- 2011年09月19日在中国，口供在一定程度上不仅是证据的种类，而且还是重要的证据，实务部门对口供有一定的依赖性，认为规定沉默权不利于查明事实真相
- 2011年09月19日亲民党发言人李桐豪表示，副手人选问题都由宋楚瑜亲自处理，目前还停留在沟通、征询阶段，目前亲民党干部都还没被告知结果
- 2011年09月19日因利用职务之便倒卖经济适用房，并从中收受贿赂74万元，河南省郑州市经济适用房管理中心副主任林连波被查处
- 2011年09月19日沪深两市股指周一早盘跳空低开，随即震荡下跌，加之权重股整体无作为，跌幅居前，A股跌幅不断扩大。目前个股中无涨停个股，亦无跌停个股
- 2011年09月19日历史上，中国对于通胀的敏感是有先例的。1948年的上海动荡，国民党大量发行金圆券，人们拿着麻袋交易、领薪。毛泽东当时说国统区发生了严重通货膨胀。而而1989年的前几年，由于解除了对商品价格的行政控制，物价飙升，引起民众不满
- 2011年09月19日在过去十年中，全部开放式基金累计分红近2500次，累计分红总额约为5126亿元。分年度来看，在基金收益较好的年份之后的一年，基金分红会比较慷慨
- 2011年09月19日中煤集团旗下煤矿于9月16日发生透水事故，中煤能源施下矿场被省政府要求停产整顿。19日，公司早盘被抛售，至10:30，暴跌16.82%后H股停牌，A股继续交易
- 2011年09月19日春华基金人民币部分将通过平安信托联合发布私募产品的形式，为其募资30亿元人民币
- 2011年09月19日针对有消息称该项目所有权将归中方，恩盖莱贾表示否认，称坦桑尼亚政府拥有所有权，中国只是融资方
- 2011年09月19日“融资负担必须得到缓解，保障性住房的新融资渠道已在今年推出，但步伐仍然缓慢。如要达到全年预算目标，保险资金、住房公积金、保障房融资平台和政府渠道的投入必须大幅增加。”李晶表示。
- 2011年09月19日融资负担必须得到缓解，保障性住房的新融资渠道已在今年推出，但步伐仍然缓慢。如要达到全年预算目标，保险资金、住房公积金、保障房融资平台和政府渠道的投入必须大幅增加
- 2011年09月19日欧美债务危机对人民币而言，有危也有机。人民币升值有利于抑制输入型通胀
- 2011年09月19日经济环境艰难，或引发贸易保护主义抬头。将在11月初举行的20国集团峰会上发布调整后的预估。
- 2011年09月19日上周29只ETF基金份额膨胀12.33亿份。上周有16只ETF基金净申购，其中最新份额高达258.51亿份的易方达深证100ETF基金上周份额净申购3.57亿份，是上周份额膨胀最多的ETF基金
- 2011年09月19日格力早在1997年便开始对巴西境内的投资进行调研，位于巴西北部玛瑙斯的格力空调生产基地于2001年竣工投产。目前，格力的空调品牌已成为巴西当地占有率排名第二的品牌
- 2011年09月19日到2030年，北极夏季海冰将不复存在。届时可能会有数种极地动物因环境变化走向灭绝
- 2011年09月19日创新工场刚刚宣布首只美元基金完成募集，该美元基金LP包括了中经合、富士康、新东方、硅谷银行、摩托罗拉等大型投资机构和公司，还包括罗恩·康威、尤里·米尔纳等著名投资者，该美元基金总计募集达到1.8亿美元
- 2011年09月19日“十一五”期间财政监督累计查出各种违规违纪金额3209.99亿元，已追缴入库金额257.63亿元。
- 2011年09月19日斯特劳斯-卡恩说，自己曾有意参加2012年举行的法国总统选举，但如今已放弃这一计划。他希望在接下来一段时间内“休息放松”并进行思考，然后再做打算
- 2011年09月19日将从9月开始实施金矿开采企业粉尘危害治理。到2012年8月底，对粉尘危害治理不到位、粉尘浓度严重超标，又没有在规定期限内完成整改的金矿开采企业，要责令停产整顿；对停产整顿后仍达不到条件的，要提请地方政府依法予以关闭
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