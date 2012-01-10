英研究说温室气体排放推迟下个冰河期到来 2012年01月10日 研究人员分析了当前地球的状况，发现它与78万年前的一个间冰期非常相似，如果没有人类的影响，地球还像过去那样运行，当前的间冰期会在1500年内结束，下一个冰河世纪随之到来

深圳警察东莞夜总会外开枪误杀出租车司机 2012年01月10日 一位自称东莞市公安局局领导的人士走进人群，对聚集在现场的出租车司机表示，希望目击证人前往配合警方调查事件真相，并承诺将尽快妥善解决此事。该领导亦称，目前，深圳市公安局、东莞市公安局、东莞市检察院等多个部门已介入调查