- 2012年01月11日一是推动实现人民币跨境良性循环，进一步拓宽人民币跨境流动渠道，协调境内外人民币市场协调发展；二是推动商业银行提供高质量的跨境人民币金融服务
- 2012年01月11日创业板发行监管部取消审核的决定，让上海和鹰机电科技股份有限公司的上市梦不得不延期。
- 2012年01月11日通过调查发现，个别地方安全监管部门、煤矿安全监察机构对推行安全评价报告等信息网上公开存在畏难情绪和观望心理，认为评价报告公开工作只是安全评价机构自己的事情，在推行过程中存在等一等、看一看、拖一拖的现象
- 2012年01月11日苏格兰皇家银行大宗商品研究部门负责人Nick Moore表示，该行下调了今年至2015年的价格预期，反映出大幅降低的价格起点及疲软的经济预期等基数效应的影响，但仍保持对大宗商品的看涨预期
- 2012年01月11日据台媒了解，林芷滢父亲在台湾机场通关时难掩悲伤，泪水溃堤。林父表示，凶嫌自刎令人遗憾，但未厘清案情就结束生命，对两名受害女生“不公平”，请日本警方能交代案情
- 2012年01月11日原故宫博物院院长郑欣淼1947年生，自2002年起担任故宫博物院院长。有与会者称，他在昨天的会议上落泪
- 2012年01月11日今日，上海至温州动车因水漫路基而停车，并非线路塌方。目前状况接触，动车恢复通车。
- 2012年01月11日中国需要改革外汇管理体制，否则外汇资产会不断蒸发。
- 2012年01月11日沪指报2276.15点，跌9.59点，跌幅0.42%，成交430亿元；深成指报9233.48点，跌47.77点，跌幅0.51%，成交399亿元。
- 2012年01月11日发改委批准国开行等10银行赴香港发行人民币债券，发行总额为250亿元人民币。
- 2012年01月11日房价和房地产投资不能“一头向下”，应保持政策的持续性和平缓性，在房地产调控上要讲究力度，再有1-2年时间，使得房地产市场慢慢调整到位。
- 2012年01月11日房地产行业通过近两年的工作，已经看到调控的效果，高热的房地产行业开始降温，过度开发的区域、城市开始理性回归，房价也在去年底开始出现明显的回调。
- 2012年01月11日超八成居民拥有自主产权住房，一成多居民拥有两套及以上房产，有二套房产的占8.2%。
- 2012年01月11日虽然这两家公司此前已就合并交易提出了数项补救措施，但由于欧盟反垄断官员持续面临著有关双方合并后在衍生品交易市场影响力的担忧，所以市场对于二者合并计划遭拒早有预期
- 2012年01月11日德国政府在空气污染物防治方面主要基于三大战略，首先是制定空气质量标准，出台相关法律法规及污染防治方案；其次是用技术等手段限制排放，包括关停污染源；三是完善监管机制，针对具体污染物给出排放上限
- 2012年01月11日萨科齐10日在法国东部工业城市米卢斯说，法国应与其他国家一起征收金融交易税，但如果要等其他国家都作出决定，金融交易税永远实施不了。“法国希望征收金融交易税，而且将动真格的。”
- 2012年01月11日电商之所以热衷拿地，与物流仓储成本急剧上升有关
- 2012年01月11日对于本次曝光的“抗生鸡”事件，德国食品、农业与消费者保护部长伊尔塞·艾格纳10日表示，修改现有法案的工作已经展开，在禽畜饲养中使用抗生素的做法将进一步受到限制
- 2012年01月11日英国最早进行工业革命，也率先遭受空气污染之害。百多年前，伦敦就成为举世闻名的“雾都”，其中固然有自然因素，但人为排放的大量空气污染物可谓“罪魁祸首”
- 2012年01月11日合约修改后，硬白小麦改为普通小麦。硬白小麦期货合约目前已挂盘到WT211合约，新的普通小麦期货合约于 WT201合约结束后推出，首个挂牌合约为PM301，新修改的制度自PM301合约执行
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