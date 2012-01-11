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2012年01月11日
“高铁2线”的总投资为320亿英镑（约合512亿美元），通车后从伦敦到伯明翰的时间将从目前的84分钟缩短到49分钟。按计划，高速铁路的二期将从伯明翰分别修到曼彻斯特和利兹，工程计划于2033年前完成
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2012年01月11日
赖利说，意大利身处欧债危机前沿，因为它是欧元区核心国家，不仅是该区域第三大经济体，也拥有区域内最大的债券市场。意大利对于欧元的未来至关重要
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2012年01月11日
叙利亚常驻联合国代表贾法里10日在纽约联合国总部指责外国势力一直在暗中支持叙利亚反对派并煽动反对派发动袭击。他同时否认阿拉伯国家联盟观察团遇袭事件与政府支持者有关
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2012年01月11日
报道说，无人机空袭发生在当地时间凌晨2时左右，当时美军无人机对北瓦济里斯坦米兰沙阿的一个武装分子可疑藏匿点发射了两枚导弹。袭击导致至少4人死亡，另有数人受伤，死伤者的身份目前尚不清楚
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2012年01月11日
救援协调中心协调员戴夫·威尔逊说，这艘韩国渔船在距新西兰东南3700公里的罗斯海海域突然起火，火势无法控制，船员发出了紧急求救信号。目前，3名伤员和其余船员已被转移到在附近作业的两艘韩国渔船上
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2012年01月11日
萨利赫去年12月24日举行新闻发布会说，他将前往美国进行医疗检查和治疗，并为新政府执行海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）协议创造更好的条件。美国白宫发言人随后表示，华盛顿仍在考虑萨利赫总统赴美就医的请求
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2012年01月11日
以去年11月为例，欧盟青年失业人口共计560万，青年平均失业率达到22.3%，比2008年春季上升了约7个百分点，西班牙等国的青年失业率甚至接近50%
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2012年01月11日
法国全国统计和经济研究所去年12月15日公布的经济形势报告预计，法国去年第四季度经济下滑0.2%，全年预计增长1.6%
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2012年01月11日
李明博还表示，今后韩中应该加强合作，推动两国关系实现新的发展。双边合作不应仅集中在制造业领域，还应向能源、环境、服务等新兴产业扩展，取得协同效应
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2012年01月11日
根据有关法律法规，永城市卫生局决定注销吴少华卫生所医疗机构执业许可证，同时停止吴少华和吴文义的执业活动；永城市人民政府对于负有监管责任的市卫生局、市卫生监督所、马桥镇卫生院有关责任人分别给予行政记过和免职的处理
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2012年01月11日
关于今年的CPI数据，亚洲开发银行高级经济学家庄健预计，今年物价总体水平将保持下行状态，月度之间可能出现一定幅度的波动，但总体CPI涨幅将维持在4%左右
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2012年01月11日
“实际上，近些年不少所谓的‘食品安全问题’都是有人故意炮制出来的，但一些媒体却利用消费者的心理大做文章。这对消费者和企业都没有好处，在世界上造成了不小的负面影响。”
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2012年01月11日
绿色节能是本次北美车展当之无愧的主题，多数参展商都将“节能”做成最显眼的标语。车展首日有27款新车发布，它们共同的特点就是油耗更低，甚至连奔驰、宝马、沃尔沃等豪华车也纷纷推出电动或油电混合动力车
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2012年01月11日
穆迪同时预计，2012年西班牙经济将萎缩0.5%到1%，并指出西班牙政府在经济放缓的背景下实行如此大幅度的财政调整政策，可能会加大经济风险
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2012年01月11日
阿克苏诺贝尔公司新闻发言人奥斯卡·博斯恩告诉新华社记者说：“对博兴的收购不仅将进一步加强阿克苏诺贝尔在亚洲市场特种表面活性剂的生产能力，还将扩大公司在亚洲市场的领导地位。”
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2012年01月11日
参与不同的市场、服务不同市场的投资者非常有利于内地基金公司的国际化进程
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2012年01月11日
李晶称，回顾2011年，上证指数2011年大跌21.7%。在经济下行、政策放松空间放大的前提下，2012年一季度股市可能触底，股票市场的投资应该侧重防御性类股
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2012年01月11日
欧盟负责经济与货币事务的委员奥利·雷恩说，希腊已经接近与私人投资者达成债务减记协议。德法已表示，如希腊不尽快达成协议，将停止拨付援助款
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2012年01月11日
美联储发布声明说，未经审计的报告显示，2011年美联储的运营净收益主要来自购买美国国债、抵押贷款证券等公开市场操作的利息收入
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2012年01月11日
专家和业内人士指出，上海、深圳两地有较好的资本市场运行经验及产权交易基础，是试点最佳选择