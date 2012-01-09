2011年12月下旬以来全国猪肉价格趋稳 2012年01月09日 牛腩肉、牛腱肉价格分别上涨0．2％、0．1％，去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格分别下降0．2％、0．1％

伊朗最高领袖说伊不会屈服于制裁压力 2012年01月09日 哈梅内伊当天在伊朗各电视台播放的讲话中说：“西方国家不断重申，它们对伊朗施加的制裁压力旨在促使（伊朗）民众绝望和疲倦，旨在迫使（伊朗）官员和民众重新考虑（自身立场）……但他们（西方）犯了一个错误，他们不会达到目标。”

湖北省恩施州巴东县发生1起O型口蹄疫疫情 2012年01月09日 2011年12月27日，湖北省恩施州巴东县恒兴肉类食品有限公司部分待宰生猪出现疑似口蹄疫症状，发病猪24头。2012年1月8日，国家口蹄疫参考实验室确诊为O型口蹄疫疫情

四川眉山向社会公布全市所有领导干部手机号 2012年01月09日 2012年的第一天，眉山市就由34名市级领导“打头阵”，包括市委书记、市长、人大常委会主任、政协主席等在内的市级领导干部的手机号码、工作分工在媒体上全面公开