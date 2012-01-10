瑞士央行行长希尔德布兰德因外汇交易丑闻辞职 2012年01月10日 《财经》综合报道 瑞士央行(Swiss National Bank)行长希尔德布兰德(Philipp Hildebrand)周一辞职。此前，他因为他与妻子两人去年进行的一笔外汇交易而身陷丑闻

河南安阳书记回应悬赏捉拿曹操墓质疑者 2012年01月10日 全国公安是一家，对犯罪嫌疑人都义务协查缉拿。何况闫沛东对安阳高陵，特别是对发掘高陵的当事人，用伪造的证据进行诬蔑。我认为安阳警方悬赏捉拿此人很正常，不存在报私仇、泄私愤