- 2012年01月10日目前人们对2012年中国进出口增速都一致悲观，这似乎又在重复2010年初人们的预期。但根据美国经济复苏的迹象判断，没准此次人们对2012年中国出口的悲观预期，又可能再次出现集体误判。
- 2012年01月10日瑞银同时指出，若今年的销售额下跌30％，大部分公司的现金流将面临一定的压力
- 2012年01月10日火车票网络购票12306网站崩溃及登录缓慢令人大失所望，有份参与购票系统建设的两家上市公司太极股份（002368.SZ）和网宿科技（300017.SZ）均谨慎地表示，造成网站登录异常的原因目前铁道部还在查找，但均与其本身负责部分无关
- 2012年01月10日北京问天律师事务所主任张远忠1月10日透露说，其此前向证监会举报三峡新材 （600293）涉嫌被操纵，日前获得回应，证监会回函称已将举报信中涉及的案件线索交有关部门进行调查
- 2012年01月10日中国房地产业仍将经历一段困难的时期，预计今年全国房价将下跌超过5％，其中一线城市的房价最多可能下跌20％，今年全年房地产销售金额预计比去年下跌10％至15％。
- 2012年01月10日债市慢牛行情持续加上机构青睐高信用评级债券，中石油集团200亿元企债认购超30倍
- 2012年01月10日珈伟光伏将于11日上会接受证监会审核，由于该企业身集LED与光伏这两大产能过剩行业“光环”，其IPO能否通过事关四家“押宝”的创投机构其“追高”策略之成败，这四家创投于2010年底光伏产业达到阶段性高点时蜂拥而入
- 2012年01月10日根据物联网“十二五”规划显示，“十二五”期间，物联网重点投资智能电网、智能交通、智能物流等十大领域，其中智能电网的总投资预计达2万亿元，居十大领域之首，预计到2015年将形成核心技术的产业规模2000亿元
- 2012年01月10日作为业界最具人气、最富创新精神的公司之一，苹果公司一直不爱到拉斯韦加斯国际消费电子展上“凑热闹”。9日晚，微软公司首席执行官史蒂夫·鲍尔默发表该公司在这一展会上的最后一次主题演讲，从明年开始，微软也将淡出国际消费电子展
- 2012年01月10日新年伊始，意大利总理蒙蒂、法国总统萨科齐和德国总理默克尔频频展开穿梭外交，力图早日驱除欧债危机的阴霾。2012年是关键之年，欧元区起码要过六道“坎”，各国政府和市场的力量碰撞、博弈，将影响欧元乃至欧盟一体化的未来进程
- 2012年01月10日北京市环境保护监测中心9日首次公布了北京市27个子站的空气质量单站指数，并发布北京市分区分昼夜空气质量预报。其官方微博同时公布各站二氧化硫、二氧化氮和ＰＭ10的单项指数供公众参考
- 2012年01月10日在日本、泰国等受灾严重的地区，2011年第四季度的财产巨灾保险费率涨幅最大。在日本，地震风险相关的保险项目在续保时面临高达50%的费率上涨
- 2012年01月10日全国社会保障基金理事会理事长戴相龙指出，地方养老金进入资本市场投资的着眼点是长期回报，将有利于资本市场的稳定发展，但不是所谓的政府救市、托市
- 2012年01月10日重庆啤酒今日再度复牌，今日开盘报25.61元，跌停开盘，交易时段交投平静，在距离收盘的将近10分钟，突然放量打开跌停。吃掉跌停板上2555万股卖单，最后10分钟成交14.51亿元，报收26.18元，跌幅7.98%。10分钟换手率达到11.62%
- 2012年01月10日2011年全国130个城市土地出让金总额为19052.3亿元，同比减少11%，其中住宅类用地出让金总额12666.8亿元，同比减少23%。去年苏州的土地出让收入达871.3亿元，仅次于上海、北京，居全国第三位，土地收入同比增长近两成。
- 2012年01月10日此次特赦不包括政治家、政府官员、企业家等社会各界的领导阶层
- 2012年01月10日小米官方对此回应称，CDMA电信版的小米手机还在研发过程中，真正上市还为时尚早。
- 2012年01月10日被告人吴孝斌、杨杰、张锋、冯世江违反国家法律法规，结伙使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，其中吴孝斌向持卡人支付现金5000多万元
- 2012年01月10日截止收盘，沪指暴涨59.85点报2285.74点，涨幅2.69%，成交910.5亿元；深成指涨335.16点报9281.25点，涨幅3.75%，成交786亿元
- 2012年01月10日刘铁男指出，自2011年国家能源局牵头研究建立能源消费总量控制制度以来，各项工作取得重要进展，在31个省市形成了共识，并初步形成了工作方案
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