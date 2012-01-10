- 2012年01月10日2012年中国房价将进一步下跌，超过半数的受访者预计今年全国住宅均价跌幅超过10%，限购政策料不会轻易放松，而首套房贷的首付比例有望在上半年调低。
- 2012年01月10日
- 2012年01月10日叶惠德表示，蔡英文在不承认“九二共识”下，和大陆无法达成原则上的一致。大陆已多次表明，不承认“九二共识”，两岸协商无以为继，民进党和大陆协商根本做不到
- 2012年01月10日研究人员分析了当前地球的状况，发现它与78万年前的一个间冰期非常相似，如果没有人类的影响，地球还像过去那样运行，当前的间冰期会在1500年内结束，下一个冰河世纪随之到来
- 2012年01月10日但会有散发病例出现。现在各地诊断、监测能力都比以前提高，不会造成很大的公共卫生问题
- 2012年01月10日
- 2012年01月10日有限供应及持续强劲的需求使第四季度北京甲级写字楼租金同比增长逾4成，也推动空置率环比下跌2.1个百分点至4.2%，成为自2000年来历史最低值。
- 2012年01月10日有电视观众反映，取消电视剧中间插播广告后，有的电视台每集电视剧前后或者两集电视剧之间的广告时间偏长
- 2012年01月10日北京市公安局外宣处，工作人员表示，目前已有两名涉案黑客被抓，由于部分涉案人员没有归案，具体案情尚不便向外界透露。北京市公安局外宣处相关负责人员表示，此次泄密与实名制无关。
- 2012年01月10日一位接近监管层人士的话称，证券监管机构已经完成了对两项港股ETF产品申请的审核工作，并将其上报到了国务院
- 2012年01月10日A股反弹逾2.6%，带动港股重越19000点关口，但市场仍观望欧债拍卖，恒生指数反弹近200点后回落，截至收市，恒指报19004.28点，上涨138.56点，涨幅为0.73%
- 2012年01月10日波兰、乌克兰等地储量可观，利比亚和伊拉克产量增加，再加上世界范围内经济活动的放缓，都将导致石油价格回落。
- 2012年01月10日深发展A（000001）预计将于春节前完成更名事宜，相关的董事会及股东大会程序亦将于下周启动。深发展行长理查德杰克逊日前明确表示，希望在今年3月底之前完成两行合并的一切法律程序
- 2012年01月10日薛建雄认为判断房价很容易。经济收入增长决定房价水平，GDP增长与房产投资利率加税费的利差决定房价波动水平。
- 2012年01月10日今年上海将确保新建和筹措保障性住房16.58万套、1100万平方米，供应11万套、770万平方米。
- 2012年01月10日海外项目进展低于预期，江西铜业铜精矿产能大幅增长的计划将延后
- 2012年01月10日外部经济环境疲软仍是中国面临的最大下行风险，2012年中国出口增速将降至10%甚至个位数
- 2012年01月10日一位自称东莞市公安局局领导的人士走进人群，对聚集在现场的出租车司机表示，希望目击证人前往配合警方调查事件真相，并承诺将尽快妥善解决此事。该领导亦称，目前，深圳市公安局、东莞市公安局、东莞市检察院等多个部门已介入调查
- 2012年01月10日东方网总裁李智平昨日称，相关部门希望2012年有1-2家完成转企改制的新闻网站上市，2012年之后应该有更多的网站实现上市
- 2012年01月10日尽管CPI同比数据已经下来，短期通胀得以控制，但是通胀并没有真正解决，如土地、工资、资本以及原材料等很可能导致成本飙升。2012年中国仍存在加息机会。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富