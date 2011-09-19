中国与白俄罗斯签署通信卫星项目合同 2011年09月19日 根据合同规定，中方将向白俄罗斯在轨交付一颗通信卫星及地面应用系统，卫星将采用中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院研制的东方红4号卫星平台，装载40路转发器，设计在轨寿命为15年

瑞银将未授权交易损失上调至23亿美元 2011年09月19日 虽然瑞银的损失预估被提升，但该银行首席执行官奥斯瓦尔德·格吕贝尔拒绝引咎辞职。他说：“我对银行发生的所有的事负责，但如果问我是否有负罪感，我的答案是不”

也门总统授意签署交权协议 2011年09月19日 萨利赫所做的这一移交权力姿态受到了美国和欧盟欢迎，然而也门国内的反政府势力则敦促反对党联盟不要同执政党进行对话

俄议员前往叙利亚斡旋 2011年09月19日 俄联邦委员会一位官员表示，对俄罗斯来说，利比亚的情况在叙利亚重演是不可接受的，“重要的是避免叙利亚出现大规模冲突，防止外国进行军事干预”

以色列外交战场四面楚歌 2011年09月19日 背靠地中海、与阿拉伯国家和巴勒斯坦人比邻而居的以色列，如今遇到了大麻烦：三场没有硝烟的战役，在以色列的外交战场訇然打响