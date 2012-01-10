中国农业产业投资报告发布 建议给予优惠财税政策 2012年01月10日 报告建议从给予优惠财税政策、孵化早期科技农业项目、引导社会资本加入农业创业投资、建立农产品标准体系加强品质监控等方面有所加强，进一步改善农业领域投资环境。

国家互联网信息办公布5起网站用户信息泄露事件 2012年01月10日 网上流传的京东商城网站被入侵事。经查，这个网站确遭入侵但数据未被泄露