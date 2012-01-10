北京大雾致使PM10最高小时浓度达每立方米560微克 2012年01月10日 北京市环境保护监测中心9日首次公布了北京市27个子站的空气质量单站指数，并发布北京市分区分昼夜空气质量预报。其官方微博同时公布各站二氧化硫、二氧化氮和ＰＭ10的单项指数供公众参考

2011年全球保险业巨灾损失超千亿美元 2012年01月10日 在日本、泰国等受灾严重的地区，2011年第四季度的财产巨灾保险费率涨幅最大。在日本，地震风险相关的保险项目在续保时面临高达50%的费率上涨

苏州去年土地出让收入逾870亿元 列全国第三 2012年01月10日 2011年全国130个城市土地出让金总额为19052.3亿元，同比减少11%，其中住宅类用地出让金总额12666.8亿元，同比减少23%。去年苏州的土地出让收入达871.3亿元，仅次于上海、北京，居全国第三位，土地收入同比增长近两成。