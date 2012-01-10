- 2012年01月10日华虹计通的营业收入和净利润在报告期内保持着较好的增长，但是相比其他近期冲击创业板上市的公司，其业绩还是略显逊色。
- 2012年01月10日最后颁发的是大家期盼已久的2011年FIFA金球奖，担任颁奖嘉宾的是“外星人”罗纳尔多。在他登台之前，现场也播放了一段集锦向这位三届世界足球先生获得者致敬。最终，梅西力压哈维和C罗，获得2011FIFA金球奖，成就了三连冠的伟业
- 2012年01月10日人民币对美元汇率中间价报6.3171，与上一交易日（6.3236）相比升65个基点。
- 2012年01月10日铁路系统对自身技术认可度较高，且存在利益分配问题。目前主营铁路网上售票业务的是铁道部下属企业，属垄断行业国企，所以短期来看放开不太可能
- 2012年01月10日新年伊始，银行房贷利率未见松动，首套首付比例多数不变。
- 2012年01月10日8日下午，清理工作基本结束，该废弃物及被污染的土壤，已经全部被运往安徽滁州一家废弃物处理公司进行无害化处理
- 2012年01月10日巴西国家地理统计局1月9日公布的数据显示，2011年度巴西消费价格指数(CPI)上涨6.5%。该年度CPI涨幅虽然达到了2004年以来的最高水平。
- 2012年01月10日中国民营企业家正面临激烈的市场竞争、不断攀升的运营成本及融资困难等严峻挑战。
- 2012年01月10日文章称，根据国际经济的大趋势，近几年内我国资本市场不可能出现井喷式的上涨，但跌也跌不到哪里去。
- 2012年01月10日王洪章日前表示，今年建行还将多种渠道充实资本金。建行董事会此前已经批准通过发行800亿元次级债，今年可能再发行剩下的400亿元
- 2012年01月10日“总共有5家机构竞购。”一位消息人士透露，包括渣打银行、澳新银行、中国银行以及日本瑞穗金融集团这四家，其中，中行和瑞穗的机会可能更大
- 2012年01月10日以2011年三季报数据来看，重庆啤酒进入19只基金三季报的前十大重仓股，合计持有市值为31亿元，持有股数约为5000万股。
- 2012年01月10日年产3万吨募投项目投产，公司的产品线得到进一步拓展
- 2012年01月10日在物价节节上涨的情况下，以前，都来香港“血拼”的消费客现在都开始转移战场，欧洲成为部分高端消费者的新选择。
- 2012年01月10日作为婴儿的舅舅，段先生提到死去的孩子，忍不住流下眼泪。在事发后，他赔偿了姐姐一家34万余元。段先生将肇事车辆的生产方安徽江淮汽车股份有限公司及销售方告到法院，要求二被告支付自己赔偿死者家属的费用34万余元
- 2012年01月10日在市场上，看到京字头、沪字头的债，大家还是一哄而上，其实还是看中背后的地方政府
- 2012年01月10日2011年12月，TCL集团液晶电视销量155.59万台，同比增长57.08%
- 2012年01月10日重庆啤酒开展治疗性乙肝疫苗研究历时13年，股价累计涨逾5倍。
- 2012年01月10日业内人士认为，目前很难下结论，最好还是等药监部门等权威机构对试验数据进行全面分析后再来解读。
- 2012年01月10日上周被监测的40个城市中，33城市楼市成交量同比下降，比率超过8成，其中15个城市降幅达50%以上。
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