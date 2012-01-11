- 2012年01月11日知情人士透露，深发展预计将于春节前对外公布吸收合并的具体方案，并确定吸收合并后新银行的名称
- 2012年01月11日国家工商总局在全国工商系统流通环节食品安全监管会上对今年的食品安全监管重点进行部署，“问题乳粉”和“地沟油”继续紧盯，并严格乳制品特别是婴幼儿配方乳制品市场准入
- 2012年01月11日对于违反这个规定，未经批准擅自开展人类辅助生殖技术的非医疗机构，由省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门给予警告、3万元以下罚款，并给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任
- 2012年01月11日不完全统计，2012年1月初的短短10天内，已有22家上市公司控股股东(或及一致行动人)约增持了7500万股，斥资约8亿。
- 2012年01月11日此次罢工，工人要求公司提供每年13个月薪金，承认员工过去的工龄工资，而且要给予最低工资、落实取暖费降温费以及安排职工每周休息两日
- 2012年01月11日坚决纠正损害群众利益的不正之风，继续深入治理征地拆迁、住房保障、土地管理、食品药品安全、环境保护、安全生产等方面的突出问题
- 2012年01月11日央行就提出，2012年要进一步加强跨境资金流动监测预警。甚至，这种监测也将人民币囊括在内，央行还称要“做好人民币跨境流动监测和监管工作”
- 2012年01月11日受到调离岗位处理的，一年内不得提拔；引咎辞职和受到责令辞职、免职处理的，一年内不得重新担任与其原任职务相当的领导职务，两年内不得提拔；受到降职处理的，两年内不得提拔；同时受到纪律处分的，按照影响期长的规定执行
- 2012年01月11日江淮汽车内部人士透露，掌舵江淮汽车20余年的董事长左延安于1月10日下午宣布离职，由江淮汽车总经理安进接任
- 2012年01月11日经过近两个小时的游行之后，队伍到达了佩雷斯特莱罗广场，与等候在这里的当地居民汇合在一起，大家将手中的蜡烛摆放在地上，当地居民区的代表、罗马市的代表及罗马省的代表均在活动结束时讲话，表示对遇难者的沉痛悼念
- 2012年01月11日身处漩涡中的深圳市住宅租赁管理服务中心未受太多影响，公开披露的信息显示，其财政纳入深圳市财政统一预算，工资数额进行下调，具体不明
- 2012年01月11日地震发生于当地时间凌晨1时36分(北京时间2时36分)，震中位于亚齐省米拉务镇西南350公里处，震源深度10公里。亚齐省首府班达亚齐和锡默卢岛有震感。目前尚未有人员伤亡和财产损失报告
- 2012年01月11日对于比赛结果是否事先已经定下，宋伟龙在赛后没有正面回答，他只是说：“教练只要求我们自己滑自己的，动作不要太大。”
- 2012年01月11日历时近一年的中式快餐企业真功夫部分高管被调查一案尚悬而未决，公司原董事长蔡达标再被指涉嫌非法侵占公司资产3600万元。
- 2012年01月11日1月10日，财政部财政科学研究所所长贾康表示，“今年我国将继续推进结构性减税和税制改革，资源税、房地产税将是重头戏。”
- 2012年01月11日“是一项常规的检查，内容包括票据业务的审核，增值税发票、贸易合同的真实性，贷款、贴现资金的流向等。”一家接受检查的股份行人士说。同时，代付业务的疯狂发展也引起关注，成为此次审计署检查内容之一
- 2012年01月11日重庆的发展思路，符合西部的特点，符合中央的要求，符合国际惯例和现代经济的需要，所以，整个工作推进比较顺利，有些结构性的问题在顶层设计中就迎刃而解了
- 2012年01月11日大的趋势从增长过热转为“去通胀”；经济增长动力明显放缓，并开始出现资本净流出格局；货币政策从紧缩转为以数量型宽松为主的相对放松，存款准备金率将进一步下调，而下一次存准率下调可能就在最近几周。
- 2012年01月11日中坤集团董事长黄怒波则认为，“本轮房地产市场调控不会回头，可能信贷调控措施会改，但是政策不会退出，预计房价将下跌30%。”
- 2012年01月11日民主是一种力量，大家都去想，都去关心，就生动、具体，就丰富、充实，一个城市就大有希望
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