- 2012年01月11日如果我们既能高速、优质地发展经济，又能实现共同富裕，让广大人民群众从内心感到满意，就是在书写历史，就是为中国新一轮的改革发展探路
- 2012年01月11日修订后的《证券投资基金销售管理办法》对第三方机构参与基金销售持鼓励态度，希望第三方机构能与银行代销形成良好的竞争关系
- 2012年01月11日当前世界经济形势十分复杂严峻，确保全球经济复苏仍是各国面临的首要任务。
- 2012年01月11日2011年全年中国累计进口大豆5264万吨，与上年5480万吨相比减少216万吨。有分析预计，2012年大豆进口量将回升至5600万吨左右。
- 2012年01月11日春运客流高峰主要集中在除夕前和除夕后各一周和元宵节这三段时间。机票价格会随着需求的增加有所上涨
- 2012年01月11日黄奇帆表示，重庆啤酒股价暴涨暴跌，客观上反映了这家公司在信息披露完整性，以及是否规范等方面，还是存在问题。
- 2012年01月11日相较以往，2012年的首季信贷投放有望得到重视。2011年12月中央经济工作会议后，市场有消息称，有关部门倾向于将2012年信贷增长目标设定8万亿上限，广义货币供应量M2为14%。
- 2012年01月11日三星电子CEO崔志成(Choi Gee-sung)周一表示，三星电子相信能在2012成为全球最大手机厂商，从而结束诺基亚长达14年的主导地位。据报道，2011年三星电子销售额达1，486亿美元，继2010年后，销售额连续2年位居全球IT企业之首
- 2012年01月11日道琼斯工业平均指数上涨69.78点，收于12,462.47点，涨幅为0.56%；纳斯达克综合指数上涨25.94点，收于2,702.50点，涨幅为0.97%；标准普尔500指数上涨11.38点，收于1,292.08点，涨幅为0.89%
- 2012年01月11日2012年电监会将务实推进厂网分开、输配分开、理顺电价等电力体制改革，并将提出“十二五”深化电力体制改革的路线图
- 2012年01月11日自2011年10月以来，中央和地方国资委已经先后增持43只股票，累计投入增持资金超过36亿元，占同期上市公司获增持总额的54%，超过一半的水平。
- 2012年01月11日从新开工的数据上看，如果剔除掉保障房投资的数据，2013年的商品房供求关系可能会恶化，那时候房价的表现基本上已经体现在了现在的数据中。”出席本次报告发布会的华远地产董事长任志强说。
- 2012年01月10日目前荷兰共有177个家畜养殖户报告疑似与施马伦贝格病毒相关的牲畜病例，其中58个养殖户饲养的家畜经检验被排除感染该病毒，另有67个养殖户正等待检验
- 2012年01月10日相较第12任总统副总统选举人数1732万1622人，增加76万4833人
- 2012年01月10日关键性人物是总统府秘书长、行政院秘书长和党秘书长，这3位秘书长将和2位资政，形成重要的协调机制，他当选后有时间考量行政院院长和各部会首长人选，但是幕僚长是急切要决定的关键性人物
- 2012年01月10日肉类消费需求旺盛，价格整体走高，其中猪肉、羊肉、牛肉和白条鸡价格分别上涨0．6％、0．6％、0．2％和0．1％。
- 2012年01月10日通过清理整顿向供应商违规收费，可以降低流通成本、遏制虚高物价、提高居民消费能力，改善消费环境，推动扩大消费；可以避免供应商为极力压低成本而降低品质，让消费者购买到物美价廉的产品，维护消费者权益
- 2012年01月10日Windows 8操作系统就是为了给用户提供不打折扣的体验而设计的，它把平板电脑和个人电脑的优势有机结合”，让用户可以轻松实现设想
- 2012年01月10日中海油表示，尊重原告依法提起诉讼的权利，并将依法应诉。
- 2012年01月10日2012年1月初以来，全国猪肉、羊肉价格走势渐趋平稳，牛肉价格涨速加快。与1月1日相比，1月10日，全国牛腱肉、牛腩肉价格分别上涨1.6%、1.2%。
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