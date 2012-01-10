- 2012年01月10日2010年GDP现价总量为401513亿元，比初步核实数增加了311亿元；按不变价格计算，比上年增长10.4%，与初步核实数相同。
- 2012年01月10日中金表示目前收费公路行业A股市盈率和市净率均为历史新低。H股平均市盈率和市净率明显反弹，但是仍低于历史平均市盈率水平
- 2012年01月10日仅近四个月，融创中国就4次出手，共斥资近45亿元拿地或买项目。据不完全统计，2011年至今，融创中国花费了约87亿元跑马圈地逆市扩张。
- 2012年01月10日邵迅在庭上对指控的事实基本不持异议，他表示在逃期间经常忏悔，“我愿意赎罪。”
- 2012年01月10日聊天记录中显示，陈天桥与葛斌斌达成了口头的对赌协议，陈天桥也明确表示，“如果我给你一部分钱，你做到目标了，我承诺肯定追加，做不到目标，我就不追加。”“你可以按照2亿来规划。”“因为我肯定会给你的。”
- 2012年01月10日如果现有地产政策完全不变，中国房产行业最晚或者说大概在今年第四季度崩溃，与这个有几十万亿元产业链相关的行业就玩完。另外，经济、市场以及A股都会受到拖累，所以现有的房产政策在今年第四季度以前一定会变。
- 2012年01月10日公告还强调，御网信息及CEO葛斌斌正在筹措资金并郑重承诺将返还所有商户缴纳的品质保证金(包括体验购，城市分站），计划于2012年1月底返还50%品质保证金，2012年2月底返还剩余50%品质保证金。
- 2012年01月10日永城市卫生局决定注销马桥镇沈楼村吴少华卫生所医疗机构执业许可证，同时停止吴少华和吴文义的执业活动。永城市人民政府对于负有监管责任的永城市卫生局、永城市卫生监督所、马桥镇卫生院有关责任人分别给予行政记过和免职的处理
- 2012年01月10日中金公司预计，2012年底，中国远洋A股和H股市净率分别为1.1X和0.9X，维持港股3.8港元的目标价，两市均维持“中性评级
- 2012年01月10日平安证券预测，2011、2012、2013年，南航EPS分别为0.71、0.53、0.58元，相对应1月4日收盘价的PE为6.5、8.7、7.9倍
- 2012年01月10日余永定表示，房地产投资占到中国GDP的9.9%，这样的比例实在太高。中国经济2012年不会出现硬着陆，房价也不太可能崩盘。
- 2012年01月10日2012年地产信托偿付压力大。一旦出现违约,可通过借新还旧、信托公司自有资金偿还、项目处置等方式解决。虽然行业不会暴发大范围的违约情况,但是个别公司的问题,会导致行业的信任危机
- 2012年01月10日2011年9月，一则报道称，一个婴儿被深圳一家医院诊断需做10万元手术，但在另一家医院用8毛钱药“治愈”，该事件引起公众的热议。10月，事件患儿在湖北一家医院顺利实施手术，患儿父亲向医院递交了一封“感谢及致歉信”，称自己无知
- 2012年01月10日2011年史玉柱斥资约38亿元46次增持民生银行A股，浮盈约1.3亿元；斥资18亿港元32次增持民生银行H股，浮盈2.4亿港元，折合人民币约1.95亿元。两市合计浮盈约3.25亿元
- 2012年01月10日花旗银行表示，目前花旗银行在房贷政策方面仍然维持基准利率和首付比例，但是已经暂停了外币新增房贷的业务
- 2012年01月10日12月份短期理财产品(投资期限为1-6个月)发行1314款，环比下降28.1%，其中1个月以内产品发行109款，占比7.2%，环比下降74.4%
- 2012年01月10日货币政策的货币供应量回归常态，另外社会融资总量，也还是在一个适度增长的区间，总量有一定增长，在一些薄弱环节实施定向宽松
- 2012年01月10日目前中国创投机构到账基金达5000亿元规模，超过证券公司的注册资本，已经跻身中国第三大金融产业
- 2012年01月10日大股东中国泛海及公司实际控制人卢志强不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
- 2012年01月10日数据显示，2011年12月，中国进出口总值为3329.2亿美元，,增长12.6%
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