国际新闻早报 2012年01月10日 几内亚比绍总统府9日发布公告说，几内亚比绍总统萨尼亚当天因糖尿病并发症在法国巴黎一家医院逝世。几比国民议会主席雷蒙多·佩雷拉将行使代理总统职务，为期3个月。根据几比宪法，必须在总统逝世后90天之内举行新的总统选举

春运首日全国铁路治安平稳有序 2012年01月10日 1月8日是实名制验票进站的第一天。为方便没有携带身份证件的旅客购票，全国铁路公安机关在各大车站设立了1134个公安制证点，由民警24小时值班，为无法出示有效身份证件的旅客办理临时乘车证明

奥林巴斯向19名公司高管提出巨额索赔 2012年01月10日 奥林巴斯同一天公布的董事责任调查报告称，高山修一等6名现任董事和13名前任董事在隐瞒巨额投资损失问题上负有失察、失职等责任，其中前总裁菊川刚在隐瞒损失一事中负有主要责任

国际财经早报 2012年01月10日 由于投资者避险情绪继续增强，德国发行的39亿欧元（约50亿美元）6个月期国债出现负收益率，意味着投资者借钱给德国政府还需自己倒贴利息

大众汽车发布两款新能源汽车 2012年01月10日 新混合动力捷达轿车是捷达系列中燃料效率最高的一款，在时速44英里（70.8公里）以下可以完全使用电池驱动，而且马力强劲，从零加速到时速60英里（96.5公里）仅需不到9秒

英国劳斯莱斯轿车2011年全球销售创新纪录 2012年01月10日 该公司2011年在全球的销售创新纪录，达3538辆，比2010年的2711辆增长了31%。这是这家有100多年历史的豪华轿车制造公司的销售最高纪录，之前的纪录是1978年的3347辆

国际财经简讯 2012年01月10日 罗马尼亚国家银行（央行）决定，从6日起将基准利率从6%降至5.75%。这是罗央行最近两个月来第二次降息，上次降息是在去年11月2日。由于近期罗马尼亚通胀压力明显缓解，此次降息在市场的意料之中