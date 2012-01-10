我国拟将鼠标手与颈椎病纳入职业病 2012年01月10日 随着一些非物质的有毒、有害因素成为导致职业病的主要因素，一些诸如办公室环境、空气质量类因素引发的职业疾病，也可列入职业病范畴。比如办公室甲醛超标、刺激性光线、正电离子、臭氧等对员工身体造成的影响

我国小额贷款公司数量突破4000家 2012年01月10日 截止到2011年11月末，全国小额贷款公司数量突破4000家，达到4144家，从业人员达到4．4万人。