- 2012年01月10日从锈迹斑斑的经典皮卡到风靡一时的“肌肉车”，从四平八稳的家用轿车到后现代风格的豪华跑车，从家喻户晓的雪佛兰到早已停产的土星、萨博、庞蒂亚克，底特律俨然成为汽车“博物馆”
- 2012年01月10日报道称，根据朝鲜最高人民会议常任委员会本月5日公布的政令，将从2月1日起“大赦”并释放囚犯。朝鲜内阁和有关部门将采取务实对策，以让在此次“大赦”中获释出狱的人能够更好地融入社会
- 2012年01月10日长江证券发布研报指出，2012年全球经济短期内缺乏向上动力，中远航运业绩受此影响，复苏时间将至少延后至2012年下半年
- 2012年01月10日质检总局表示，鉴于台湾输大陆食品中塑化剂污染风险已得到有效控制，解除台湾食品进口限制措施
- 2012年01月10日申请13日上会 募资投向移动互联网增值业务等
- 2012年01月10日同意发行不超过人民币80亿元的金融债券，期限不超过10年，募集资金用于发放小型微型企业贷款及个人经营性贷款
- 2012年01月10日“中国政府为了实现抑制并稳定房价的目标，在2012年不可能取消现有住房限购令。另外，银行业整体向房地产商放贷仍将受到严格控制”。
- 2012年01月10日。她表示，自己所说的“溺爱”，是指“如果市民提出的不合理要求被政府满足了，这才叫溺爱，如果不合理的要求被满足了，那会有更多人提出更多不合理的要求”
- 2012年01月10日蒙牛乳业自上月四川眉山工厂纯牛奶产品被检出黄曲霉素M1含量超标后，产品销量受到重大影响
- 2012年01月10日今年在全球大宗商品中，石油基本面最为强劲，因中国对石油的需求具有韧性，且原油供应面临相当大的波动风险
- 2012年01月10日在累计申请人数中，既包括此前摇号未中签但仍在摇号池中的有效申请编码，也包括本期新提交的申请。本期新提交个人指标申请人数为43426个，与上月相比有所回落
- 2012年01月10日气象专家提醒，正值春运，大雾天气导致能见度较低，要注意行车安全；司机朋友尤其要注意控制车速，保持车距。大雾天气可能会导致航班的延误和取消，需要出行的朋友要提早与机场进行联系
- 2012年01月10日瑞士央行(Swiss National Bank)行长希尔德布兰德(Philipp Hildebrand)周一辞职。此前，他因为他与妻子两人去年进行的一笔外汇交易而身陷丑闻
- 2012年01月10日重庆警方的这两则悬赏公告，其涉案嫌疑人是否为同一人？重庆警方未置可否。2011年12月12日昆明警方发布的悬赏通告依然没有“曾开贵”三个字，从这可以看出，警方对于这一系列案件的涉案人员的身份，仍然无法确定就是曾开贵
- 2012年01月10日有分析人士指出，深天马A的重组议案两度遭遇证监会否决，主要的原因可能在于上海天马的连年亏损
- 2012年01月10日80后是网上支付的主力军，其人均年消费达到万元。
- 2012年01月10日目前小额贷款公司的亏损面稳定在8.5%,远低于工业企业11.2%的比例
- 2012年01月10日全国公安是一家，对犯罪嫌疑人都义务协查缉拿。何况闫沛东对安阳高陵，特别是对发掘高陵的当事人，用伪造的证据进行诬蔑。我认为安阳警方悬赏捉拿此人很正常，不存在报私仇、泄私愤
- 2012年01月10日上周（1月2日-8日）深圳新房成交套数为579套，环比下降了40.43%，成交面积为5.29万平方米。
- 2012年01月10日沽空欧元题材正变得越来越丰富，除了赌希腊国债3月底违约，还有欧洲央行（ECB）正在变相酝酿量化宽松货币政策
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