- 2012年01月11日在昨日尾盘打开跌停后，重庆啤酒11日（600132.SH）以下跌3.74%小幅低开后，出现一波拉升，盘中涨幅一度超过2%。随后，随着大盘的回落，重庆啤酒全天宽幅震荡，至收盘，报26.21元，涨0.11%，换手率高达15.9%
- 2012年01月11日截至2011年末，银行累计办理经常项目下人民币业务结算金额2.58万亿元，目前与境内发生跨境人民币实际收付业务的境外国家和地区已达181个，各项业务规模稳步扩大。
- 2012年01月11日这一轮房地产的重点其实是转型，通过转型来支持中国经济转型。当前所谓调控，实际是转型。转型没有退路，因此对于某些开发商来说这个冬天没有止境。
- 2012年01月11日应当尽快在证监会、银监会的经验基础之上成立微博监管会，可由精神文明办牵头，下设具体群众组成的协会
- 2012年01月11日2011年前九个月,凯雷分给基金投资者逾150亿美元,创下纪录高位.2010年为80亿美元.在此前表现最佳的年度--2007年则为89亿美元.
- 2012年01月11日陕国投A （000563）1月11日晚间公告，根据中国证监会发审委1月11日审核结果，公司非公开发行股票申请获得有条件审核通过
- 2012年01月11日1月11日，中国金融期货交易所（下称中金所）与香港交易与结算所有限公司（下称港交所，0388.HK）签订合作谅解备忘录。此举或为中金所第二只金融期货品种——国债期货铺路
- 2012年01月11日于当日上午结束询价的创业板公司朗玛信息因最终参与询价的的机构不足法定20家，将被迫中止发行，成为继八菱科技后的第二家发行失败公司
- 2012年01月11日中国进出口银行全行工作会议透露的数据显示，去年全年该行新签转贷协议金额6.24亿美元，年末资产总额达到13651亿元。
- 2012年01月11日继去年三季度中国企业乐观指数跌至全年谷底后，随着通胀压力减缓，中国企业对2012年经济前景乐观指数小幅攀升8个百分点，至+22%，总体持谨慎乐观态度。
- 2012年01月11日美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，新浪大股东共有基金Orbis投资管理有限公司（OIML）已清仓新浪股票，套现近2亿美元
- 2012年01月11日汇丰银行屈宏斌表示，股市在2012年遇到的基本面是一个较低的通胀（3%左右的通胀率），加上经济增速虽然有所放缓，但仍然有8.5%左右的经济增速
- 2012年01月11日从39个城市平均指数看，从十月高点到现在已经下跌15%，我认为还有5%-10%下行空间；同时如果地产继续下行趋势恶化，导致对实体经济压力过大，建议对首套房采取临时性刺激政策，如下调契税、降低首付、相应实施贷款优惠利率。
- 2012年01月11日从去年9月份以来，汇率出现了双向波动，这是非常好的时间窗口，很多改革措施可以适当推一下。
- 2012年01月11日鞍钢集团的行为打破了行业惯例，但完全未构成违约，不过却让中债登损失了至少几百万的利息收益
- 2012年01月11日重庆啤酒(600132)1月11日低开高走，截至收盘，该股报26.21元，涨0.11%，成交量大幅放大，换手率达15.9%，成交额为20.2亿元
- 2012年01月11日中石化主动稀释股权的行为带着明确而强烈的刺激转股意图
- 2012年01月11日销量排名第二的是前一年排名第四的本田小型车“飞度”，去年全年的销量为20.7882万辆，较上年增长12.1%。位居第三的是铃木微型车“ＷａｇｏｎＲ”。排名前十的车型中，微型车占据了5个席位。
- 2012年01月11日规模化养殖基地主要包括建立187个规模化养殖小区，每个养殖小区的奶牛头数都在300头以上
- 2012年01月11日美国各相关政府部门的官员都会加入这个特别小组，其中包括财政部、商务部、能源部和美国贸易代表办公室。此“执行特别小组”，以执行美国的贸易规定为目标。奥巴马计划在本月下旬发表国情咨文前后宣布这一计划。
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