保护主义抬头，威胁全球经济增长

我国民营上市公司突破1000家 2012年01月11日 记者从全国工商联11日在京发布的2011年度《中国民营经济发展形势分析报告》了解到，2011年4月，我国的民营上市公司数量首次突破1000家，达到1003家，延续了近两年来民营公司上市的强劲势头