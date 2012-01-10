梅西获2011年FIFA金球奖 三连冠比肩普拉蒂尼 2012年01月10日 最后颁发的是大家期盼已久的2011年FIFA金球奖，担任颁奖嘉宾的是“外星人”罗纳尔多。在他登台之前，现场也播放了一段集锦向这位三届世界足球先生获得者致敬。最终，梅西力压哈维和C罗，获得2011FIFA金球奖，成就了三连冠的伟业