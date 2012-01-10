- 2012年01月10日2011年全社会用电量达4.7万亿千瓦时，同比增长11.7%。电监会专家预计，随着我国经济增速进一步回落，2012年全社会用电量增速将放缓至8.5%左右。
- 2012年01月10日“估计是内部在准备相关材料了。人民网能否上半年上市，仍有诸多细节问题需要解决。”艾瑞咨询行业分析师由天宇表示，人民网资产审计进展以及如何对外披露，决定其IPO以及最终挂牌上市的时间表
- 2012年01月10日商务部重点监测的食用农产品价格已连续第七周上涨，菜、肉价格继续走高，但部分品种元旦过后出现回落。尤其蔬菜价格11月上旬以来累计涨幅超四成，高出去年同期一成。
- 2012年01月10日针对蔡英文提出的“大联合政府”主张，马英九表示民进党过去就推过联合政府，但最后却无疾而终，他认为民众期待的是“廉能政府”，而不是“联合政府”。
- 2012年01月10日报告建议从给予优惠财税政策、孵化早期科技农业项目、引导社会资本加入农业创业投资、建立农产品标准体系加强品质监控等方面有所加强，进一步改善农业领域投资环境。
- 2012年01月10日民进党对于国会过半很有信心，尤其近来民进党的选情全面上扬，不过民进党在胜选后不会赢者全拿，会跟社会各界对话，也会跟各政党坐下来好好地谈，谈出组成一个有效率的团队跟政府内阁的最好方法和组成
- 2012年01月10日保障房整体上可覆盖收入水平处于末尾的40%的群体的57%左右的需求。
- 2012年01月10日百视通新媒体股份有限公司在沪揭牌。此前一天，“百视通”正式在上海证券交易所挂牌上市，成为国内“广电新媒体第一股”。记者注意到，近期我国国有文化企业资产优化重组举措频频，文化传媒业正摩拳擦掌迎接“上市季”。
- 2012年01月10日民进党的政策、许诺、政绩，都在迷航下造成很大的衰退、混乱、腐败和不负责任，到蔡英文为止，依然持续这种不好的传统
- 2012年01月10日桂浩明认为，人民网是国内官办的新闻网站，他的影响也在与日俱增，特别是他强大的政府背景，在市场中也有越来越大的地位。当然现在市场环境不是特别好，可能会影响他的估值，但是这类企业的成功上市条件还是成熟的，在上市以后应该说
- 2012年01月10日一是进一步巩固2002年厂网（即发电厂与电网）分开的成果，对电网企业拥有的发电资产进行摸底调查，提出监管意见。二是制定开展输配电体制综合改革试点操作方案，推动试点工作。三是以化解煤电矛盾为切入点，探索推进电价形成机制改革
- 2012年01月10日子公司人民搜索营业收入为0，却产生了逾3000万的利润。这样的故事，发生在即将冲刺IPO的国内新闻网站人民网股份有限公司（下称“人民网”）身上
- 2012年01月10日孙国峰的这个结论主要基于"贷款创造存款,而非传统的存款创造贷款"这一新的理论基础,并大胆提出贷款的创造不用依靠超储,以及结构性流动短缺框架有利央行流动性调控等观点.
- 2012年01月10日经过初步筛选发现，这些建议中很多是针对政策管理措施的，只有300多封邮件跟地沟油检测有关
- 2012年01月10日网上流传的京东商城网站被入侵事。经查，这个网站确遭入侵但数据未被泄露
- 2012年01月10日近几年深圳检察机关办理的刑事案件中总数超过2万人，其中80%左右是外来人口所为，“外来人口犯罪比例在总体上保持高位徘徊”。“要限制外来人口犯罪，最直接的办法就是控制外来人口总量。”
- 2012年01月10日作为证监会内设机构，投保局负责证券期货市场投资者保护工作的统筹规划、组织指导、监督检查、考核评估
- 2012年01月10日马英九批评蔡英文对于民进党过去的贪腐问题，没有表态切割、一直没有表示歉意，也从不关心政府清廉问题
- 2012年01月10日傅崑萁坦言“让马英九继续坐镇台湾，但政党票请支持宋楚瑜”。
- 2012年01月10日2011年我国旅游经济总体平稳较快发展，预计旅游总收入同比增长达18%；2012年旅游经济运行将维持“两高一平”的较快增长格局，扩消费和转方式是产业发展的战略方向。
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