苏格兰皇家银行下调2012年除黄金以外的金属价格预期 2012年01月11日 《财经》综合报道 苏格兰皇家银行大宗商品研究部门负责人Nick Moore表示，该行下调了今年至2015年的价格预期，反映出大幅降低的价格起点及疲软的经济预期等基数效应的影响，但仍保持对大宗商品的看涨预期

法国坚决倡导征收金融交易税 2012年01月11日 萨科齐10日在法国东部工业城市米卢斯说，法国应与其他国家一起征收金融交易税，但如果要等其他国家都作出决定，金融交易税永远实施不了。“法国希望征收金融交易税，而且将动真格的。”