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2012年01月10日
数据显示，2011年12月，中国进出口总值为3329.2亿美元，,增长12.6%
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2012年01月10日
庭审中，因为众辩护人就程序问题激烈质问，导致法庭4次休庭，审了一整天，公诉人还没有宣读起诉书
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2012年01月10日
根据展辰涂料的IPO计划，本次募投项目为环保涂料研发总部基地建设项目和珠海展辰化工有限公司年产15万吨环保涂料及树脂建设项目。
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2012年01月10日
沪指报2259.88点，涨33.99点，涨幅1.53%，成交443亿元；深成指报9100.86点，涨154.78点，涨幅1.73%，成交396亿元。
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2012年01月10日
增持后中国石化集团直接和间接持有公司的股份数量为662.22亿股，约占公司已发行总股份的76.38%
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2012年01月10日
几内亚比绍总统府9日发布公告说，几内亚比绍总统萨尼亚当天因糖尿病并发症在法国巴黎一家医院逝世。几比国民议会主席雷蒙多·佩雷拉将行使代理总统职务，为期3个月。根据几比宪法，必须在总统逝世后90天之内举行新的总统选举
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2012年01月10日
奥巴马说，戴利上星期向他提出辞职请求，理由是希望回到故乡芝加哥，与家人共度更多时光。奥巴马说，尽管自己一再挽留，但戴利去意已决。奥巴马说，戴利参与了白宫各项重大决策，他感谢戴利在过去一年中做的各项工作
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2012年01月10日
卡尼说，针对赫克马蒂的间谍指控是“不真实的”。他说，美国呼吁伊朗政府允许瑞士使馆人员和赫克马蒂见面，允许他得到司法帮助，并且立刻将其释放
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2012年01月10日
在当天下午举行的记者会上，希尔德布兰德说，他无法提供足够可信的证据证明其妻子在去年8月进行的外汇交易与他本人无关，因此提出辞职。希尔德布兰德同时辞去了他作为瑞士央行行长在国际货币基金组织和国际清算银行中担任的职务
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2012年01月10日
北美国际汽车展的前身是底特律汽车展。1907年，底特律汽车经销商协会主办了首届车展，当时有17家厂商和33辆汽车参展。车展原则上每年举办一次，但受二战影响曾在1943年至1952年期间停办
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2012年01月10日
报道说，《金正日全集》是关于主体思想和先军思想的丛书，发行这套汇集了金正日思想理论业绩的全集是朝鲜党和人民的无上光荣和骄傲
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2012年01月10日
1月8日是实名制验票进站的第一天。为方便没有携带身份证件的旅客购票，全国铁路公安机关在各大车站设立了1134个公安制证点，由民警24小时值班，为无法出示有效身份证件的旅客办理临时乘车证明
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2012年01月10日
据悉京东商城完成收购后，将把“迷你挑”将建成“日韩馆”，定位高品质日系电子商务平台
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2012年01月10日
赫克马蒂被指控“与怀有敌意的美国政府合作、为美中央情报局工作，并试图指控伊朗涉嫌恐怖主义”。伊朗当地媒体报道说，赫克马蒂在审理过程中承认，他试图渗入伊朗情报系统以协助美国中情局，并表示自己被中情局蒙骗
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2012年01月10日
奥林巴斯同一天公布的董事责任调查报告称，高山修一等6名现任董事和13名前任董事在隐瞒巨额投资损失问题上负有失察、失职等责任，其中前总裁菊川刚在隐瞒损失一事中负有主要责任
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2012年01月10日
由于投资者避险情绪继续增强，德国发行的39亿欧元（约50亿美元）6个月期国债出现负收益率，意味着投资者借钱给德国政府还需自己倒贴利息
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2012年01月10日
新混合动力捷达轿车是捷达系列中燃料效率最高的一款，在时速44英里（70.8公里）以下可以完全使用电池驱动，而且马力强劲，从零加速到时速60英里（96.5公里）仅需不到9秒
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2012年01月10日
该公司2011年在全球的销售创新纪录，达3538辆，比2010年的2711辆增长了31%。这是这家有100多年历史的豪华轿车制造公司的销售最高纪录，之前的纪录是1978年的3347辆
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2012年01月10日
罗马尼亚国家银行（央行）决定，从6日起将基准利率从6%降至5.75%。这是罗央行最近两个月来第二次降息，上次降息是在去年11月2日。由于近期罗马尼亚通胀压力明显缓解，此次降息在市场的意料之中
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2012年01月10日
伦敦至伯明翰高速铁路是规划中的英国“高铁2线”的一部分，之所以称为“高铁2线”，是区别于已建成的连接英国与欧洲大陆的“欧洲之星”高速铁路