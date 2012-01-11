陕国投A定增方案获证监会有条件通过 2012年01月11日 《财经》综合报道 陕国投A （000563）1月11日晚间公告，根据中国证监会发审委1月11日审核结果，公司非公开发行股票申请获得有条件审核通过

中国进出口银行2011年全年发放贷款4787亿元 2012年01月11日 中国进出口银行全行工作会议透露的数据显示，去年全年该行新签转贷协议金额6.24亿美元，年末资产总额达到13651亿元。