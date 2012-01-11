美消费电子行业收入今年将创历史新高 2012年01月11日 数据显示，美国消费电子行业在2011年的收入预计会达到1952亿美元，2012年该行业会在此基础上继续增长3.7%，总收入有望超过2020亿美元，为历史最高纪录。整个美国消费电子行业在2012年的增速约为整体经济增速的两倍

丹麦首相表示对金融交易税持谨慎态度 2012年01月11日 法国总统萨科齐6日表示，在其他国家难以达成一致意见的情况下，法国将率先征收金融交易税。对此，默克尔9日表示，“就个人而言，我支持在欧元区内部征收这样一项税收”

国际财经简讯 2012年01月11日 中国海航集团继去年对土耳其一家国际航空货运公司进行战略投资后，新年伊始又增资2000万美元，旨在利用土耳其的地理优势，深化中欧企业战略合作关系，积极开拓国际空中货运市场

综合性价比使韩国车在美获奖 2012年01月11日 据了解，入选最终名单的轿车还有福特福克斯和大众帕萨特，但是这款市场价只有1.6万美元左右的韩国轿车最终凭借各方面优异的综合表现力压群雄。另外，本次车展还评出年度卡车奖，被运动型多功能车品牌路虎生产的揽胜极光摘得

惠誉表示暂时不会下调法国3A评级 2012年01月11日 惠誉一位发言人在接受法新社采访时说，在欧元区不发生能够加剧欧债危机的情况下，该机构不会在2013年之前对法国处于展望负面的3Ａ评级作出调整

迪拜启动33亿美元太阳能公园项目 2012年01月11日 该公园项目占地48平方公里，将使用光伏和太阳能技术进行发电。作为迪拜能源构成多样化行动的一部分，本项目将有助减轻迪拜经济对石油和天然气的依赖