惠誉警告意大利等国评级面临下调风险 2012年01月11日 赖利说，意大利身处欧债危机前沿，因为它是欧元区核心国家，不仅是该区域第三大经济体，也拥有区域内最大的债券市场。意大利对于欧元的未来至关重要

国际新闻早报 2012年01月11日 叙利亚常驻联合国代表贾法里10日在纽约联合国总部指责外国势力一直在暗中支持叙利亚反对派并煽动反对派发动袭击。他同时否认阿拉伯国家联盟观察团遇袭事件与政府支持者有关

美军对巴基斯坦发动今年首次无人机空袭致4人死亡 2012年01月11日 报道说，无人机空袭发生在当地时间凌晨2时左右，当时美军无人机对北瓦济里斯坦米兰沙阿的一个武装分子可疑藏匿点发射了两枚导弹。袭击导致至少4人死亡，另有数人受伤，死伤者的身份目前尚不清楚

一艘韩国渔船在南大洋上失火3名船员失踪 2012年01月11日 救援协调中心协调员戴夫·威尔逊说，这艘韩国渔船在距新西兰东南3700公里的罗斯海海域突然起火，火势无法控制，船员发出了紧急求救信号。目前，3名伤员和其余船员已被转移到在附近作业的两艘韩国渔船上

也门官员说总统萨利赫已撤销赴美签证申请 2012年01月11日 萨利赫去年12月24日举行新闻发布会说，他将前往美国进行医疗检查和治疗，并为新政府执行海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）协议创造更好的条件。美国白宫发言人随后表示，华盛顿仍在考虑萨利赫总统赴美就医的请求

法国央行确认去年第四季度经济零增长 2012年01月11日 法国全国统计和经济研究所去年12月15日公布的经济形势报告预计，法国去年第四季度经济下滑0.2%，全年预计增长1.6%

荷兰阿克苏诺贝尔收购中国博兴华润 2012年01月11日 阿克苏诺贝尔公司新闻发言人奥斯卡·博斯恩告诉新华社记者说：“对博兴的收购不仅将进一步加强阿克苏诺贝尔在亚洲市场特种表面活性剂的生产能力，还将扩大公司在亚洲市场的领导地位。”

国际财经早报 2012年01月11日 欧盟负责经济与货币事务的委员奥利·雷恩说，希腊已经接近与私人投资者达成债务减记协议。德法已表示，如希腊不尽快达成协议，将停止拨付援助款