- 2012年01月10日据介绍，“12·06”特大伪造金融票证案涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人。严肃查处了省商务厅原副厅长郭伟时，淄博矿业集团原董事长、党委书记马厚亮，新汶矿业集团原董事长、党委书记郎庆田等大案要案
- 2012年01月10日道琼斯工业平均指数上涨32.62点，报12,392.54点，涨幅为0.26%；纳斯达克综合指数上涨2.34点，报2,676.56点，涨幅为0.09%
- 2012年01月10日美方在这份文件中对中方的指责是毫无根据的。众所周知，中国国防和军队建设的战略意图是一贯的、明确的，中国的和平发展对包括美国在内的国际社会是机遇而非挑战
- 2012年01月10日商务部国际贸易谈判副代表、副部长钟山表示，目前已经选取30个国家，作为今年及未来若干年外贸多元化战略重点突破的市场。
- 2012年01月10日目前，证监会已经集中通报多起违法违规案件，包括史上最大的“抢帽子”案件、首次解聘涉嫌持股的并购重组委委员、首例券商高管“老鼠仓”涉刑案、首例阳光私募涉嫌市场操纵案、首例保代涉嫌内幕交易案等
- 2012年01月10日整个一号文件共六个部分，其中，第二、第三和第四部分均强调农业科技，依靠农业科技创新、创业发展现代农业。
- 2012年01月10日终稿显示，主要疗效指标方面“符合方案人群的安慰剂组与εPA-44 600μg组，及安慰剂组与εPA-44 900μg组之间，HBeAg/抗HBe血清转换在统计意义上均无差异”
- 2012年01月10日以构建新机制平台为目标，中国多项土地管理制度改革试点将在今年以总结、深化、新设形式浮出水面，从而大大激发土地管理的制度创新活力。
- 2012年01月10日宋楚瑜称，大联合政府的基本前提是彼此要有共同方向和主张，但他看不出其主张与蔡英文一致。因此他不相信也不会接受蔡英文的入阁邀请
- 2012年01月09日牛腩肉、牛腱肉价格分别上涨0．2％、0．1％，去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格分别下降0．2％、0．1％
- 2012年01月09日哈梅内伊当天在伊朗各电视台播放的讲话中说：“西方国家不断重申，它们对伊朗施加的制裁压力旨在促使（伊朗）民众绝望和疲倦，旨在迫使（伊朗）官员和民众重新考虑（自身立场）……但他们（西方）犯了一个错误，他们不会达到目标。”
- 2012年01月09日行动在上月底开始，先后搜查夜总会、酒吧、卡拉OK及麻雀馆等450个地点，拘捕222人，包括9名骨干成员，至今有22人被落案。
- 2012年01月09日张志扬于5日上午9点左右在台东区小岛的某公寓内用所持凶器刺向林芷滢（22岁）和朱立婕（24岁）的颈部及背部，将二人杀害
- 2012年01月09日鉴于台湾有关方面已对受塑化剂污染食品全部下架、回收并销毁，台湾输大陆食品中邻苯二甲酸酯污染风险已得到有效控制
- 2012年01月09日招玉芳说，广东方面将会严格依法处理当地孕妇到香港分娩的问题，按照规定办事，以营造一个良好环境，保障两地民生
- 2012年01月09日继续把基础设施建设放在优先位置，突出交通和水利两个关键环节，加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系
- 2012年01月09日2011年12月27日，湖北省恩施州巴东县恒兴肉类食品有限公司部分待宰生猪出现疑似口蹄疫症状，发病猪24头。2012年1月8日，国家口蹄疫参考实验室确诊为O型口蹄疫疫情
- 2012年01月09日2012年的第一天，眉山市就由34名市级领导“打头阵”，包括市委书记、市长、人大常委会主任、政协主席等在内的市级领导干部的手机号码、工作分工在媒体上全面公开
- 2012年01月09日鉴于当前经济形势，中国有色集团矿业资产在港发行上市或延至2012年第二季度
- 2012年01月09日报告显示，A股2011年全年IPO融资总额仍将达到2820亿元，在全球主要市场当中再度名列前茅。与上市火爆的景象相反：今年以来上市的企业中超过六成仍处于破发状态。但更让人担忧的是，在明年上半年，A股将迎来一波扩容高峰
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