- 2012年01月11日数据显示，美国消费电子行业在2011年的收入预计会达到1952亿美元，2012年该行业会在此基础上继续增长3.7%，总收入有望超过2020亿美元，为历史最高纪录。整个美国消费电子行业在2012年的增速约为整体经济增速的两倍
- 2012年01月11日法国总统萨科齐6日表示，在其他国家难以达成一致意见的情况下，法国将率先征收金融交易税。对此，默克尔9日表示，“就个人而言，我支持在欧元区内部征收这样一项税收”
- 2012年01月11日中国海航集团继去年对土耳其一家国际航空货运公司进行战略投资后，新年伊始又增资2000万美元，旨在利用土耳其的地理优势，深化中欧企业战略合作关系，积极开拓国际空中货运市场
- 2012年01月11日据了解，入选最终名单的轿车还有福特福克斯和大众帕萨特，但是这款市场价只有1.6万美元左右的韩国轿车最终凭借各方面优异的综合表现力压群雄。另外，本次车展还评出年度卡车奖，被运动型多功能车品牌路虎生产的揽胜极光摘得
- 2012年01月11日1月6日-10日三个交易日里，西北化工均涨停，根据大智慧显示，1月6日，开盘价为4.68元，而至10日收盘，股价已涨至6.28元，以公司总股本1.89亿股计算，三交易日内，公司市值已升值3亿元。
- 2012年01月11日惠誉一位发言人在接受法新社采访时说，在欧元区不发生能够加剧欧债危机的情况下，该机构不会在2013年之前对法国处于展望负面的3Ａ评级作出调整
- 2012年01月11日中国未来十年举在增长率可能有达不到8%的风险。他介绍称，很多专家学者研究出来，可能是7——7.5%。
- 2012年01月11日7笔大宗交易的卖出营业部为同一家--申银万国上海长江南路营业部，种种迹象表明上海冠通或为套现者。
- 2012年01月11日温总理提出金融机构应支持三农和微小企业，这是一个历史问题，大型商业银行目标是追求利润，在国际上同样如此。
- 2012年01月11日该公园项目占地48平方公里，将使用光伏和太阳能技术进行发电。作为迪拜能源构成多样化行动的一部分，本项目将有助减轻迪拜经济对石油和天然气的依赖
- 2012年01月11日3月起新上市公司需主动申报个人限售股成本原值资料。
- 2012年01月11日这位发言人称，将中国农历新年作为额外法定假日是由泰内阁副总理兼内政部长永育提议的。提迪玛说，当局认为，将中国农历新年作为额外法定假日，是对当地华人身份的尊重，也有助于这些有中国血统的泰国人维护其传统
- 2012年01月11日因为通常新基金经理会砍掉老基金经理的仓位。给市场带去负面因素
- 2012年01月11日正在进行的医疗体制改革正是要从体制机制上努力，在维护公众利益的同时，使得卫生事业健康发展，让医生不再做替罪羊。
- 2012年01月11日投保局内设4个处室，分别是综合制度处、教育服务处、权益保护处和监督检查处。投保局局长为熊伟，副局长为赵敏。
- 2012年01月11日因瑞士央行（SNB）总裁菲利普·希尔德布兰德（Philipp Hildebrand）忽然宣布辞职，掀起一轮对冲基金买涨瑞郎潮，一度将欧元/瑞郎汇率推低至去年9月20日以来最低水准1.2099
- 2012年01月11日卡梅伦表示，公投越早越好，最好在18个月内举行，英国内阁部长们还坚持，公投内容只能是“独立”或“不独立”，不能附带其他要求给苏格兰地方政府更多自治权利的内容
- 2012年01月11日考虑全球经济不景气、外需疲软的大背景，去年外贸进出口增长22．5％是一个不错的增长速度
- 2012年01月11日经过几十年的努力，苏格兰民族党在2007年首次赢得苏格兰地方议会选举的胜利后，又在去年再度获胜，也正是在去年的竞选中，苏格兰民族党曾承诺将于本届议会后半期，即2014年到2016年之间举行独立公投
- 2012年01月11日2012年第一周，全国主要的一二线城市中，接近九成城市的成交量出现了环比下调的现象。
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