郑州市经适房管理中心副主任倒卖经适房被查处 2011年09月19日 因利用职务之便倒卖经济适用房，并从中收受贿赂74万元，河南省郑州市经济适用房管理中心副主任林连波被查处

格力电器凭借科技创新与热心公益开拓巴西市场 2011年09月19日 格力早在1997年便开始对巴西境内的投资进行调研，位于巴西北部玛瑙斯的格力空调生产基地于2001年竣工投产。目前，格力的空调品牌已成为巴西当地占有率排名第二的品牌