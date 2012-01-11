- 2012年01月11日证监会决定，对沧州化工给予警告，并处以30万元罚款
- 2012年01月11日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，1月11日人民币对美元汇率中间价报6．3171，与前一交易日持平。
- 2012年01月11日阿萨德10日在演讲中表示，在民众对其政权进行长达10个月的抗议活动中，他未曾下令安全部队向民众开枪，“没有给任何人下达可以向平民开枪的命令”
- 2012年01月11日根据国家统计局安排，2011年12月的CPI数据将于明日(12日)公布，多家机构及经济学家预测，12月CPI涨幅将达4%左右
- 2012年01月11日研究院报告称，韩国政府需要继续对朝鲜施压，所以撤销“5·24制裁措施”或重启金刚山旅游的可能性不大。今年的朝韩关系可能继续维持紧张与停滞局面
- 2012年01月11日2015年我国能源消费总量将控制在41亿吨标煤左右，“十二五”期间将逐步建立有效合理控制能源总量的倒逼机制，未来将研究开征化石能源消费税，并实现原油、天然气和煤炭资源税从价计征
- 2012年01月11日首批3个选区统计结果显示，罗姆尼获得了38%选票的支持；得克萨斯州众议员罗恩•保罗支持率居次，得票率为23%；前犹他州州长、前美国驻华大使洪博培获得了16%选票的支持
- 2012年01月11日据了解，各家已获配额的机构和基金在初期投资策略基本都选择以债券投资为主甚至将100%额度投资于内地的固定收益市场
- 2012年01月11日济宁市政府采购中心工作人员向记者透露：“济宁市国土局一共采购了105辆公务车，其中45辆是吉利全球鹰SUV越野车、40辆是奇瑞瑞虎SUV越野车、20辆是吉利小轿车。”
- 2012年01月11日深入推进改革创新和制度建设，深化行政审批、干部人事、司法、财税、投资、金融和国有资产监管等方面体制机制制度改革
- 2012年01月11日
- 2012年01月11日“盖特纳亚洲之行聚焦伊朗”，《华尔街日报》用这样的标题强调美国财长访华的目的。报道称，盖特纳在北京将敦促中国减少进口伊朗石油，加强国际制裁对伊朗金融业的打击
- 2012年01月11日从板块来看，在主板上市的包括12家，预计募集资金为473.82亿元，占比72.51%，在中小板上市的包括26家，预计募集资金为87.93亿元，占比13.45%。在创业板上市的包括34家，预计募集资金为91.61亿元，占比14.02%。
- 2012年01月11日此外，该船的另外8名船员和据称在取缔活动中故意冲撞“鲁文渔”号的中国“辽葫渔”船长刘某也被以“特殊妨碍公务罪”提起诉讼。此前，有韩国媒体报道称，中国船长承认“失手杀死韩国海警”
- 2012年01月11日2012年房地产宏观调控形势仍难以松动，房地产价格下跌已成趋势，房地产企业为“求生存”面临转型压力。
- 2012年01月11日在风险事件频出，又没有相应的制度对冲的情况下，任何想要建立高收益率债券市场的意愿都不可能实现，因为可能面临没有足够投资者的窘境
- 2012年01月11日2011年全社会用电量达4．7万亿千瓦时，同比增长11．7％。电监会专家预计，随着我国经济增速进一步回落，2012年全社会用电量增速将放缓至8．5％左右。
- 2012年01月11日电影局将协同行业协会，深入调查研究，切实制定适合市场经济规律和中国国情特色的票价机制，出台建议性指导票价和最高限价
- 2012年01月11日外贸系统人士透露，商务部高层已经将2012年的进出口额增长目标确定为10%，且估计进口额增速要快于出口额增速。
- 2012年01月11日李书志的代理律师尹富强表示，前日，李书志的家属前往看守所迎接他2年半刑满释放，但被告知案件已经发回重审，李还需要继续羁押。随后律师向北京二中院承办法官确认了该消息
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