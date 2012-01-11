韩国总统李明博结束访华离京 2012年01月11日 访问期间，国家主席胡锦涛与他举行了会谈，全国人大常委会委员长吴邦国、国务院总理温家宝分别会见了他

1月11日铁路部门计划加开旅客列车563列 2012年01月11日 13日、16日、19日福州至郑州加开Ｌ628/6次列车，14日至20日上海、杭州至南昌间加开部分动车组列车，13日至19日北京至重庆间加开Ｌ101/2次列车，17日至21日北京至成都间加开Ｌ277/8次列车