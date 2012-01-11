- 2012年01月11日访问期间，国家主席胡锦涛与他举行了会谈，全国人大常委会委员长吴邦国、国务院总理温家宝分别会见了他
- 2012年01月11日13日、16日、19日福州至郑州加开Ｌ628/6次列车，14日至20日上海、杭州至南昌间加开部分动车组列车，13日至19日北京至重庆间加开Ｌ101/2次列车，17日至21日北京至成都间加开Ｌ277/8次列车
- 2012年01月11日2012年是南水北调工程“三年决战”的关键之年。在工程建设方面，计划完成投资640亿元以上，东线与通水直接相关的主体工程基本完工，渠道（河道）工程基本具备过水条件
- 2012年01月11日过去十几年，之所以一直在谈转型，但是没有做成转型，我认为主要是体制上的原因。
- 2012年01月11日11日上午有民众称：上海至温州动车前方线路塌方，有列车临时停车。对此传言，上海铁路局官方发布消息表示，铁路积水导致多趟客车临时停车
- 2012年01月11日截止收盘，沪指跌8.92点报2276.83点，跌幅0.39%，成交742.6亿元；深成指跌42.03点报9239.21点，跌幅0.45%，成交672.6亿元
- 2012年01月11日公司称改名天猫绝对不是去淘宝化，淘宝商城不会独立上市
- 2012年01月11日全国重点新闻网站A股IPO大幕拉开，人民网抢先拔得头筹。目前，同为“国家队”的新华网、央视网等多家网络媒体以及中国教育出版集团、中国出版集团等众多文化类企业也在加快步伐进军资本市场
- 2012年01月11日
- 2012年01月11日RQFII基金募集大戏于1月11日正式拉开帷幕，在这一里程碑事件中拔得头筹的是汇添富人民币债券基金
- 2012年01月11日，在浙江省嵊州市大量基本农田被占为采砂场，“保命田”因采砂而彻底失去产粮功能；而“被调整”到荒山上作为“占一补一，占补平衡”的基本农田却根本不具备耕种条件
- 2012年01月11日公司12月份销售均价10818元／平米，同比下降25.38%，环比下降7.61%
- 2012年01月11日ChinaVenture投中集团统计显示，2011年共有165家VC/PE背景中国企业在全球资本市场实现上市，总计融资金额达到1,796.7亿元，分别占中国企业全年IPO融资总量的42.7%与43.9%，较2010年分别下降25.0%和29.0%
- 2012年01月11日张勇表示，淘宝商城发展到今天，需要给消费者更为清楚的定位和明确的称号，所以才推出这个品牌。虽然更换中文标识，但Tmall发展的宗旨和目标不会改变
- 2012年01月11日国泰君安1月11日发布最新研究报告称，随着货币政策转向、流动性见底，库存周期也将启动，带动经济企稳
- 2012年01月11日李登辉有感于台湾目前蓝绿政局分扰，台湾需要一位有能力、有担当、负责任、能沟通的领导人，而这些优点在台湾女性的身上可以看到；同时，李登辉也一再告诉蔡英文一定要包容、团结、重用人才，他相信蔡英文能做到。
- 2012年01月11日利率市场化应该走得比汇率市场化快。因为利率市场化边际效应更高，对企业和居民都有影响。
- 2012年01月11日中国存贷比相差约3个点，而发达国家和台湾均相差约1个点，缩小存贷利差是改革的一个方向。
- 2012年01月11日人民币汇率在2012年总体趋势仍然会上升，上升的幅度应该在3-4%之间。
- 2012年01月11日李力(女)、谢宝怀、吴树坚(女)、赵小穗(女)、张嘉极分别当选广州市人大常委会副主任，陈如桂、欧阳卫民、曹鉴燎、贡儿珍(女)、王东、谢晓丹分别当选广州市副市长
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