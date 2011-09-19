- 2011年09月19日“十一五”期间财政监督累计查出各种违规违纪金额3209.99亿元，已追缴入库金额257.63亿元。
- 2011年09月19日斯特劳斯-卡恩说，自己曾有意参加2012年举行的法国总统选举，但如今已放弃这一计划。他希望在接下来一段时间内“休息放松”并进行思考，然后再做打算
- 2011年09月19日将从9月开始实施金矿开采企业粉尘危害治理。到2012年8月底，对粉尘危害治理不到位、粉尘浓度严重超标，又没有在规定期限内完成整改的金矿开采企业，要责令停产整顿；对停产整顿后仍达不到条件的，要提请地方政府依法予以关闭
- 2011年09月19日此外，在量化投资领域颇具实力的易方达和擅长打创新牌的国投瑞银等基金公司，都在紧锣密鼓地筹划可投资于商品期货的专户产品
- 2011年09月19日国资委将在境外投资管理、境外资产监管、境外产权管理三个方面进行规范和立法，对外投资政策环境将大幅度放宽
- 2011年09月19日“全国过渡委员会”一名不愿透露姓名的消息人士称，新政府将由22个部委组成，并将更换现行政府中的一些成员
- 2011年09月19日根据合同规定，中方将向白俄罗斯在轨交付一颗通信卫星及地面应用系统，卫星将采用中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院研制的东方红4号卫星平台，装载40路转发器，设计在轨寿命为15年
- 2011年09月19日虽然瑞银的损失预估被提升，但该银行首席执行官奥斯瓦尔德·格吕贝尔拒绝引咎辞职。他说：“我对银行发生的所有的事负责，但如果问我是否有负罪感，我的答案是不”
- 2011年09月19日萨利赫所做的这一移交权力姿态受到了美国和欧盟欢迎，然而也门国内的反政府势力则敦促反对党联盟不要同执政党进行对话
- 2011年09月19日在主要净申购品种中，既有和股指期货对冲交易关系明显的ETF，也有一些次新ETF，显示出不同类别的资金正通过ETF进行股票建仓
- 2011年09月19日俄联邦委员会一位官员表示，对俄罗斯来说，利比亚的情况在叙利亚重演是不可接受的，“重要的是避免叙利亚出现大规模冲突，防止外国进行军事干预”
- 2011年09月19日16日，第66届联大第二次全体会议以114票赞成、17票反对、15票弃权的结果，同意利比亚“全国过渡委员会”成为利比亚在联合国的合法代表
- 2011年09月19日本周两市解禁股数量比上周增加37.25%，解禁市值比上周增加35.95%，目前计算为年内第七低水平
- 2011年09月19日证券研究人员不得在证券研究机构其他部门兼职，不得在其他经营性机构兼职，不得担任上市公司的独立董事
- 2011年09月19日背靠地中海、与阿拉伯国家和巴勒斯坦人比邻而居的以色列，如今遇到了大麻烦：三场没有硝烟的战役，在以色列的外交战场訇然打响
- 2011年09月19日1968年2月，王振轻出生在一个大家庭。二十岁那年，他参了军。据其哥哥王某称，王振轻在甘肃酒泉卫星发射基地当特种兵，5年后退役回了老家。
- 2011年09月19日2009年三季度至今，房地产销售毛利率在2010年以后无大幅波动。即房地产调控政策出台以来，对房企的盈利能力暂时没有构成较大的负面影响，今年的前两个季度较2010年的四个季度不但没有下降，却有小幅提升
- 2011年09月19日根据中国财政部9月13日公布的数据显示，1-8月累计，全国财政收入74286.29亿元，比去年同期增加17533.97亿元，增长30.9%
- 2011年09月19日红十字会与红新月会国际联合会报告说，霍乱疫情已经蔓延到乍得一半以上的地区，还波及邻国苏丹、尼日尔、尼日利亚和喀麦隆
- 2011年09月19日发改委、财政部发出通知，降低动物及动物产品检疫收费标准。猪、牛、羊、犬、鸡、鸭等家畜、家禽的检疫收费标准降幅都在30%以上。
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