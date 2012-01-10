- 2012年01月10日受政策调控于经济增速下滑影响，预计上半年房价稳中有降，下半年房价基本平稳的可能性较大。
- 2012年01月10日随着一些非物质的有毒、有害因素成为导致职业病的主要因素，一些诸如办公室环境、空气质量类因素引发的职业疾病，也可列入职业病范畴。比如办公室甲醛超标、刺激性光线、正电离子、臭氧等对员工身体造成的影响
- 2012年01月10日除了利用电视媒体推荐个股，涉案人员还开办了“私募内线”等多个网站，利用该网站发展会员收取高额会员费，并推荐自己已经提前持有的股票，从而实现为操纵行为“抬轿子”的目的，牟取双重利益
- 2012年01月10日保利地产业绩快报显示，2011年公司实现营业收入470．28亿元，较上年同期增加31．02％，归属于上市公司股东的净利润65．14亿元，比上年同期上涨32．39％。
- 2012年01月10日“高校的举办者、主管教育行政部门应按照政校分开、管办分离的原则，以章程明确界定与学校的关系，保障学校的办学自主权。”
- 2012年01月10日截止到2011年11月末，全国小额贷款公司数量突破4000家，达到4144家，从业人员达到4．4万人。
- 2012年01月10日为了抢占先机，国泰君安国际、大成国际的RQFII基金将于下周一（16日）公开发售，汇添富(香港)也将于近日在港发售，其余机构则表示将于农历新年后推出RQFII基金产品。
- 2012年01月10日欧洲经济衰退将不可避免，但由于欧元区解体的成本高昂，相信欧元区解体的概率非常小。
- 2012年01月10日因此目前来看，票据融资回升是反映信贷和流动性放宽的趋势性因素
- 2012年01月10日翻阅公司年报可发现，其唯一一家主营业务是水电的主要控股、参股子公司湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司的2007年至2009年营收与*ST金果披露的水电项目利润率不甚匹配。
- 2012年01月10日解决鲜活农产品“卖难”问题，要完善市场运行机制，充分发挥市场调节的基础性作用。
- 2012年01月10日三公司均表示，大股东拟在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份2％。
- 2012年01月10日更深层次的原因或许非资本压力所致。“抛售股权最根本的原因可能是不看好生命人寿的发展。”一位不愿意透露姓名的分析师表示
- 2012年01月10日9日，北京西站预计发送旅客超过17.1万人次，到达旅客近15万人次，到发旅客总量约32万人次，较历史同期增长10%以上
- 2012年01月10日一汽夏利12月产、销量同比持续了下滑态势，环比来看，在11月份有所增长后，本月又再度出现大幅下滑
- 2012年01月10日郭树清：完善新股价格形成机制，改革股票承销办法，使新股定价与发行人基本面密切关联
- 2012年01月10日江苏、浙江、广东这三大出口省份从2011年下半年开始显现出增速逐月下滑态势，国内外形势的持续严峻使得这些省份纷纷调低今年出口增速预期至10%以内。
- 2012年01月10日“三一重工的崛起得益于城市规划的发展，现在房地产等行业调控，三一重工已经过了黄金发展期。”一名业内人士表示。
- 2012年01月10日更糟糕的是，从2007年至2011年9月末，天津城投连续5年现金流为负，到期债务窟窿只能靠长期借款去填补。
- 2012年01月10日中采联昨日在其官方网站首页头条位置赫然发表声明，否认官方PMI是由国家统计局调查并委托物流协会发布的，并强调“中国PMI调查是由我会率先研究、倡导发起、主导推动、不断完善建立起来的”。
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