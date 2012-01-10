荷兰施马伦贝格病毒家畜疫情蔓延 2012年01月10日 目前荷兰共有177个家畜养殖户报告疑似与施马伦贝格病毒相关的牲畜病例，其中58个养殖户饲养的家畜经检验被排除感染该病毒，另有67个养殖户正等待检验

五部门清理整顿大型零售企业向供应商违规收费 2012年01月10日 通过清理整顿向供应商违规收费，可以降低流通成本、遏制虚高物价、提高居民消费能力，改善消费环境，推动扩大消费；可以避免供应商为极力压低成本而降低品质，让消费者购买到物美价廉的产品，维护消费者权益

微软将于2月发布新一代视窗操作系统Windows 8 2012年01月10日 Windows 8操作系统就是为了给用户提供不打折扣的体验而设计的，它把平板电脑和个人电脑的优势有机结合”，让用户可以轻松实现设想